La résidence privée pour aînés Les Habitations Bordeleau remporte le Prix Coup de cœur de l'Innovateur en chef du Québec à EFFERVESCENCE 2025

SAINT-CHARLES-BORROMMÉE, QC, le 14 mai 2025 /CNW/ - Les Habitations Bordeleau sont fières d'annoncer qu'elles ont remporté le Prix Coup de cœur de l'Innovateur en chef du Québec dans le cadre du concours Pleins feux sur ta PME, lors de l'événement EFFERVESCENCE 2025.

Ce prix prestigieux récompense les entreprises québécoises les plus innovantes dans le secteur des sciences de la vie et des technologies de la santé. En se distinguant parmi les finalistes, Les Habitations Bordeleau ont séduit le jury grâce à leur réponse concrète à un enjeu sociétal de premier plan : le vieillissement de la population et le maintien à domicile des aînés.

En plus de cette reconnaissance, l'entreprise bénéficiera :

D'un accompagnement stratégique en développement durable offert par PME MTL Centre-Est ;

offert par ; D'une introduction privilégiée au Conseil de l'innovation du Québec, renforçant ainsi son réseau d'innovation à l'échelle provinciale.

Une solution technologique à un enjeu majeur de société

Alors que le Québec fait face à un vieillissement accéléré de sa population -- une personne sur quatre aura plus de 65 ans d'ici 2031 --, Les Habitations Bordeleau se démarquent par leur leadership en gérontechnologie. L'entreprise a mis sur pied un laboratoire vivant unique à Saint-Charles-Borromée, ville comptant la plus forte concentration d'aînés de plus de 85 ans au Québec. Ce laboratoire sert de plateforme d'expérimentation en temps réel pour des technologies innovantes destinées à prévenir les chutes, surveiller les signes vitaux à distance, optimiser la gestion énergétique et favoriser l'autonomie des aînés à domicile.

Des innovations à fort impact

Parmi les solutions déployées :

Capteurs intelligents de chutes , systèmes de détection comportementale sans contact, prévention des blessures par sous-vêtements gonflables ;

, systèmes de détection comportementale sans contact, prévention des blessures par sous-vêtements gonflables ; Surveillance clinique à distance , incluant respiration, sommeil et fréquence cardiaque, avec alertes précoces ;

, incluant respiration, sommeil et fréquence cardiaque, avec alertes précoces ; Gestion intelligente de l'énergie avec thermostats Sinopé, en collaboration avec Hydro-Québec et Sentiom , permettant une réduction de 30% de la consommation ;

avec thermostats Sinopé, en collaboration avec , permettant une réduction de 30% de la consommation ; Détection proactive des dégâts d'eau , évitant des rénovations coûteuses ;

, évitant des rénovations coûteuses ; Plateformes numériques et outils de téléconsultation pour briser l'isolement des aînés.

Résultats mesurables et retombées

L'impact est significatif :

40% de réduction des chutes graves nécessitant hospitalisation ;

nécessitant hospitalisation ; 30% de diminution des réhospitalisations grâce à la détection précoce des anomalies ;

grâce à la détection précoce des anomalies ; Économie de 245$ par logement par an en consommation énergétique ;

en consommation énergétique ; 30 dégâts d'eau détectés et maîtrisés en un an ;

; Intégration d'un biodigesteur transformant les déchets de la cuisine centrale en énergie et fertilisant, réduisant l'empreinte écologique de 1700 repas quotidiens.

Une RPA ancrée dans l'innovation et la collaboration

Ce prix souligne aussi l'approche collaborative adoptée par Les Habitations Bordeleau. Grâce à des partenariats stratégiques avec LivingLab Lanaudière, Centech, Medteq+, Sentiom, LivingSafe, Tochtech, Neuravue, et Virtuose, l'entreprise permet à des startups québécoises de tester leurs innovations dans un milieu réel. Elle est également laboratoire communautaire dans le cadre du projet pancanadien EnvisAGE, qui vise à structurer l'écosystème âge-tech.

Une vision humaine, inclusive et durable

L'innovation technologique s'accompagne d'une culture organisationnelle forte : formations continues, outils de rétroaction hebdomadaire (plateforme Amélio), reconnaissance des employés (calendrier de l'Avent, gala « Festif HB », programme « Rêve d'un jour »), et intégration active des principes d'équité, diversité et inclusion.

L'entreprise agit aussi sur le plan alimentaire, avec sa ligne de repas Convive, axée sur la réduction du gaspillage et la transformation des surplus en plats prêts-à-manger.

Une reconnaissance fondée sur des critères rigoureux

Le jury d'EFFERVESCENCE a évalué les candidatures selon plusieurs critères :

Réponse à un enjeu de société (ONU, ODD 3, 5, 10, 12, 13) ;

Portée transformative de l'innovation sur la santé publique ;

Collaboration intersectorielle ;

Différenciation éthique et écologique ;

Compétences de l'équipe dirigeante et culture d'innovation.

Les Habitations Bordeleau ont su exceller sur l'ensemble de ces dimensions, affirmant leur rôle de pionniers dans la transformation du soutien aux aînés.

« Ce prix est une belle reconnaissance de notre travail, de notre équipe et de notre volonté d'amener un changement durable dans notre secteur. Merci à EFFERVESCENCE, à l'Innovateur en chef du Québec, et à tous nos partenaires de croire en notre vision. »

