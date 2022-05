Les Industries Bernard vendues à Valeo Foods Group, une société de Bain Capital - Phoenix Partners rapporte un rendement sur le capital investi de 10,7x

MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les Industries Bernard & Fils Ltée. (« Bernard »), le plus important embouteilleur et transformateur indépendant de sirop d'érable au monde, sont acquises par Valeo Foods Group (« Valeo» ou le « Groupe »), une entreprise alimentaire paneuropéenne.

Basé à Dublin, Valeo, acquis par Bain Capital en septembre 2021, est un transformateur de produits alimentaires de haute qualité, détenant plusieurs marques dominantes. Son portefeuille de marques phares, dont certaines existent depuis plus de 150 ans, comprend Jacobs, Rowse, Kettle, Odlums, Barratt et Balconi. Rowse importe et distribue du sirop d'érable Bernard sous la marque Buckwud au Royaume-Uni depuis plus de 12 ans.

Valeo utilisera sa chaîne d'approvisionnement mondiale existante et ses relations avec les importants détaillants alimentaires pour accélérer la croissance internationale de Bernard. Les opérations et la main-d'œuvre demeureront au Québec et Bernard deviendra la première plateforme nord-américaine de Valeo.

Yves Bernard, président de Bernard, a déclaré : « Bernard et Phoenix Partners (« Phoenix ») ont eu une excellente relation depuis 2017, période durant laquelle nous avons doublé nos revenus. Nous remercions Phoenix de nous avoir aidés à amener Bernard à ce niveau. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous joindre à Valeo, car nous avons déjà une excellente relation avec le Groupe à la suite de nombreuses années de collaboration. »

François Fauteux, associé-directeur chez Phoenix, a déclaré : « Bernard, ainsi que l'équipe de direction, ont considérablement progressé durant notre partenariat. La compagnie est clairement la meilleure entreprise dans l'industrie du sirop d'érable, et nous remercions la famille Bernard de nous avoir choisis comme partenaire il y a cinq ans. L'équipe de Phoenix est également très fière d'annoncer un rendement sur le capital investi correspondant à 10,7x son investissement initial dans Bernard. Je tiens à remercier mes collègues de Phoenix pour leur implication afin de supporter de la croissance significative de Bernard. »

Fauteux a ajouté: « Bernard est maintenant en excellente position pour accélérer sa croissance à l'étranger. C'est pourquoi nous croyons fermement que Valeo est l'acquéreur idéal pour Bernard. Nous leur souhaitons beaucoup de succès pour cette nouvelle et excitante prochaine étape »

Commentant l'acquisition, Seamus Kearney, PDG de Valeo, a déclaré : « Bernard est une excellente entreprise, dirigée par une équipe très expérimentée et passionnée. L'acquisition continuera d'améliorer notre portefeuille de marques préférées des familles. Nous sommes ravis d'annoncer que la famille Bernard continuera d'être impliquée dans la gestion de l'entreprise. Valeo aspire à devenir une entreprise alimentaire mondiale de premier plan et nous restons concentrés sur la croissance de nos activités de manière organique et via d'éventuelles acquisitions. »

Valeurs Mobilières TD a agi à titre de conseiller financier auprès de Bernard et Phoenix dans le cadre de la transaction et le bureau de Montréal de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. a agi à titre de conseiller juridique de la Société.

À propos de Phoenix Partners

Fondé en 2012, Phoenix Partners est un groupe de capital-investissement axé sur l'acquisition de participations majoritaires dans des entreprises traditionnelles de taille moyenne. S'appuyant sur une équipe de professionnels expérimentés et complémentaires avec une vaste expérience dans l'acquisition et la gestion d'entreprises privées et publiques, le financement et les marchés des capitaux, Phoenix Partners permet à ses entreprises partenaires d'atteindre de nouveaux sommets.

