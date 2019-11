Les hôtels Marriott International du Canada offrent une magnifique expérience des Fêtes à des enfants malades et à leur famille

À l'occasion du programme Une nuit à l'hôtel pour les Fêtes, des hôtels de partout au pays ouvrent leurs portes à ces familles.

TORONTO, le 27 nov. 2019 /CNW/ - Ayant à cœur le bien-être des enfants, Marriott International offrira à plus de 26 jeunes, patients dans un hôpital de Children's Miracle Network (CMN), ainsi qu'à leur famille une expérience des Fêtes inoubliable dans l'un de ses hôtels canadiens : séjour d'une nuit gratuit, repas spéciaux des Fêtes et visite du père Noël. Ces enfants vivront donc un moment mémorable en famille lors de cette pause dans leur combat contre la maladie.

Le programme Une nuit à l'hôtel pour les Fêtes de Marriott International se déroulera du 1er au 8 décembre dans les hôtels suivants :

Sheraton Vancouver Wall Centre JW Marriott Parq Vancouver The DOUGLAS (Autograph Collection) Delta Victoria Ocean Pointe Marriott Calgary Centre-ville Delta Toronto Sheraton Gateway Courtyard Toronto Centre-ville Sheraton Centre Toronto St. Regis Toronto The Ritz-Carlton Toronto Marriott Toronto Centre-ville Westin Harbour Castle Marriott Ottawa Marriott Toronto Centre-ville Eaton Centre Sheraton Aéroport de Montréal Marriott Aéroport de Toronto Le Centre Sheraton Montréal Delta Montréal W Montréal Vancouver Marriott Pinnacle Centre-ville Westin Ottawa Delta Ottawa Sheraton Ottawa



Montréal Airport Marriott In-Terminal

« Nos associés travaillent toute l'année sur de nombreuses initiatives, comme des collectes de fonds et des dons de séjours dans nos hôtels, pour soutenir les patients des hôpitaux de CMN. Nous voulons contribuer à améliorer la vie de ces enfants et de leur famille partout au pays, déclare Don Cleary, président de Marriott International au Canada. Ce programme national n'est qu'un exemple de l'engagement envers CMN que renouvellent sans cesse nos conseils d'entreprise et nos associés, et ce, partout au Canada et dans le monde. »

Les conseils d'entreprise de Marriott International sont constitués de directeurs généraux et d'associés provenant de toutes les enseignes hôtelières et de tous les services de Marriott International au Canada. Ils collaborent pour répondre à des défis communs afin d'optimiser l'empreinte communautaire de l'entreprise.

« Je suis ravie de présider l'équipe du conseil d'entreprise de la région de Toronto; nous recevrons 10 familles de patients externes dans nos hôtels, affirme Catherine Velie, directrice générale du Delta Toronto. C'est un projet inspirant à plus d'un titre, qui permet aux gens qui soutiennent les hôpitaux de la région de se rassembler. Avec Une nuit à l'hôtel pour les Fêtes, tout le monde peut apporter une contribution. Ça peut être aussi simple que d'acheter un biscuit dans le cadre de notre initiative Milk and Cookie. En plus, toutes les sommes recueillies restent dans la région; ce sont des enfants du Grand Toronto et leur famille que nous aiderons dans leur combat contre la maladie. »

« Les dons généreux de Marriott International ont permis à des milliers d'enfants canadiens d'avoir un avenir plus radieux. C'est un partenaire que nous chérissons depuis 1983, soutient Mark Hierlihy, président et chef de la direction des Fondations d'hôpitaux pour enfants du Canada, qui chapeautent Children's Miracle Network au Canada. Chaque dollar donné par Marriott a une incidence sur la vie personnelle d'enfants canadiens et nous aide à atteindre notre objectif ultime : améliorer la santé des enfants pour améliorer la santé du Canada. »

Vous voulez vous aussi aider les hôpitaux de CMN au Canada? En décembre, des biscuits seront en vente dans plusieurs hôtels de Marriott International, et tous les profits seront remis aux hôpitaux et services pédiatriques au pays.

Chez Marriott International, nous croyons qu'il nous revient de transformer les milieux où nous faisons des affaires en meilleurs endroits où vivre, travailler et s'amuser. Grâce à Serve 360, notre plateforme consacrée au développement durable et à l'impact social, nous encourageons nos clients et nos associés à contribuer au bien-être des enfants par l'intermédiaire de Children's Miracle Network. Depuis 1983, Marriott International a remis plus de 130 millions de dollars à ce réseau, pour ses hôpitaux au Canada et aux États-Unis. Nous avons d'ailleurs l'honneur d'être le plus ancien partenaire de CMN. Nos clients et nos associés contribuent à la collecte de fonds lors de tournois de golf, de galas, de campagnes dans les hôtels et d'activités-bénéfice organisées par certains établissements.

À propos de Marriott International

Marriott International, Inc. (NASDAQ: MAR) est établie à Bethesda, dans le Maryland (États-Unis) et compte plus de 7 200 établissements sous 30 grandes enseignes hôtelières dans 134 pays et territoires. Marriott exploite et franchise des hôtels, et octroie une licence à des centres de villégiature en multipropriété partout dans le monde. L'entreprise propose maintenant un seul programme de voyage, Marriott Bonvoy™, qui remplace les programmes Marriott Rewards®, The Ritz-Carlton Rewards® et Starwood Preferred Guest® (SPG). Pour en savoir plus, rendez-vous au www.marriott.fr, ou consultez le www.marriottnewscenter.com pour rester au fait des dernières nouvelles de la société. De plus, vous pouvez communiquer avec nous sur Facebook, Twitter (@MarriottIntl) et Instagram (@MarriottIntl).

À propos de Children Miracle Network

Children's Miracle Network® fait de la sensibilisation et récolte des fonds pour ses 170 hôpitaux membres, qui offrent chaque année 32 millions de traitements à des enfants partout aux États-Unis et au Canada. Les dons reçus dans une région donnée y demeurent et permettent de financer des traitements et des soins de santés essentiels, l'achat d'équipement médical pour les soins pédiatriques et la prestation de soins gratuits. Depuis 1983, le réseau a recueilli plus de 5 milliards de dollars, en majorité par dons individuels de 1 $ grâce à la vente de ses affichettes de montgolfières. Ses différents programmes et partenaires de collecte de fonds soutiennent sa mission d'OBNL de sauver la vie du plus grand nombre d'enfants possible, et d'améliorer les conditions de vie de ceux-ci. Pour comprendre pourquoi les hôpitaux pédiatriques ont besoin de soutien communautaire et pour savoir quels hôpitaux sont membres du réseau, visitez le www.cmnhospitals.org.

SOURCE Marriott Hotels & Resorts Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Sabrina Bhangoo, Sabrina.bhangoo@marriott.com; Lauren Baskwick, lauren.baswick@narrative.ca; Katherine Beaulieu, kbeaulieu@vroy.com

Related Links

www.marriott.com