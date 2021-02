WINNIPEG, MB, le 26 févr. 2021 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable.

Aujourd'hui, les trois ordres de gouvernement ont uni leurs forces pour fournir 18 appartements modulaires abordables destinés à des femmes et à leurs enfants, notamment des femmes autochtones et des femmes qui sont sans abri ou qui risquent de se retrouver en situation d'itinérance.

L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), Kevin Lamoureux, député de Winnipeg-Nord, l'honorable Rochelle Squires, ministre des Familles du Manitoba, et Brian Bowman, maire de Winnipeg, ont annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 5 millions de dollars à la Winnipeg Housing and Rehabilitation Corporation (WHRC). Ces fonds iront au réaménagement d'un complexe résidentiel existant pour offrir des logements abordables à Winnipeg.

L'ancien complexe résidentiel situé au 260, rue Toronto, qui était subventionné par Logement Manitoba et qui appartenait à WHRC, a récemment été démoli en raison de problèmes structurels et est en voie d'être réaménagé.

Ce nouvel ensemble reçoit du soutien dans le cadre du volet des grandes villes de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Cette initiative récemment annoncée par le gouvernement du Canada fournira jusqu'à 4,3 millions de dollars. Le gouvernement du Manitoba investit 624 000 $ pour couvrir les frais hypothécaires et le coût de la démolition, et des investissements pourraient être faits à mesure que l'ensemble progressera. Le gouvernement fédéral a investi 90 000 $ de plus par l'entremise du Programme de financement initial de la SCHL.

L'investissement provincial de 624 000 $ a été rendu possible grâce à l'entente bilatérale concernant la Stratégie nationale sur le logement, qui a été signée par les gouvernements du Canada et du Manitoba en 2019 afin de s'assurer que les familles, les communautés autochtones et les Canadiens vulnérables puissent compter sur du financement à terme pour le logement communautaire au Manitoba.

L'entente de 10 ans, signée par les gouvernements du Canada et du Manitoba, fournira un financement conjoint de presque 450,8 millions de dollars pour protéger, renouveler et agrandir le parc de logements sociaux et communautaires. De plus, elle soutiendra les priorités du Manitoba liées à l'abordabilité du logement et à la réparation et la construction d'habitations.

Dans le cadre de son plan d'investissement pour les 12,5 millions de dollars reçus en vertu du volet des grandes villes de l'ICRL, la Ville de Winnipeg a proposé cinq ensembles, dont celui-ci, qui permettront de construire un total de 88 logements abordables dans la collectivité. Les ensembles cibleront les personnes sans abri ou risquant de le devenir, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes handicapées et les Autochtones.

« Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a mis en évidence le rôle clé que joue le logement abordable dans la reprise au Canada. En effet, les principales villes du pays sont confrontées à des défis continus en matière de logement, y compris ici, à Winnipeg. Nos investissements par l'entremise de l'Initiative pour la création rapide de logements contribueront énormément à aider les personnes qui en ont le plus besoin en fournissant rapidement des logements abordables neufs aux Canadiens vulnérables et à leurs familles. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« Alors que nous continuons à relever ensemble les défis entourant la COVID-19, il est plus important que jamais de veiller à ce que chaque Manitobain ait un chez-soi, en particulier les personnes à faible revenu qui font face à des obstacles au logement. Cet important investissement dans le logement abordable appuie l'intervention plus vaste de notre gouvernement face à la pandémie pour protéger les Manitobains tout en renforçant nos collectivités et l'ensemble de la province. » - L'honorable Rochelle Squires, Ministre de la Famille

« Tous les ordres de gouvernement ont un rôle à jouer pour mettre fin à l'itinérance. Je suis heureux de voir que les ordres fédéral, provincial et municipal suivent des routes convergentes pour réaliser ce projet. Nous pouvons mettre fin à l'itinérance à Winnipeg si nous travaillons ensemble. » - Brian Bowman, maire de Winnipeg

Faits en bref

Grâce à l'ICRL de 1 milliard de dollars, le gouvernement du Canada accorde une aide pour construire jusqu'à 3 000 logements abordables permanents partout au Canada afin de répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens, en particulier les plus vulnérables.

accorde une aide pour construire jusqu'à 3 000 logements abordables permanents partout au afin de répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens, en particulier les plus vulnérables. Dans le cadre du volet de financement des grandes villes, 500 millions de dollars seront affectés à des municipalités déterminées à l'avance qui connaissent les niveaux les plus élevés de locataires ayant de graves besoins en matière de logement et de personnes en situation d'itinérance. Les municipalités peuvent verser les fonds par l'entremise d'un tiers (y compris un gouvernement provincial ou territorial).

Dans le cadre du volet de financement des projets, 500 millions de dollars sont accordés pour des projets d'ensembles fondés sur des demandes provenant des provinces, des territoires, des municipalités, des gouvernements et organisations autochtones et des organismes sans but lucratif. La période d'application a fermé le 31 décembre 2020 et les applications sont présentement en cours d'examen.

les applications sont présentement en cours d'examen. L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aidera les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que d'autres personnes parmi les plus vulnérables : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les aînés, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants, les membres de la communauté LGBTQ2+, les groupes racialisés, les Canadiens noirs, ainsi que les nouveaux immigrants ou réfugiés.

La Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada est un plan de plus de 70 milliards de dollars sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens. Ceci comprend plus de 12 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020.

est un plan sur 10 ans qui offrira un chez-soi à davantage de Canadiens. Ceci comprend plus de 12 milliards de dollars engagés dans le cadre de l'Énoncé économique de l'automne 2020. Depuis 2016, le gouvernement du Manitoba a soutenu la création de 713 logements locatifs abordables. La province a également soutenu l'accession à la propriété de plus de 220 ménages grâce à des partenariats avec des municipalités, des organismes sans but lucratif et d'autres organismes.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

