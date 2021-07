Les ingénieurs du gouvernement du Québec déclenchent la grève : Les travaux de la relance économique sont compromis

QUÉBEC, le 15 juill. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite du refus du gouvernement du Québec de mettre en œuvre les recommandations du rapport Gendreau sur la question de l'expertise interne en génie, les membres de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) ont voté dans une proportion de 89% à la faveur d'une grève de soir, de nuit et de fin de semaine. Cette grève débutera le vendredi 16 juillet et aura un impact important sur les chantiers du Québec, notamment les différents projets d'infrastructure rendue possible par l'adoption du projet de loi no 66.