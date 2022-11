LES HUILES DU QUÉBEC SONT À L'HONNEUR DANS LA PLUS RÉCENTE CAMPAGNE DES PRODUCTEURS DE GRAINS DU QUÉBEC

LONGUEUIL, QC, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) lancent une campagne publicitaire afin de mettre en lumière le travail des artisans producteurs d'huiles du Québec.

Puisque l'automne est synonyme de cuisine réconfort, les PGQ souhaitent rappeler aux consommateurs québécois qu'il existe de véritables huiles 100 % québécoises, à base de grains cultivés et transformés ici. Que ce soit l'huile de canola, de caméline, de chanvre, de lin ou de tournesol, les consommateurs disposent de plusieurs alternatives locales de grande qualité aux huiles importées. D'ailleurs, cette initiative vise également à faire contrepoids aux huiles végétales souvent présentées comme fabriquées ici ou produites ici alors que leurs ingrédients sont importés.

La campagne publicitaire prend notamment la forme d'une intégration dans l'émission matinale Salut Bonjour d'une entrevue avec Mme Isabelle Huot, docteure en nutrition, sur les différents choix d'huiles qui sont faites au Québec, à partir de grains québécois. Des publications sur les différents réseaux sociaux grand public des PGQ seront également déployées. Un répertoire des producteurs d'huiles du Québec peut également être consulté sur le site Grains du Québec au https://grainsduquebec.ca/.

« Par la présente campagne, les Producteurs de grains du Québec souhaitent mettre de l'avant des produits québécois dont on parle que trop peu : les huiles de première pression. Nous voulons mettre l'accent sur la panoplie d'alternatives locales aux huiles importées. Alors que l'olive ou l'avocat peineraient à pousser dans notre climat, le canola, la caméline, le chanvre, le lin ou le tournesol y sont très bien adaptés, et les producteurs de grains d'ici en font bon usage! », souligne M. Guillaume Dallaire, copropriétaire de la ferme Tournevent, à Hébertville.

« Consommer des produits locaux, ce n'est pas seulement une façon de stimuler l'économie locale, c'est aussi un geste écoresponsable. Également, il importe de souligner les importants bienfaits nutritionnels des huiles que l'on produit au Québec ainsi que les myriades de saveurs et d'odeurs! Nos huiles québécoises sont toutes d'excellentes sources de gras polyinsaturés. Ce procédé donne une huile avec un maximum de saveur et d'éléments nutritifs contenus naturellement dans les grains, faisant de celle-ci un aliment en soi. Elles sont pressées à froid, authentiques et sans contrefaçon. Nous soulignons que l'huile de l'olive à bas prix est reconnue comme le produit le plus contrefait au Canada. Bref, toutes les raisons sont bonnes pour consommer les huiles québécoises. », affirme Mme Chantal Van Winden, présidente-directrice générale d'Oliméga Signé Caméline.

Producteurs de grains du Québec

Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) représentent quelque 9 500 productrices et producteurs présents dans toutes les régions du Québec. Ils produisent et commercialisent des grains de céréales, dont le maïs, le blé, l'orge et l'avoine, ainsi que des oléagineux, tels que le soya et le canola. En plus de nourrir l'ensemble des autres productions, ces aliments contribuent à une saine alimentation humaine ainsi qu'à l'épanouissement de l'économie québécoise. Cultivés sur plus d'un million d'hectares de terre, ils génèrent un chiffre d'affaires annuel de 1,6 milliard de dollars. La production de grains est le 3e secteur agricole québécois. La production et la transformation de grains représentent ensemble plus de 20 000 emplois au Québec.

SOURCE Producteurs de grains du Québec

Renseignements: Rolande Bicaba, Agente aux communications, 450-679-0540-8824, [email protected] ; Julien Nelson, 450 495-0250, [email protected]