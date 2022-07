Les grandes chambres de commerce francophones à l'international s'associent pour propulser la francophonie économique

QUÉBEC, le 5 juill. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) a profité de la première édition du Rendez-vous d'affaires de la Francophonie, événement organisé par Québec International, le Centre des congrès de Québec et Québec Destination affaire, réunissant des acteurs économiques francophones du monde entier, pour signer un protocole d'entente inédit entre les grandes chambres de commerce francophones à l'international.

Une initiative unique de coopération internationale en francophonie économique

Les signataires visent à créer un espace de discussions et d'échanges afin de stimuler leur réseau de chambres de commerce nationales, régionales, provinciales, territoriales et locales et leur vaste ensemble d'entreprises membres pour accroître les échanges économiques et commerciaux au sein du monde francophone.

La FCCQ s'est ainsi entourée de :

La Chambre de commerce et d'industrie de Wallonie (CCIW);

commerce et d'industrie de Wallonie (CCIW); La Chambre de commerce et d'industrie de France (CCIF);

commerce et d'industrie de France (CCIF); La Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG);

commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG); La Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF).

Outre le rapprochement stratégique et la dynamisation des échanges, ce partenariat entend positionner le français comme langue incontournable pour faire des affaires à l'international.

Citations :

« Le français est un puissant outil de développement économique qui vous ouvre les portes de marchés lucratifs partout sur la planète ! Ce bel exemple de collaboration renforcera assurément le statut d'une francophonie dynamique et internationale et je me réjouis déjà des opportunités qui se présenteront aux chambres de commerce et entreprises québécoises conscientes de son potentiel » - Charles Milliard, président-directeur général, Fédération des chambres de commerce du Québec

« Les entreprises qui veulent se développer à l'export peuvent compter sur les chambres consulaires qui les accompagnent pour faire des affaires à l'international, particulièrement dans l'espace économique francophone qui compte notamment 25 pays africains parmi les 54 du Continent » - Christophe Eken, président, Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF)

« Les pays dont la langue est le français représentent 35% des échanges économiques des entreprises wallonnes. A nous de leur ouvrir de nouvelles perspectives concrètes à travers notre réseau de chambres de commerce. » - Philippe Barras, président, Chambre de commerce et d'industrie de Wallonie

« Les grandes Chambres de commerce francophones forment un réseau unique dans le monde au service des entrepreneurs. La signature de ce protocole d'entente est l'occasion de renforcer nos liens et de créer un collectif dynamique au sein du monde francophone, pour accélérer les échanges et les partages de bonnes pratiques et d'opportunités d'affaires. Au nom des 3,8 millions d'entreprises que nous représentons en France, je me réjouis de ce rapprochement utile et stratégique. » - Alain Di Crescenzo, président Chambre de commerce et d'industrie de France

« Le français est la deuxième langue la plus parlée en Suisse, parmi nos 4 langues nationales; à cet égard, il est naturel pour la Chambre de commerce de Genève de défendre son usage, et ce d'autant plus qu'un idiome constitue également un levier économique de première importance. A ce titre, l'association des grands chambres francophones permettra de conjuguer nos efforts pour consolider l'espace francophone économique ; elle nous paraît d'autant plus pertinente que Genève accueillera le Congrès mondial des chambres en 2023, lequel fera la part belle aux organismes francophones » - Vincent Subilia, directeur général, Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG)

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 125 chambres de commerce et 1 200 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.

À propos de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Wallonie (CCIW)

La CCIW est un réseau de 6 chambres de commerce et d'industrie en Wallonie, fort de 6000 entreprises membres. Accompagnant celles-ci depuis leur création, leur développement, jusqu'à la transmission. Avec un accent sur l'exportation et la certification en entrepreneuriat durable.

À propos des Chambres de commerce et d'industrie de France (CCI France)

CCI FRANCE est l'établissement national fédérateur et animateur des Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) françaises. Porte- parole des 121 CCI françaises, CCI France représente et défend les intérêts des 3,8 millions d'entreprises ressortissantes auprès des pouvoirs publics français et européens. Elle joue son rôle de corps intermédiaire à vocation économique pour promouvoir le développement des entreprises et des territoires.

À propos de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG)

La Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) a pour objectif d'assurer une économie forte, permettant aux entreprises qui constituent le tissu économique local d'exercer leur activité de manière pérenne. Indépendante des autorités politiques, elle fait entendre la voix des entreprises, en travaillant à l'amélioration des conditions-cadres de l'économie. Elle offre en outre diverses prestations destinées à faciliter la vie des entreprises et à leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier.

Association de droit privé fondée en 1865, la CCIG compte aujourd'hui quelque 2400 entreprises membres.

À propos de la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF)

La CPCCAF (Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones) a pour objet de favoriser les partenariats entre acteurs economiques francophones, pour le développement économique de l'Afrique, grâce à la coopération entre les membres de son réseau international. Réseau constitué de 130 chambres consulaires et organisations intermédiaires dans 32 pays (dont 25 pays africains), la CPCCAF est au service du développement du secteur privé et de la croissance économique fondée sur des relations équilibrées entre entreprises de l'espace francophone.

Pour cela, la CPCCAF met en œuvre des actions de coopération sur le terrain, en Afrique, dans des domaines tels que la formation et l'emploi, l'insertion des jeunes et des femmes, la transition écologique / numérique, la structuration des chaînes de valeur et la sécurité économique. La CPCCAF contribue par ailleurs à la visibilité économique du continent africain, grâce à ses enquêtes, comme, depuis 2013, le Baromètre annuel des entreprises africaines (10 000 réponses dans 20 pays africains), et aux études qu'elle réalise régulièrement.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Renseignements: Florent Favrel - Directeur, Corridors de commerce, Fédération des chambres de commerce du Québec, T. 514 844-9571 poste 3261 | C. 438 398-1203, [email protected]; Alissia Leonara - Responsable relations internationales, Chambre de commerce et d'industrie de Wallonie, T : +32 474 219356, [email protected]; Françoise Fraysse - Chargée de la presse et des partenariats, Chambre de commerce et d'industrie de France, +33 (0)6 79 94 59 90, [email protected]; Vincent Subilia - Directeur général, Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), T. +41 22 819 91 21, [email protected]; Denis Deschamps - Délégué Général, Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, Tel / WA : +33676929966, [email protected]