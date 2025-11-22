TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que la Ville de Trois-Rivières, l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières et les Caisses Desjardins de la ville de Trois-Rivières, ont annoncé des investissements combinés de plus de 9 M$ pour la construction de 20 logements abordables destinés aux familles, à Trois-Rivières. Le projet nommé Dorval est situé tout près des services de proximité et a pour objectif de générer une mixité sociale ainsi que de dynamiser le secteur.

L'annonce a été faite par Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, ainsi que Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières.

Le gouvernement du Québec a versé une contribution de 5,3 M$ en plus d'accorder 20 suppléments au loyer, ce qui permettra aux ménages admissibles de limiter à 25 % de leur revenu leur contribution à leur loyer. Le gouvernement du Canada a, pour sa part, accordé plus de 2,6 M$ par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA). La Ville de Trois-Rivières participe également au projet, avec une contribution de près de 1 M$, ainsi que les Caisses Desjardins de la ville de Trois-Rivières, avec une contribution de 50 000 $ provenant de leur Fonds d'aide au développement du milieu.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.

Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée de tous les ordres de gouvernements et des administrations municipales sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privés et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalée depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population québécoise et canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.

Citations :

« Nos concitoyennes et concitoyens peuvent compter sur des actions concrètes de notre gouvernement pour s'attaquer à la crise du logement, à Trois-Rivières comme partout ailleurs au Québec. Le projet Dorval, porté par l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, montre encore une fois que l'on peut faire bouger les choses lorsque les gouvernements, les municipalités et les organismes locaux unissent leurs efforts. Le gouvernement du Québec est fier d'y contribuer par une aide financière de 5,3 M$ et par l'ajout de 20 suppléments au loyer qui permettront aux ménages admissibles de limiter à 25 % de leur revenu leur contribution au loyer. Bravo à tous les partenaires! »

- Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« Nous devons construire davantage, construire mieux et construire avec audace. Grâce aux investissements dans le logement abordable, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin, ici à Trois-Rivières et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer nos communautés par des initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Je suis heureuse de constater l'avancement du projet Dorval. Situé dans le Bas-du-Cap, cet immeuble de 20 logements abordables vient enrichir l'offre d'habitation destinée aux familles de Trois-Rivières et s'inscrit pleinement dans la revitalisation de ce secteur du comté de Champlain. Je tiens à saluer le travail accompli par l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, ainsi que la contribution des partenaires qui s'associent au gouvernement du Québec. » - Sonia Lebel, députée de Champlain

« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens de Trois-Rivières et de partout au pays. L'une des façons d'y arriver est de soutenir le Fonds pour le logement abordable. Je suis fière de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes de cette collectivité. » - Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières

« En unissant nos efforts, nous apportons une réponse concrète à la crise du logement. Le projet Dorval témoigne de notre volonté commune de soutenir les familles, de renforcer la mixité sociale et d'offrir des milieux de vie accessibles et durables. Grâce à l'engagement de l'ensemble des partenaires, nous posons une étape importante pour répondre aux besoins croissants de la communauté trifluvienne. » - Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières

« À l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, nous travaillons chaque jour pour répondre à un besoin fondamental : celui d'avoir un toit. Et derrière ce toit, il y a des humains. C'est pour eux que nous construisons ces 20 nouveaux logements. Ce chantier, ce n'est pas simplement du béton et des murs -- c'est une promesse. Une promesse que personne ne sera laissé de côté. Une promesse que notre communauté se mobilise pour prendre soin des plus vulnérables. Une promesse que l'avenir peut être plus doux et plus juste. L'appui de la SCHL, de la SHQ, de la Ville de Trois-Rivières ainsi que de Desjardins vient renforcer cette promesse. Il nous permet d'accélérer, d'aller plus loin, et surtout, de continuer à bâtir des milieux de vie qui changent réellement le quotidien des gens. » - Amina Chaffai, présidente de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières

« En tant que leader coopératif, nous avons la responsabilité d'agir pour répondre aux besoins criants en logement. Le projet Dorval démontre notre engagement concret : unir nos forces avec des partenaires locaux pour bâtir des solutions durables. Chez Desjardins, soutenir nos communautés, c'est dans notre ADN depuis 125 ans, et nous continuerons à bâtir des milieux de vie où chaque famille peut s'épanouir dans la dignité. » - Johann Thiffault, directeur général de la Caisse Desjardins de l'Est de Trois-Rivières

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Le FLA est un programme de 16,1 milliards de dollars qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. En juin 2025, le gouvernement du Canada avait engagé 12,91 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 50 300 logements et la réparation de plus de 174 600 logements par l'intermédiaire du FLA. Le 19 septembre 2025, le gouvernement du Canada a annoncé un complément de 1,5 milliard de dollars en prêts pour le volet « nouvelles constructions » du Fonds pour le logement abordable, afin de soutenir la création de plus de 5 000 logements à partir de 2025-2026. De plus, le sous-volet pour la création rapide de logements du Fonds pour le logement abordable sera bonifié grâce à un financement de 385 millions de dollars provenant des exercices futurs.

Renseignements supplémentaires :

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

Apprenez-en plus sur Maisons Canada.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Nos produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de l'offre de logements locatifs. De plus, nous aidons activement le gouvernement du Canada à respecter son engagement à rendre le logement plus abordable. Nos recherches et nos données contribuent à orienter les politiques sur le logement. Nous facilitons la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, nous contribuons à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

