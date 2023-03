Les inscriptions aux stages d'été 2023 du Devoir sont ouvertes

MONTRÉAL, le 9 mars 2023 /CNW/ - Le Devoir lance aujourd'hui un appel de candidatures pour son programme de stage estival en journalisme. Grâce aux contributions de l'Université Concordia, du Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) et de l'organisme à but non lucratif Les Amis du Devoir, sept stagiaires intégreront l'équipe de journalistes du Devoir.

Soutenir la formation de la relève en journalisme fait partie intégrante de la mission du Devoir :

« L'association du Devoir, de l'Université Concordia, des Amis du Devoir et nouvellement du Fonds de recherche du Québec - Société et culture est un bel exemple d'engagement social et de partenariat enrichissant entre entreprises et établissements universitaires. Nous contribuons, par ces stages, à la formation d'une relève en journalisme, un métier essentiel au maintien de l'équilibre démocratique. Les stages seront rémunérés, grâce au soutien de nos partenaires. C'était primordial pour nous, car nous savons que c'est un sujet de préoccupation pour les étudiants », précise le directeur du Devoir, Brian Myles.

« La relève en journalisme est d'une importance capitale, et les stages au Devoir constituent une véritable porte d'entrée dans notre média, comme en font foi les éditions précédentes. Nous ajoutons cette année trois stages en journalisme scientifique, un secteur névralgique et essentiel, comme la pandémie l'a démontré », ajoute Marie-Andrée Chouinard, rédactrice en chef du Devoir.

Stage Concordia-Le Devoir en journalisme

Pour une quatrième année, le soutien généreux de l'Université Concordia permettra à un de ses étudiants de vivre cette expérience d'incursion professionnelle formatrice. « Concordia est fière de s'associer au journal Le Devoir », affirme Graham Carr, recteur et vice-chancelier de l'Université. « Les stages donnent aux étudiants l'occasion d'appliquer leurs acquis dans le monde réel et en temps réel. Ils en ressortent changés, tout comme la collectivité. »

Stage FRQSC-Le Devoir en journalisme scientifique

Lancé cette année grâce au soutien du Fonds de recherche du Québec - Société et culture, un nouveau programme de stage permettra à trois étudiants de développer leurs aptitudes en communications scientifiques dans leurs domaines de spécialisation. « Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture est heureux de s'associer au journal Le Devoir, qui recevra cette année des étudiant.es de niveau universitaire en sciences humaines et sociales pour des stages en journalisme scientifique. Nous croyons que ces stages vont contribuer à former une relève en mobilisation des connaissances », a déclaré Louise Poissant, directrice scientifique du FRQSC.

Stage en journalisme Les Amis du Devoir

L'organisme à but non lucratif Les Amis du Devoir offrira en outre trois bourses de stage en journalisme à des étudiants poursuivant une formation au sein de l'ensemble des établissements et des programmes universitaires québécois.

Pendant la durée du stage, les étudiants seront encadrés par des journalistes d'expérience et de spécialisations variées, et ils pourront développer des aptitudes en travail journalistique dans une véritable salle de rédaction. Les journalistes en herbe seront notamment appelés à expérimenter différents formats journalistiques et à participer aux réunions et aux activités qui rythment la production quotidienne de l'information. Ils pourront rapidement prendre part aux affectations sur le terrain et produire du contenu qui paraîtra sur les différentes plateformes du Devoir. Les apprentissages acquis pendant le stage pourront constituer un premier levier pour le début d'une carrière en journalisme.

Jusqu'au 31 mars, les étudiants suivant une formation de premier cycle et de cycles supérieurs à Concordia ou au sein de tout autre établissement universitaire québécois pourront déposer leurs candidatures. Ils peuvent être issus de programmes d'études variés, mais devront démontrer une volonté claire de se spécialiser en journalisme.

Informations supplémentaires et soumission des candidatures

Stage Concordia-Le Devoir en journalisme : www.ledevoir.com/bourse-stage-concordia

Stage FRQSC-Le Devoir en journalisme scientifique : www.ledevoir.com/bourses-de-stage-frqsc

Stage Les Amis du Devoir en journalisme : www.ledevoir.com/bourse-de-stage-les-amis-du-devoir

À propos du Devoir

Le Devoir est un quotidien d'information publié du lundi au samedi. Outre sa version imprimée, il est offert sur Internet, ainsi que sur ses applications mobile et tablette. Le Devoir a été fondé le 10 janvier 1910 par le journaliste et homme politique Henri Bourassa. Dans le respect de la volonté de son fondateur, Le Devoir demeure un média totalement indépendant et n'appartient à aucun groupe.

Les Amis du Devoir est un organisme à but non lucratif qui soutient la mission du Devoir par des campagnes de dons et des remises de prix et de bourses à la relève.

