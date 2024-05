RICHMOND, BC, le 10 mai 2024 /CNW/ - Richmond bénéficiera d'infrastructures renforcées pour la protection contre les inondations. Les travaux de renforcement qui seront effectués permettront de réduire les risques liés à l'élévation du niveau de la mer, ainsi qu'à l'augmentation de la sévérité des tempêtes et des changements climatiques grâce à un investissement conjoint de 13 millions de dollars du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial et de la Ville de Richmond.

Ce projet a été annoncé par le député Parm Bains, le député Wilson Miao, la députée provinciale de Richmond-Steveston Kelly Greene et le maire Malcolm Brodie.

Le financement servira à reconstruire la station de pompage pour le drainage de la route n°3 Sud afin de quadrupler sa capacité de pompage et de rehausser une section de la digue. Une fois surélevée, cette section de la digue sera reliée à deux autres sections surélevées, ce qui permettra de construire plus de 1 200 mètres de digue selon les niveaux de conception des inondations pour l'année 2100. Le projet consistera également à améliorer plusieurs ensembles de ponceaux, ainsi qu'à construire un nouveau bâtiment utilitaire en surface qui abritera un nouveau centre de contrôle des moteurs et une génératrice de secours permanente.

Ce projet fait partie de la stratégie de gestion de la protection contre les inondations de la Ville et permettra d'accroître la résilience de la collectivité face aux risques naturels. Une fois achevée, la modernisation des infrastructures contribuera à protéger contre les inondations un secteur comptant plus de 29 000 résidents, environ 50 entreprises et huit kilomètres carrés de terres agricoles.

Citations

« La question n'est plus de savoir si les changements climatiques sont réels; il faut plutôt déterminer ce que nous devons faire pour protéger nos collectivités. L'adaptation proactive aux inondations est essentielle pour protéger la population, les habitations, les terres agricoles et les moyens de subsistance à Richmond. Nous continuerons à travailler en collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux pour mettre en place de solides infrastructures d'atténuation des catastrophes et contribuer à renforcer la résilience de nos collectivités. »

Parm Bains, député de Steveston--Richmond-Est, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre climat change, ce qui signifie que nous devons prendre des mesures dès maintenant pour protéger nos collectivités contre les événements météorologiques extrêmes. En collaboration avec le gouvernement fédéral et la Ville de Richmond, nous renforçons les défenses de Richmond contre les urgences liées au climat, les ondes de tempête et l'élévation du niveau de la mer afin de protéger la population, les biens et les infrastructures essentielles. »

L'honorable Bowinn Ma, ministre de la Gestion des urgences et de la Préparation climatique de la Colombie-Britannique

« La Ville de Richmond investit depuis longtemps dans la protection contre les inondations et collabore avec les gouvernements fédéral et provincial pour renforcer les infrastructures existantes. Le financement annoncé aujourd'hui permettra à la Ville d'être encore mieux préparée à faire face aux effets des changements climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes. L'amélioration de la station de pompage pour le drainage de la route no3 Sud et les mesures de gestion et d'atténuation des inondations permettront à notre collectivité de rester en sécurité. »

Malcolm Brodie, maire de la Ville de Richmond

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 350 991 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 8 181 909 $ dans le projet et la contribution de la Ville de Richmond s'élève à 3 467 100 $.

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 8 181 909 $ dans le projet et la contribution de la s'élève à 3 467 100 $. Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi qu'en soutenant les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 120 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 540 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 373 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

