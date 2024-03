Les inscriptions aux stages d'été 2024 du Devoir sont ouvertes

MONTRÉAL, le 14 mars 2024 /CNW/ - Le Devoir lance aujourd'hui un appel de candidatures pour ses programmes de stages estivaux en journalisme. Grâce au soutien de l'Université Concordia et du Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), huit stagiaires intégreront la salle de rédaction du Devoir pendant huit semaines.

« Chaque été, Le Devoir peut accueillir une cohorte de stagiaires de plus en plus étoffée et diversifiée grâce au soutien renouvelé de partenaires exceptionnels qui partagent avec nous un engagement résolu en faveur du soutien à la formation de la relève en journalisme. Nous sommes fiers que ces précieuses collaborations perdurent, car elles ont un réel impact sur le développement professionnel des apprentis journalistes qui franchissent nos portes », affirme Brian Myles, directeur du Devoir.

« La preuve que le stage d'été est un formidable incubateur de talents est que nous avons aujourd'hui parmi nos employés d'anciens stagiaires issus des éditions précédentes », ajoute Marie-Andrée Chouinard, rédactrice en chef du Devoir.

Stage Concordia-Le Devoir en journalisme

Depuis 2019, Concordia offre à un de ses étudiants la chance de vivre une expérience d'incursion professionnelle formatrice au sein de l'équipe de journalistes du Devoir. Grâce à l'engagement exceptionnel de Concordia, Le Devoir est ravi de pouvoir annoncer la reconduction de ce programme pour cinq années supplémentaires. « Concordia est fière de s'associer au journal Le Devoir », affirme Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l'Université. « Les stages donnent aux étudiants l'occasion d'appliquer leurs acquis dans le monde réel et en temps réel. Ils en ressortent changés, tout comme la collectivité. »

Stage FRQSC-Le Devoir en journalisme scientifique

Pour une deuxième année, le soutien du Fonds de recherche du Québec - Société et culture permettra à quatre étudiants universitaires de deuxième et de troisième cycle d'effectuer un stage en journalisme scientifique afin de développer leurs aptitudes en communication scientifique dans leurs domaines de spécialisation. « Le succès du partenariat entamé l'an dernier avec Le Devoir nous encourage à étendre notre financement de bourses de stage en journalisme scientifique cette année. Ainsi, quatre étudiants universitaires en sciences humaines et sociales auront l'occasion de se familiariser, au sein de la salle de rédaction, avec l'art exigeant de rendre accessibles les recherches scientifiques. Nous aspirons à ce que ces travaux éclairent nos perspectives et stimulent notre réflexion, contribuant ainsi à des décisions plus informées », a déclaré Louise Poissant, directrice scientifique du FRQSC.

Stage en journalisme Le Devoir

Le Devoir offrira en outre trois bourses de stage à des étudiants poursuivant une formation de journalisme au sein d'un établissement universitaire québécois.

Pendant la durée du stage, les étudiants seront encadrés par des journalistes d'expérience et de spécialisations variées, et ils pourront développer des aptitudes en travail journalistique dans une véritable salle de rédaction. Les journalistes en herbe seront notamment appelés à expérimenter différentes façons de présenter l'information journalistique et à participer aux réunions et aux activités qui rythment la production quotidienne. Ils pourront rapidement prendre part aux affectations sur le terrain et produire du contenu qui paraîtra sur les différentes plateformes du Devoir.

Les étudiants souhaitant vivre l'expérience d'un stage au sein du Devoir sont invités à déposer leur candidature d'ici le 4 avril. La description complète de chaque programme et les renseignements relatifs au dépôt de candidatures peuvent être consultés ici : www.ledevoir.com/stages.

