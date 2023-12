Les infirmières et infirmiers de chantier d'Hydro-Québec se mobilisent pour une première convention collective

MONTRÉAL, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Les quelque 60 infirmières et infirmiers de chantier d'Hydro-Québec sont présentement en négociation pour obtenir une toute première convention collective. La démarche résulte d'une décision rendue par le Tribunal administratif du travail (TAT) en avril dernier reconnaissant officiellement leur syndicat, section locale 5514 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

Ces infirmières et infirmiers sont affectés à différents chantiers petits et grands à travers le Québec. Leur présence est indispensable sur tout chantier d'Hydro-Québec où « il n'est pas possible d'atteindre dans un délai de 30 minutes, par voie terrestre et dans des conditions normales, un centre hospitalier, un centre local de services communautaires, une clinique ou polyclinique médicale ou autres services médicaux d'urgence ».

« Ce qui nous a amenés à nous syndiquer, ce sont les multiples changements annoncés qui allaient affecter nos conditions de travail et le manque d'écoute et de reconnaissance de la direction. Nous voulons conserver nos acquis, améliorer nos conditions de travail ainsi que la précarité d'emploi », de dire Frédéric Turcotte, président du SCFP 5514.

Leur démarche de syndicalisation avait été contestée par Hydro-Québec, mais cela n'a pas empêché ce groupe de poursuivre dans ce sens et de maintenant entamer la négociation de leur première convention collective.

« Nous espérons qu'Hydro-Québec se montrera ouverte. Il est préférable pour les deux parties de parvenir à s'entendre durant les négociations, surtout dans un contexte où le PDG d'Hydro-Québec annonce l'ajout d'infrastructures énergétiques et de plus de 5000 km de lignes de transport », de déclarer Isabelle Doyon, conseillère syndicale.

« Nous travaillons dans l'ombre afin d'assurer que les personnes salariées œuvrant sur les projets rattachés aux différents chantiers ou projets de développement puissent le faire en toute sécurité. La présence des infirmières et infirmiers est essentielle lorsque les projets se trouvent éloignés des grands centres. Hydro-Québec se doit de continuer à miser sur nous en tant que personnel infirmier chevronné qui possède toutes les compétences nécessaires pour fournir les soins médicaux aux centaines de personnes œuvrant à bâtir de l'énergie propre et être en mesure d'avoir un impact positif sur l'environnement », de rajouter

Frédéric Turcotte, président du SCFP 5514.

