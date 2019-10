Les Grands Prix santé et sécurité du travail - Trois entreprises de Lanaudière voient leur innovation en santé et sécurité du travail récompensée

JOLIETTE, QC, le 23 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Des entreprises de Lanaudière ont su faire preuve d'audace, de leadership et d'ingéniosité en mettant au point des innovations pour éviter des accidents dans leur milieu de travail. Trois d'entre elles ont remporté un prix Innovation.

Les innovations témoignent du génie créatif et de l'effort concerté des employeurs et des travailleurs pour améliorer la sécurité de leur lieu de travail. Elles engendrent des bénéfices, notamment l'amélioration du bien-être des employés et employées.

Coup d'œil sur ces innovations qui valent le détour et dont tous les milieux de travail pourront largement s'inspirer.

Petites et moyennes entreprises

BELLEMARE COUVERTURES LTÉE | Stabilisateur d'échelle

Les estimateurs de Bellemare Couvertures Ltée, spécialiste du remplacement de toiture, doivent grimper dans une échelle pour aller sur les toits, ce qui amène des risques de chute. Un travailleur a donc imaginé et créé un stabilisateur d'échelle qui s'insère facilement et rapidement à chaque extrémité supérieure de celle-ci. Le stabilisateur comprend des boulons à visser dans le toit afin de fixer l'échelle solidement. Des patins antidérapants l'empêchent de glisser. Grâce à cette innovation, les estimateurs se sentent en sécurité lorsqu'ils ont à grimper.

Grandes entreprises

IPEX INC. | Chariot ABS

Les travailleurs de IPEX inc., fabricant de systèmes intégrés de tuyauterie thermoplastique - tuyaux, robinets, raccords, accessoires et outils -, devaient déplacer un chariot rempli de tuyaux lourds. L'augmentation de la cadence de travail amenait le risque qu'ils développent des lésions lombaires. Pour corriger le problème, des travailleurs et des directeurs ont eu l'idée de créer le chariot ABS, facile à déplacer et plus léger. Son système de freinage l'arrête rapidement et sans effort. Cette réalisation a permis de diminuer considérablement le risque de développer des lésions lombaires lors du déplacement du chariot.

Organismes publics

VILLE DE TERREBONNE | Accroche-jardinière

L'installation de jardinières, leur entretien et leur retrait par des employés de la Ville de Terrebonne s'effectuaient en grimpant dans une échelle et en travaillant à bout de bras, ce qui pouvait amener des risques de blessure. Pour remédier à la situation, une équipe du Service des parcs et des espaces verts a conçu un accroche-jardinière qui permet de monter une jardinière facilement et sans effort afin de l'accrocher au haut d'un lampadaire. Le travail s'effectue dorénavant à partir du sol. Cette idée a éliminé le risque de chute et a diminué considérablement les divers risques liés à cette tâche.

Les trois lauréats se retrouveront en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2020.

