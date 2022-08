Les ingénieurs du Gouvernement acceptent à 90% l'entente de principe conclue avec le Secrétariat du Conseil du Trésor

QUÉBEC, le 3 août 2022 /CNW Telbec/ - L'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ) annonce les résultats du vote sur l'entente de principe conclue entre le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et le comité de négociations de l'Association du 19 juillet 2022.

Le vote a débuté le 21 juillet et s'est terminé le 2 août à 16h. Voici les informations importantes en lien avec celui-ci :

Un total de 1 610 membres sur 1 783 membres habilités à voter ont pris part au vote, représentant un taux de participation de 90,3%.

Pour l'entente de principe : 90,37%

Contre l'entente de principe : 9,63%

La reconnaissance par le SCT de la nécessité de rehausser les conditions de travail des ingénieurs du Gouvernement du Québec est un soulagement pour l'APIGQ. L'élément central de l'entente repose sur la création d'une nouvelle classe d'ingénieur (grade senior), se traduisant par une hausse salariale. La semaine de travail passe également à 37,5 heures et inclut une plus grande flexibilité dans les horaires, démontrant ainsi la confiance du Gouvernement du Québec envers ses ingénieurs. Ceux-ci peuvent maintenant accomplir leurs tâches avec plus d'autonomie professionnelle.

L'entente de principe vient également préciser les rôles et les responsabilités des ingénieurs au gouvernement. Elle permet aussi la formation de deux comités paritaires, le premier sur la sous-traitance et le second sur le développement des ressources humaines. Plusieurs nouveaux concepts et notions seront également intégrés dans le contrat de travail concernant le développement des ressources humaines.

Ces nouvelles mesures permettront de renforcer le pouvoir de rétention du Gouvernement du Québec face aux ingénieurs d'expérience, dont l'exode vers le secteur « autre public » et vers les firmes de génie-conseil nuit depuis des années à l'expertise interne en génie.

L'APIGQ demeure toutefois vigilante quant au travail qu'il reste à faire afin de négocier et finaliser les textes des conventions collectives.

« Nous sommes heureux d'avancer dans la bonne direction grâce à l'acceptation de l'entente de principe, mais il est primordial de continuer à travailler afin de nous entendre sur les textes de la convention collective. Le renforcement de l'expertise en génie au sein du Gouvernement du Québec demeure prioritaire pour l'APIGQ et les prochaines années seront névralgiques pour continuer à attirer et retenir nos ingénieurs. » a déclaré Marc-André Martin, président de l'APIGQ.

« L'amélioration des conditions de travail grâce à cette entente de principe est un premier pas dans la bonne direction, mais il faut toutefois continuer à travailler en ce sens pour s'assurer de conserver des ingénieurs de talent et d'expérience. » a déclaré pour sa part Andy Guyaz, secrétaire et trésorier de l'APIGQ.

