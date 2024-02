OAK BAY, BC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Les infrastructures de gestion des eaux pluviales et des eaux usées d'Oak Bay vont faire l'objet d'importantes améliorations grâce à un investissement combiné de plus de 8,8 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial et du district d'Oak Bay.

Annoncé par le ministre Sean Fraser, la ministre Anne Kang et le maire Kevin Murdoch, ce projet transformera le réseau d'égouts d'Oak Bay.

Le financement permettra d'améliorer la gestion des eaux pluviales et des eaux usées en séparant le système d'égout unitaire existant dans le quartier Uplands du district. En cas de fortes pluies, les réseaux unitaires sont susceptibles de déborder, ce qui entraîne le déversement des effluents dans les plans d'eau locaux. Bien que la plupart des contaminants soient filtrés avant que l'eau non traitée ne soit réintroduite dans l'environnement, les débordements peuvent toujours avoir un impact négatif. La construction de nouveaux égouts pluviaux et d'émissaires permettra au système actuel d'être utilisé exclusivement comme égout d'eaux usées, ce qui contribuera à protéger la collectivité contre les inondations et l'environnement contre d'éventuels effets néfastes.

Il est essentiel d'investir dans les réseaux locaux de gestion des eaux pluviales et des eaux usées pour améliorer la qualité de vie des citoyens, protéger les cours d'eau et favoriser la croissance des collectivités.

En continuant de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires dans tout le pays, le gouvernement fédéral veille à ce que les Canadiens aient accès à des services fiables et modernes qui assurent un avenir durable pour tous, tout en limitant les incidences sur l'environnement local.

Citations

« En tant que défenseur de longue date des technologies vertes, je reconnais l'importance d'investir dans des systèmes qui réduisent notre impact sur l'environnement dans lequel nous vivons. La séparation du réseau d'égouts unitaire d'Oak Bay est la clé d'une meilleure gestion des eaux pluviales et des eaux usées, qui à son tour protège les infrastructures, les cours d'eau et les écosystèmes locaux. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires dans tout le pays pour soutenir des projets qui garantissent un avenir plus sûr et plus propre pour tous. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Oak Bay est l'une des nombreuses et magnifiques collectivités côtières de la Colombie-Britannique. Nous contribuons a faire en sorte que les habitants de ces collectivités disposent de services durables de gestion des eaux pluviales et des eaux usées pour les années a venir. Nous sommes fiers de travailler avec tous les ordres de gouvernement dans le cadre de projets qui contribuent à la propreté de l'eau, à la protection de l'environnement et à la sécurité et la santé des personnes et des écosystèmes. »

L'honorable Anne Kang, ministre des Affaires municipales de la C.-B.

« Les infrastructures sont l'épine dorsale d'une collectivité et, bien qu'elles ne soient pas toujours visibles, elles jouent un rôle essentiel dans la qualité de vie. Cet investissement des trois ordres de gouvernement permet de s'assurer que les habitants d'Oak Bay et de la région sont mieux préparés aux impacts des changements climatiques, et que nos cours d'eau naturels et notre environnement sont protégés. »

Kevin Murdoch, maire du district d'Oak Bay

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 3 535 580 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement provincial investit 2 946 022 $ et la contribution du district d' Oak Bay s'élève à 2 357 349 $.

. Le gouvernement provincial investit 2 946 la contribution du district d' s'élève à 2 357 349 $. Ce volet soutient le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, près de 100 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 463,6 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 305,1 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones.

