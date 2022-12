SAINT JOHN, NB, le 5 déc. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Wayne Long, député de Saint John-Rothesay, l'honorable Trevor Holder, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, et Donna Noade Reardon, mairesse de la Ville de Saint John, ont annoncé un financement conjoint de plus de 8 millions de dollars pour reconfigurer une partie de la promenade Retail dans l'est de Saint John.

« En collaboration avec ses partenaires, notre gouvernement s'efforce de faire des investissements dans les infrastructures qui améliorent la vie de tous les habitants de Saint John - Rothesay et de tous les Néo-Brunswickois, et qui nous aident à protéger et à développer notre économie. Une route sécuritaire et fonctionnelle comme la promenade Retail, un important corridor vers East Point, permet aux résidents et aux visiteurs de la ville de Saint John de profiter en toute sécurité du centre commercial en pleine croissance », a déclaré Wayne Long, député de Saint John--Rothesay, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« Cet investissement servira à surélever un tronçon de route où l'on constate régulièrement des inondations et aidera à soutenir l'agrandissement du quartier commercial East Point grâce à la reconstruction d'un tronçon de la promenade Retail. Ce projet est un excellent exemple de la façon dont les investissements dans les infrastructures et les projets d'adaptation au climat permettent d'améliorer la sécurité et de faire croître l'économie », a déclaré l'honorable Trevor Holder, ministre de l'Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, au nom de l'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional.

Ce financement permettra de soutenir l'agrandissement futur du grand centre commercial East Point grâce à la reconstruction d'un tronçon de la promenade Retail et à l'élimination de l'une des deux intersections adjacentes avec feux de signalisation. Le projet consistera à améliorer les infrastructures de gestion des eaux pluviales, ainsi qu'à augmenter la capacité des égouts sanitaires afin de réduire les risques d'inondation et de refoulement d'égouts. Le projet consistera également à moderniser la signalisation pour piétons grâce à l'installation de dispositifs sonores et de compte à rebours, ainsi qu'à installer des rampes d'accès afin d'améliorer la sécurité des piétons et des automobilistes. On ajoutera également des barrières pour les passages à niveau et des systèmes de commande prioritaire des feux de circulation en cas d'approche d'un train.

« Les investissements dans les infrastructures essentielles aident à atténuer les effets des changements climatiques pour tous les Canadiens. L'amélioration des infrastructures souterraines et le réaménagement de la promenade Retail aideront à atténuer le risque d'inondation et les effets des phénomènes météorologiques extrêmes attribuables aux changements climatiques. Ils permettront également d'améliorer la sécurité des piétons et des automobilistes et de préparer le terrain pour la croissance future du secteur. Grâce au financement consenti par nos partenaires fédéraux et provinciaux, la Ville peut maintenant aller de l'avant avec cet important projet », a déclaré Donna Noade Reardon, mairesse de Saint John.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,8 millions de dollars dans ce projet. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit plus de 2,3 millions de dollars et la Ville de Saint John fournit environ 3,2 million de dollars.

investit plus de 2,8 millions de dollars dans ce projet. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick fournit plus de 2,3 millions de dollars et la fournit environ 3,2 million de dollars. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Au cours des six dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 810 millions de dollars dans 524 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick.

a investi plus de 810 millions de dollars dans 524 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick. Durant cette période, Infrastructure Canada a investi plus de 48 milliards de dollars dans les collectivités de tout le pays afin de soutenir des projets d'infrastructure de calibre mondial. De cette somme, plus de 2,9 milliards de dollars ont été investis dans des projets d'infrastructures d'atténuation des catastrophes.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement du Canada au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Investissements fédéraux dans les infrastructures au Nouveau-Brunswick

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-nb-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Kelly Ouimet, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-552-3420, [email protected]; Mary-Anne Hurley-Corbyn, Directrice des Communications, Société de développement régional, 506-457-4996, [email protected]; Erin White, Gestionnaire, Communications, Ville de Saint John, 506-639-1380, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]