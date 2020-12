WINNIPEG, MB, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et du Manitoba mettent en œuvre la première phase d'un engagement pluriannuel visant à mieux répondre aux besoins de logement des personnes vulnérables.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et l'honorable Heather Stefanson, ministre des Familles du Manitoba, ont annoncé un investissement de plus de 17,5 millions de dollars dans les allocations pour le logement au cours des deux prochaines années et 154,6 millions de dollars pour les huit années à venir.

L'Allocation pour le logement Canada-Manitoba permettra de rendre le logement plus abordable pour environ 3 300 Manitobains vulnérables au cours des deux prochaines années. Le gouvernement du Manitoba a désigné trois populations clés qui présentent un risque accru d'insécurité en matière de logement et qui seront admissibles à l'allocation :

les jeunes adultes qui sortent du système de protection de l`enfance ou qui ont récemment quitté le système de protection de l'enfance en raison de leur âge;

les personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir;

les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie qui vivent dans des logements avec services de soutien désignés.

Les jeunes adultes qui ont quitté le système de protection de l'enfance au cours des 12 derniers mois en raison de leur âge seront admissibles à cette allocation, y compris ceux qui peuvent aussi recevoir une aide à l'emploi et au revenu ou une aide au loyer autre que celle fournie par l'aide à l'emploi et au revenu. Dans ces situations, l'Allocation pour le logement Canada-Manitoba comblerait l'écart entre le soutien actuel et le loyer réel, jusqu'à concurrence de 250 $ par mois. Environ 630 jeunes adultes devraient être admissibles en 2020-2021. Ce nombre doublera pour atteindre 1 260 l'année suivante.

Cette allocation sera fondée sur les recommandations des services à l'enfance et à la famille ou des organismes communautaires et sera mise en place au cours des prochains mois.

Le gouvernement du Manitoba s'associe à l'organisme End Homelessness Winnipeg pour offrir un supplément au loyer aux personnes qui sont en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, qui sera lancé en 2021-2022. L'Allocation pour le logement Canada-Manitoba comblerait l'écart entre l'aide au loyer et le loyer réel d'un client, jusqu'à concurrence de 250 $ par mois. Pour être admissibles, les personnes doivent être rattachées à un programme de soutien au logement communautaire. Environ 370 personnes devraient être admissibles.

L'allocation pour les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie sera également lancée au cours du prochain exercice, dès que les nouveaux ensembles de logements de rétablissement avec services de soutien en construction dans la province commenceront à accepter des clients. Cette allocation sera administrée par le gouvernement provincial et devrait aider environ 135 personnes au cours de la première année.

Au total, les gouvernements investiront plus de 17,5 millions de dollars sur deux ans pour aider à améliorer l'abordabilité du logement au Manitoba. Cela comprend plus de 8,7 millions de dollars en nouveaux fonds disponibles dans le cadre de l'Allocation pour le logement Canada-Manitoba et 8,7 millions de dollars en contributions équivalentes de la province.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à s'assurer que tous les Canadiens ont un chez-soi sûr et abordable. Un financement prévisible et à long terme pour le logement était attendu depuis plus de 10 ans. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, nous faisons un pas important vers l'atteinte de notre objectif de bâtir partout au Manitoba, dès à présent et pour l'avenir, des collectivités fortes où les Canadiens vulnérables pourront prospérer et s'épanouir. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Notre gouvernement est déterminé à fournir un logement aux Manitobains vulnérables partout dans notre province. Au cours des deux prochaines années, l'Allocation pour le logement Canada-Manitoba offrira un soutien mensuel significatif afin qu'un plus grand nombre de Manitobains aient un chez-soi sûr. » - L'honorable Heather Stefanson, ministre des Familles du Manitoba

« Pour les jeunes, il y a souvent des obstacles à l'obtention d'un logement. Cette allocation permettra d'éliminer les obstacles et aidera les jeunes à améliorer leur situation en matière de logement. C'est un besoin criant pour les jeunes qui sortent du système de protection de l'enfance et qui ne peuvent généralement pas se payer un logement sûr et adéquat. » - Kelly Holmes, directrice exécutive, Resource Assistance for Youth

Faits en bref

De plus amples renseignements seront affichés au www.gov.mb.ca/housing, sous la rubrique « Liens utiles », à mesure que les détails du programme seront finalisés.

L'Allocation pour le logement Canada - Manitoba permettra d'investir plus de 154,6 millions de dollars en soutien ciblé pour répondre aux besoins importants de logement d'environ 17 6000 Manitobains faisant partie de populations vulnérables, entre 2020- 2021 et 2027-2028.

- permettra d'investir plus de 154,6 millions de dollars en soutien ciblé pour répondre aux besoins importants de logement d'environ 17 6000 Manitobains faisant partie de populations vulnérables, entre 2020- 2027-2028. Les programmes et les détails du financement de l'allocation pour les années à venir seront élaborés dans le cadre des plans d'action triennaux du Manitoba en matière de logement.

en matière de logement. Le plan d'action actuel du Manitoba se trouve au https://www.gov.mb.ca/housing/three-yr-plan-2020.fr.html.

se trouve au https://www.gov.mb.ca/housing/three-yr-plan-2020.fr.html. Les gouvernements ont d'abord annoncé leur engagement à l'égard de l'Allocation pour le logement Canada - Manitoba en juin 2019 lors de la signature de l'entente bilatérale dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement.

- en juin 2019 lors de la signature de l'entente bilatérale dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Le financement fourni aux termes de l'Allocation pour le logement Canada - Manitoba s'ajoute aux 450 millions de dollars déjà engagés dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement sur 10 ans.

- s'ajoute aux 450 millions de dollars déjà engagés dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement sur 10 ans. Le gouvernement du Canada investira 2 milliards de dollars dans l'Allocation canadienne pour le logement dans l'ensemble du pays, investissement qui sera égalé par les provinces et les territoires pour un total de 4 milliards de dollars sur huit ans à compter du printemps 2020. Le gouvernement fédéral et les provinces et territoires travaillent ensemble à l'élaboration de 13 programmes d'allocation pour le logement, un pour chaque province ou territoire, qui répondront aux problèmes locaux d'inabordabilité du logement.

investira 2 milliards de dollars dans l'Allocation canadienne pour le logement dans l'ensemble du pays, investissement qui sera égalé par les provinces et les territoires pour un total de 4 milliards de dollars sur huit ans à compter du printemps 2020. Le gouvernement fédéral et les provinces et territoires travaillent ensemble à l'élaboration de 13 programmes d'allocation pour le logement, un pour chaque province ou territoire, qui répondront aux problèmes locaux d'inabordabilité du logement. Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en œuvre la Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en œuvre la Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de plus de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en matière de logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements, en plus de réduire de moitié l'itinérance chronique. Le gouvernement s'est engagé à mettre fin à l'itinérance chronique dans son discours du Trône et a proposé des mesures visant à accroître le financement accordé dans le cadre de la SNL de plus de 13 milliards de dollars dans l'Énoncé économique de l'automne.

La SNL repose sur de solides partenariats entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et sur l'engagement continu d'autres intervenants - des municipalités, des gouvernements et organismes autochtones, les secteurs social et privé - afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des Canadiens.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir davantage, rendez-vous au schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.



Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Personnes-ressources pour les médias : Jessica Eritou, Cabinet du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Leonard Catling, Société canadienne d'hypothèques et de logement, 604-737-4029, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca