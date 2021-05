Les Habitations Bordeleau annoncent le lancement de l'application mobile Proximité

SAINT-CHARLES-BORROMÉE, QC, le 18 mai 2021 /CNW Telbec/ - Les Habitations Bordeleau ont fait l'annonce de leur association avec la compagnie Hopem afin d'équiper l'ensemble de leurs résidences de l'application Proximité. « Nous voulions trouver une façon efficace de rapprocher les membres des familles et les proches aidants qui n'avaient plus la possibilité de visiter leurs proches en résidence pour aînés à cause de la Pandémie ou de la distance » expliquait le directeur général adjoint, Sébastien Buisson.

Les Habitations Bordeleau se sont donc tournées vers Proximité, une application mobile qui peut être utilisée afin d'obtenir les dernières nouvelles quant au membre de la famille demeurant en résidence pour aînés, mais qui permet aussi d'avoir accès à son plan de soin, de communiquer avec lui, d'échanger avec un membre du personnel ainsi que de prendre rendez-vous en quelques clics.

« Les familles sont craintives lorsqu'elles ne peuvent visiter leurs proches. Cette nouvelle application leur permettra d'apaiser ces craintes. Elle réduira virtuellement la distance entre eux en les tenant informés efficacement et en leur offrant une ligne directe de communication avec leur proche et avec le personnel de la résidence » s'est réjoui Sébastien Buisson.

Les Habitations Bordeleau rappellent que leur équipe s'efforce constamment d'offrir le meilleur service à ses résidents. Ainsi, cet ajout technologique permettra d'augmenter l'efficacité et la transparence quant au plan de soin des résidents, mais également d'accroître la portée des communications avec les familles sans alourdir la gestion.

À propos des Habitations Bordeleau : Solidement implantées sur le territoire Lanaudois depuis près de 20 ans, Les Habitations Bordeleau ont pour première mission d'améliorer les conditions de vie des personnes retraitées autonomies et semi-autonomes en mettant à leur disposition des résidences imaginées et construites intelligemment en fonction du mieux-être et des besoins évolutions de chacun.

À propos d'Hopem : Hopem, une division de Harris Computer, est une entreprise basée à Québec spécialisée dans la conception de logiciels de gestion immobilière et en gestion de soins de santé. Elle assure l'évolution de ses logiciels selon les normes de l'industrie et les besoins de sa clientèle.

SOURCE Les Habitations Bordeleau

Renseignements: Sébastien Buisson, Directeur général adjoint, t: 450-752-2660 poste 60161, e: [email protected]