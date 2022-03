LES INGÉNIEURS DU GOUVERNEMENT PUBLIENT UN MÉMOIRE POUR REMETTRE LE GÉNIE AU CENTRE DU PROCESSUS DÉCISIONNEL

QUÉBEC, le 7 mars 2022 /CNW Telbec/ - L'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) dépose un mémoire sur l'état et l'avenir de l'ingénierie au Gouvernement du Québec et dénonce le manque de considération de l'ingénieur au gouvernement.

L'affaiblissement de l'expertise interne du gouvernement en ingénierie a mené aux dérapages mis en lumière par la Commission Charbonneau et à la précarité troublante de nos infrastructures publiques. Cette triste situation est l'héritage d'une orientation politique qui s'est institué au début des années 2000 et qui est fondé sur la sous-traitance disproportionnée. Aujourd'hui, l'incapacité de l'ingénieur du Gouvernement à influencer les décisions et à adéquatement encadrer les travaux d'infrastructure se démontre constamment. Devant l'inacceptable de leur quotidien, les ingénieurs du gouvernement ont décidé de contribuer à la solution par la rédaction d'un mémoire qui expose les moyens pour corriger les problèmes systémiques au MTQ et au Gouvernement du Québec.

L'APIGQ milite pour redonner un rôle central à l'ingénieur au gouvernement, pour lui fournir la formation adéquate et pour lui procurer les outils technologiques qui sont utilisés couramment par le secteur privé. Il est également impératif de bonifier les conditions salariales afin d'être en mesure de recruter des ingénieurs ayant de l'expérience. Cela est d'autant plus névralgique puisque nous vivons présentement un contexte de pénurie de main-d'œuvre et d'extrême concurrence dans le secteur du génie. « Depuis dix ans, les autorités du MTQ ont réussi à bâillonner leurs ingénieurs; à réduire leur apport à des tâches administratives. On s'attend d'eux qu'ils soient dociles. On les aime sans expérience et on ne leur donne pas les outils technologiques pour faire les vérifications diligentes. On ne comprend pas comment le gouvernement en place peut soutenir cette situation. On espère faire réagir avec ce mémoire. » a déclaré M. Marc-André Martin, président de l'APIGQ.

Bien que les rapports crédibles en appui à ces demandes s'additionnent, ces recommandations se butent depuis toujours à l'inaction des gouvernements qui répondent aux crises du quotidien et se refusent à régler à long terme les problèmes du génie. « La solution préconisée depuis 15 ans par les différents gouvernements a toujours été de vouloir engager plus d'ingénieurs, mais avec les pires conditions au Québec en génie civil, on est incapable de recruter des ressources d'expérience qui pourrait réellement renforcer l'expertise en génie au MTQ. L'expertise ne se mesure pas uniquement en nombre d'ingénieurs » a ajouté M. Marc-André Martin, président de l'APIGQ. À preuve, le Bureau du vérificateur général du Québec en 2020 a encore mis en cause les problèmes d'expertise internes et de vulnérabilité au MTQ, et ce, malgré le fait que le MTQ a doublé le nombre d'ingénieurs à son emploi au cours des 10 dernières années.

Notre mémoire

Vous pouvez consulter le mémoire intitulé « Se donner l'expertise pour construire l'avenir », en visitant la page web de l'APIGQ : apigq.qc.ca.

À propos de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec

Fondée en 1986, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) est un syndicat indépendant qui représente plus de 1800 ingénieurs œuvrant au sein du gouvernement du Québec.

