WINDSOR, ON, le 31 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Irek Kusmierczyk, Secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées et député de Windsor-Tecumseh, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Drew Dilkens, maire de Windsor, a annoncé un financement fédéral pour l'aménagement d'un nouveau bassin de rétention pour la station de traitement des eaux Lou Romano à Windsor.

« Pour une collectivité qui a subi deux inondations catastrophiques, la protection contre les dommages causés par les changements climatiques a été ma priorité, et cet investissement fédéral visant l'aménagement d'un nouveau bassin de rétention à Windsor protégera des milliers de foyers, d'entreprises et de moyens de subsistance ici, dans notre région », a souligné Irek Kusmierczyk, secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap et député de Windsor-Tecumseh, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« L'aménagement du bassin de rétention et d'une nouvelle station de pompage permettra d'améliorer les capacités de traitement et de réduire considérablement l'impact des tempêtes importantes, notamment les inondations de sous-sols, pour près de 62 000 foyers, principalement ceux de South Windsor, Sandwich Towne et West Windsor, desservis par la station de traitement des eaux Lou Romano », a dit Drew Dilkens, maire de Windsor.

Le nouveau bassin comprendra une nouvelle station de pompage et un nouvel égout d'évacuation. Une fois terminé, le nouveau bassin servira de tampon pendant les ondes de tempête et fournira un service de secours en cas de défaillance catastrophique de la station. Ce projet devrait offrir une meilleure protection contre les inondations à des milliers de foyers et aider la Ville de Windsor à mieux gérer les impacts des tempêtes violentes.

Le gouvernement du Canada investit plus de 32,7 millions de dollars, et la Ville de Windsor verse une contribution de plus de 55 800 000 $.

Faits en bref

Le financement du gouvernement du Canada pour ce projet provient du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC).

pour ce projet provient du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC). Le FAAC a été lancé en 2018 en tant que programme de 2 milliards de dollars sur 10 ans pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures dont elles ont besoin pour mieux résister aux risques naturels tels que les inondations, les feux de forêt, les tremblements de terre et les sécheresses. Dans le budget de 2021, on a doté le FAAC d'un montant supplémentaire de 1,375 milliard de dollars sur 12 ans.

Le FAAC fait partie du plan Investir dans le Canada du gouvernement fédéral, qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques.

du gouvernement fédéral, qui prévoit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans pour des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques. À ce jour, plus de 2,1 milliards de dollars ont été annoncés par l'entremise du FAAC pour 70 projets d'infrastructure qui aideront à protéger les collectivités de tout le pays contre les menaces des changements climatiques.

Liens connexes

Fond d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Les investissements dans les infrastructures en Ontario

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-on-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Kelly Ouimet, Directrice des Communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-552-3420, [email protected]; Jason Moore, Gestionnaire principal des communications et du service à la clientèle, Ville de Windsor, 519-551-9011, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]