L'intelligence artificielle (IA) est en cours de perfectionnement afin de détecter la DMLA et les personnes les plus susceptibles de subir une évolution de cette maladie, ce qui pourrait permettre d'augmenter la capacité des gens à se faire dépister sans submerger le système de santé.

De nouveaux médicaments pour traiter la DMLA humide comme le faricimab (Vabysmo), offert au Canada depuis peu, promettent une durée d'action plus longue, et de nouveaux traitements contre la DMLA sèche sont à l'horizon.

TORONTO, le 7 févr. 2024 /CNW/ - La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est l'une des principales causes de la perte de vision chez les personnes de plus de 55 ans et touche environ 2,5 millions de Canadiens. Puisque février marque le Mois de la sensibilisation à la DMLA, la Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) renseigne les Canadiens sur l'importance d'un diagnostic et d'un traitement précoces, ainsi que sur des innovations en soins oculovisuels qui joueront un rôle clé pour ralentir l'évolution de cette maladie oculaire.

« Même si la DMLA touche les personnes plus âgées, nous tenons à souligner l'importance d'être proactif en matière de santé visuelle dès le plus jeune âge afin de réduire au minimum le risque de développer cette maladie voleuse de vue plus tard », affirme le Dr Phil Hooper, président de la Société canadienne d'ophtalmologie. « Il n'existe pas de remède. Toutefois, de nouveaux médicaments pour traiter la DMLA humide font leur arrivée sur le marché et peuvent avoir une durée d'action plus longue, ainsi que des médicaments visant à ralentir l'évolution de la DMLA sèche et des innovations comme l'IA pour permettre de détecter les yeux les plus à risque de subir une évolution de la maladie. »

La DMLA est une maladie dégénérative qui survient lorsqu'une partie de la rétine appelée macula est endommagée. C'est la partie de l'œil qui fournit la vision centrale et nette nécessaire pour voir les objets devant nous. Avec le temps, la perte de la vision centrale peut nuire aux activités quotidiennes comme la capacité de conduire, de lire et de distinguer clairement les visages. Selon la SCO, la DMLA est à l'origine de 90 % des nouveaux cas de cécité légale au Canada.

Avancement de la santé oculaire : Les innovations au service de l'accès et du traitement

L'ophtalmologie est une discipline médicale en constante évolution, et concernant les soins de la DMLA plus précisément, des progrès ont été réalisés dans le traitement et le diagnostic de cette maladie, notamment :

Une détection avancée grâce à l'IA : Le dépistage à l'aide de l'IA peut accélérer la détection à un stade plus précoce des patients les plus susceptibles de subir une évolution de cette maladie, ce qui peut possiblement améliorer les résultats des traitements à long terme, en particulier pour les personnes atteintes de DMLA sèche. L'utilisation de l'IA pour détecter des maladies comme la DMLA - et les personnes présentant un risque accru d'évolution de la maladie - pourrait permettre d'augmenter le nombre de personnes pouvant être évaluées pour une maladie oculaire sans submerger le système de soins de santé.

Le dépistage à l'aide de l'IA peut accélérer la détection à un stade plus précoce des patients les plus susceptibles de subir une évolution de cette maladie, ce qui peut possiblement améliorer les résultats des traitements à long terme, en particulier pour les personnes atteintes de DMLA sèche. L'utilisation de l'IA pour détecter des maladies comme la DMLA - et les personnes présentant un risque accru d'évolution de la maladie - pourrait permettre d'augmenter le nombre de personnes pouvant être évaluées pour une maladie oculaire sans submerger le système de soins de santé. De nouveaux médicaments pour traiter la DMLA humide : Des médicaments comme le faricimab (Vabysmo), offert au Canada depuis peu, promettent une plus grande durabilité de l'effet et la possibilité de réduire le nombre d'injections nécessaires pour stabiliser la vision.

Des médicaments comme le faricimab (Vabysmo), offert au depuis peu, promettent une plus grande durabilité de l'effet et la possibilité de réduire le nombre d'injections nécessaires pour stabiliser la vision. La mise au point de traitements pour ralentir l'évolution de la DMLA sèche : La DMLA sèche est la forme la plus courante de la maladie et évolue plus lentement. Toutefois, cette forme de la maladie entraîne également des handicaps considérables. Il semble que des médicaments récemment mis au point comme le pegcétacoplan (SYFOVRE) peuvent ralentir l'évolution de la maladie avec le temps et préserver la fonction visuelle.

Bien que l'âge soit le facteur de risque le plus important pour développer la DMLA, vous pourriez être plus susceptible de développer cette maladie si vous présentez une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : yeux légèrement pigmentés, hypertension artérielle, maladies cardiaques, taux de cholestérol élevé, antécédents de tabagisme, surpoids, consommation fréquente d'aliments riches en graisses saturées (p. ex., beurre, fromage) ou antécédents familiaux de DMLA.

Pour en savoir plus sur la DMLA, ses facteurs de risque, son diagnostic et son traitement, visitez www.voirlespossibilites.ca .

À propos de la Société canadienne d'ophtalmologie

La Société canadienne d'ophtalmologie (SCO) est l'autorité nationale reconnue en matière de soins oculaires et visuels au Canada. En tant que médecins et chirurgiens ophtalmologistes, ses membres veillent à ce que la population canadienne reçoive les meilleurs soins oculaires médicaux et chirurgicaux possible, en encourageant la poursuite de l'excellence en ophtalmologie et en procurant des services de soutien à nos membres en exercice. La SCO regroupe plus de 900 ophtalmologistes et 200 médecins résidents en ophtalmologie. Nous collaborons avec le gouvernement, d'autres sociétés de surspécialité nationales et internationales, nos collectivités universitaires (ACUPO), nos partenaires provinciaux et sociétés affiliées et d'autres professionnels des soins oculaires et groupes de patients pour promouvoir une politique en matière de santé oculaire et visuelle au Canada. La SCO est prestataire agréée et primée de développement professionnel continu (DPC) dans le cadre du programme du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada (CRMCC). Elle est en outre affiliée à l'Association médicale canadienne (AMC). Pour de plus amples renseignements, visitez le site cos-sco.ca .

SOURCE Canadian Ophthalmological Society

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec : Bojana Duric, [email protected], BlueSky Communications