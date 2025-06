Les infirmières et infirmiers de chantier d'Hydro-Québec rejettent l'offre patronale et se préparent pour une grève

MONTRÉAL, le 9 juin 2025 /CNW/ - Réunis en assemblée générale hier soir, les membres du Syndicat des infirmières et infirmiers de chantier d'Hydro-Québec (SIICHQ) ont rejeté à l'unanimité l'offre patronale soumise la semaine dernière. Ils et elles se préparent donc pour une grève de trois jours, soit les 19, 20 et 21 juin prochains. En conséquence, cette grève pourrait forcer la fermeture d'importants chantiers.

« Même si les parties se sont entendues sur la plupart des clauses normatives, des enjeux importants demeurent. L'offre n'est pas à la hauteur des demandes des syndiqués et, pire, elle fait plutôt reculer les conditions de travail », d'expliquer Isabelle Doyon, conseillère syndicale au SCFP.

Les personnes infirmières de chantier tentent d'obtenir une première convention collective et elles font face à un employeur qui ne veut pas reconnaître le rôle spécifique et unique qu'elles jouent, rôle qui est dicté par le Règlement sur les normes minimales de premiers secours et de premiers soins.

« Malgré le contexte et l'annonce d'une grève, le SIICHQ est toujours disposé à poursuivre les négociations avec Hydro-Québec », d'ajouter Isabelle Doyon.

Le syndicat n'accordera aucune entrevue, car toutes ses énergies seront consacrées aux pourparlers en cours.

Le SIICHQ, en collaboration avec le SCFP, a lancé une campagne qui explique et célèbre le rôle méconnu de ces travailleuses et travailleurs indispensables.

