- Une coalition jeunesse demande que le plan de relance du gouvernement Trudeau se base sur le bien-être des citoyennes et citoyens et sur de l'action audacieuse en matière de climat-

- Les organisatrices et organisateurs annoncent le début immédiat d'une série d'actions locales et nationales-

- Les organisatrices et organisateurs annoncent une journée d'action nationale pour le 25 septembre en réponse au Discours du Trône; la date s'aligne avec la journée mondiale d'action climatique appelée par Greta Thunberg-

OTTAWA, ON, VANCOUVER, BC, TORONTO, MONTREAL et HALIFAX, NS, le 11 sept. 2020 Menée par Climate Strike Canada et Notre Moment, la coalition grassroots derrière #pasdemarchearrière a publié les revendications législatives en vue du Discours du Trône de Trudeau:

Investir dans les gens, plutôt que dans les corporations:

Obliger les 1% les plus riches à payer leur juste part;



Créer des millions d'emplois verts et bien payés;



Fournir un système de santé, de logement, de transport et d'éducation universel et abordable pour toutes et tous;



Garantir la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau potable pour toutes et tous.

Démanteler le racisme et le colonialisme:

Faire respecter les droits et la souveraineté autochtones, incluant l'implémentation de l'application en tant que loi de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et la restitution des terres aux communautés autochtones;



Garantir la résidence permanente pour toutes et tous ;



Désinvestir la police et réaffecter cet argent vers les services sociaux, avec le but d'abolition sur le long-terme.

Traiter la crise climatique comme une urgence nationale:

Arriver à la carboneutralité d'ici à 2030;



Mettre fin à la construction de toute nouvelle infrastructure fossile;



Investir 5% du PIB annuel du Canada dans une transition juste;

Garantir des emplois et du soutien pour les travailleuses et travailleurs du secteur pétrolier et gazier et de tout autre industrie carbo-dépendante;



Mettre la pression nécessaire sur les pays les plus riches pour respecter les cibles de limitation de la température globale à 1,5°C tout en augmentant le soutien financier pour les pays du Sud Global et autres touchés le plus durement par la crise climatique.



Prendre en compte le climat pour toute décision de politique publique, budgétaire ou d'investissement en infrastructure.

Ces actions sont initiées par des jeunes organisatrices et organisateurs des mouvements grassroots :

Climate Strike Canada: https://climatestrikecanada.org/

Notre Moment/Our Time: https://our-time.ca/

