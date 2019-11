Les Grands Prix santé et sécurité du travail - Trois entreprises de la Yamaska voient leur innovation en santé et sécurité du travail récompensée

SAINT-HYACINTHE, QC, le 14 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Des entreprises de la Yamaska ont su faire preuve d'audace, de leadership et d'ingéniosité en mettant au point des innovations pour éviter des accidents dans leur milieu de travail. Trois d'entre elles ont remporté un prix Innovation, remis par la CNESST lors d'un gala régional présenté aujourd'hui au Centre des congrès de Saint‑Hyacinthe.

Les innovations témoignent du génie créatif et de l'effort concerté des employeurs et des travailleurs pour améliorer la sécurité de leur lieu de travail. Elles engendrent des bénéfices tels que l'amélioration du bien-être des employés et employées.

Coup d'œil sur ces innovations qui valent le détour et dont tous les milieux de travail pourront s'inspirer.

Petites et moyennes entreprises

Accès Location + | Système de sécurité pour l'entretien des plates-formes à ciseaux

L'équipe d'Accès Location +, qui se spécialise notamment dans la vente, l'entretien, la réparation et le transport d'équipements de levage, a conçu et fabriqué un dispositif de protection supplémentaire afin d'empêcher tout mouvement des ciseaux des plates-formes élévatrices pendant les travaux de réparation, d'inspection ou de lavage. Composé d'une barre d'acier ajustable pour en permettre l'extension ou la rétraction, ce système de sécurité bloque les ciseaux, quel que soit le degré d'ouverture. Le risque de blessure pour les travailleurs chargés de la maintenance est désormais beaucoup moins élevé.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/2WRravT

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/4nW8hIxjfa8

Grandes entreprises

IBM Canada ltée - Bromont | Démarche globale pour la réduction du bruit et améliorations ergonomiques dans le secteur de Test MST

L'entreprise a réalisé un vaste projet de prévention dans l'un des secteurs de l'usine. Des silencieux avant à charnière ont été conçus et une mousse a augmenté l'insonorisation. L'ajout de nouvelles tables avec une prise d'air par le dessous et la création d'un dispositif sur les silencieux arrière ont pallié le bruit trop élevé. Des tables ajustables, un appareil de transport et de levage pour les serveurs, le remplacement du microscope par une caméra et de nombreuses modifications aux outils ont aussi permis d'améliorer l'ergonomie des postes de travail.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/2ClzGtI

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/h710EfiiaJE



Organismes publics

Centre d'hébergement de la MRC d'Acton et Centre d'hébergement Andrée-Perrault du CISSSME | Clipine

Afin de sécuriser la circulation autour des lits lors des soins, les travailleurs de la maintenance ont conçu, fabriqué et distribué de petites accroches en plastique, baptisées clipines, qui viennent s'agripper à la ridelle du lit des résidents pour permettre d'y glisser les différents fils. Ceux-ci sont donc bien maintenus et n'encombrent plus le sol. Désormais, les actes de soins et les déplacements autour des lits sont sans risque pour les travailleurs comme pour les résidents.

Photo (libre de droits) : https://bit.ly/2ClPlte

Vidéo (libre de droits) : https://youtu.be/4XkMYBlXa4k

Les trois lauréats se retrouveront en lice pour le Gala national des Grands Prix santé et sécurité du travail, qui aura lieu à Québec au printemps 2020.

Pour en savoir plus : www.grandsprixsst.com

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs et aux travailleurs une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

Pour plus d'information, visitez notre site Web à cnesst.gouv.qc.ca et suivez-nous sur Facebook (facebook.com/cnesst), Twitter (twitter.com/cnesst) et LinkedIn (linkedin.com/company/cnesst).

Source : Héloïse Bernier-Leduc, responsable des communications

CNESST - Direction régionale de la Yamaska

Téléphone : 450 771-3900, poste 3960

SOURCE Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail

Related Links

http://www.cnesst.gouv.qc.ca