Les ingénieurs du gouvernement du Québec suspendent le déclenchement de leur grève générale illimitée

QUÉBEC, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) ne déclenchera pas une grève générale illimitée à compter de minuit le 14 octobre prochain comme l'annonçait leur avis de grève transmis au Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) le 1er octobre dernier.

Une rencontre tenue le 7 octobre entre les représentants de l'APIGQ et la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, a permis pour le moment de dénouer l'impasse dans laquelle se trouvait la négociation. Rappelons que la grève était motivée par l'absence de mise en œuvre du rapport sur l'expertise interne en ingénierie rédigé par l'Honorable Paul-Arthur Gendreau. À l'occasion de cette rencontre, Mme Lebel a exprimé son souhait de mettre en œuvre les recommandations phares du rapport Gendreau visant le rapatriement de l'expertise, notamment en réduisant l'usage disproportionné de la sous-traitance aux firmes de génie-conseil. Depuis, une rencontre de négociation s'est tenue hier et a permis de confirmer la volonté nouvelle de donner suite au rapport Gendreau.

"Nous avons décidé de donner la chance à Mme Lebel. Manifestement, elle a compris l'importance du rapport Gendreau pour l'avenir de l'ingénierie au Gouvernement du Québec et nous voulons poursuivre la négociation. Nous sommes très loin d'une entente, mais nous espérons que le message de la présidente du Conseil du trésor pourra se matérialiser en engagements concrets à la table de négociation" a déclaré M. Marc-André Matin, président de l'APIGQ.

À propos du rapport Gendreau

Le comité Gendreau a été formé conformément à l'entente de principe survenu le 16 novembre 2017 liant l'APIGQ et le Gouvernement. Cette entente de principe mettait un terme à une négociation difficile, à plusieurs mois de moyens de pression et à une grève générale de trois semaines. Il a été convenu de soumettre à un tiers indépendant et crédible les questions d'expertise, d'attraction et de rétention des ingénieurs du Gouvernement. La proposition de ce comité était à l'initiative du président du Secrétariat du Conseil du trésor de l'époque qui souhaitait étudier la question de l'expertise afin de mieux agir dans le futur. L'instauration de ce comité d'expert a été la pierre angulaire de la signature de la convention collective des ingénieurs du Gouvernement en 2017.

Les travaux du Comité ont été d'une ampleur remarquable. Plus de quatorze jours d'audition ont été nécessaires afin d'entendre l'ensemble des témoignages d'experts pertinents au dossier, notamment les plus hauts gestionnaires de la fonction publique, des économistes, des experts en rémunération et des actuaires. Au terme de l'exercice, plus de 140 documents ont été déposés au comité et il aura fallu plus de 9 mois pour soumettre le rapport final. Il fut présidé par l'honorable

Paul-Arthur Gendreau, juge à la Cour d'appel du Québec entre 1986 et 2010, ancien sous-ministre associé au ministère de la Justice et, aujourd'hui, avocat-conseil chez Langlois Avocats. Le rapport a été déposé le 15 mai 2019.

À propos de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec

Fondée en 1986, l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) est un syndicat indépendant qui représente l'ensemble des 1 770 ingénieurs œuvrant au sein du gouvernement du Québec.

