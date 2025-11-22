Les gouvernements du Québec et du Canada soutiennent la construction de 20 logements abordables à Trois-Rivières English
TROIS-RIVIÈRES, QC, le 22 nov. 2025 /CNW/ - Les gouvernements du Québec et du Canada, ainsi que la Ville de Trois-Rivières, l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières et les Caisses Desjardins de la ville de Trois-Rivières, ont annoncé des investissements combinés de plus de 9 M$ pour la construction de 20 logements abordables destinés aux familles, à Trois-Rivières. Le projet nommé Dorval est situé tout près des services de proximité et a pour objectif de générer une mixité sociale ainsi que de dynamiser le secteur.
L'annonce a été faite par Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, ainsi que Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières.
Le gouvernement du Québec a versé une contribution de 5,3 M$ en plus d'accorder 20 suppléments au loyer, ce qui permettra aux ménages admissibles de limiter à 25 % de leur revenu leur contribution à leur loyer. Le gouvernement du Canada a, pour sa part, accordé plus de 2,6 M$ par l'entremise du Fonds pour le logement abordable (FLA). La Ville de Trois-Rivières participe également au projet, avec une contribution de près de 1 M$, ainsi que les Caisses Desjardins de la ville de Trois-Rivières, avec une contribution de 50 000 $ provenant de leur Fonds d'aide au développement du milieu.
Le Fonds pour le logement abordable (FLA) offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants.
Pour bâtir un secteur de l'habitation solide au pays, une collaboration ciblée de tous les ordres de gouvernements et des administrations municipales sera essentielle. Il faudra travailler avec les secteurs privés et sans but lucratif pour réduire les coûts et construire des logements à une échelle et à une vitesse inégalée depuis des générations. Ces investissements permettront aussi d'offrir à la population québécoise et canadienne un accès accru à des logements abordables et durables.
Citations :
« Nos concitoyennes et concitoyens peuvent compter sur des actions concrètes de notre gouvernement pour s'attaquer à la crise du logement, à Trois-Rivières comme partout ailleurs au Québec. Le projet Dorval, porté par l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, montre encore une fois que l'on peut faire bouger les choses lorsque les gouvernements, les municipalités et les organismes locaux unissent leurs efforts. Le gouvernement du Québec est fier d'y contribuer par une aide financière de 5,3 M$ et par l'ajout de 20 suppléments au loyer qui permettront aux ménages admissibles de limiter à 25 % de leur revenu leur contribution au loyer. Bravo à tous les partenaires! »
- Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine
« Nous devons construire davantage, construire mieux et construire avec audace. Grâce aux investissements dans le logement abordable, notre gouvernement soutient les personnes qui en ont le plus besoin, ici à Trois-Rivières et partout au pays. Nous sommes déterminés à renforcer nos communautés par des initiatives comme celle-ci. » - L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique
« Je suis heureuse de constater l'avancement du projet Dorval. Situé dans le Bas-du-Cap, cet immeuble de 20 logements abordables vient enrichir l'offre d'habitation destinée aux familles de Trois-Rivières et s'inscrit pleinement dans la revitalisation de ce secteur du comté de Champlain. Je tiens à saluer le travail accompli par l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, ainsi que la contribution des partenaires qui s'associent au gouvernement du Québec. » - Sonia Lebel, députée de Champlain
« Notre gouvernement concentre ses efforts sur la création de logements pour les gens de Trois-Rivières et de partout au pays. L'une des façons d'y arriver est de soutenir le Fonds pour le logement abordable. Je suis fière de notre participation à ce projet, qui changera concrètement la vie des personnes de cette collectivité. » - Caroline Desrochers, secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières
« En unissant nos efforts, nous apportons une réponse concrète à la crise du logement. Le projet Dorval témoigne de notre volonté commune de soutenir les familles, de renforcer la mixité sociale et d'offrir des milieux de vie accessibles et durables. Grâce à l'engagement de l'ensemble des partenaires, nous posons une étape importante pour répondre aux besoins croissants de la communauté trifluvienne. » - Jean-François Aubin, maire de Trois-Rivières
« À l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, nous travaillons chaque jour pour répondre à un besoin fondamental : celui d'avoir un toit. Et derrière ce toit, il y a des humains. C'est pour eux que nous construisons ces 20 nouveaux logements. Ce chantier, ce n'est pas simplement du béton et des murs -- c'est une promesse. Une promesse que personne ne sera laissé de côté. Une promesse que notre communauté se mobilise pour prendre soin des plus vulnérables. Une promesse que l'avenir peut être plus doux et plus juste. L'appui de la SCHL, de la SHQ, de la Ville de Trois-Rivières ainsi que de Desjardins vient renforcer cette promesse. Il nous permet d'accélérer, d'aller plus loin, et surtout, de continuer à bâtir des milieux de vie qui changent réellement le quotidien des gens. » - Amina Chaffai, présidente de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières
« En tant que leader coopératif, nous avons la responsabilité d'agir pour répondre aux besoins criants en logement. Le projet Dorval démontre notre engagement concret : unir nos forces avec des partenaires locaux pour bâtir des solutions durables. Chez Desjardins, soutenir nos communautés, c'est dans notre ADN depuis 125 ans, et nous continuerons à bâtir des milieux de vie où chaque famille peut s'épanouir dans la dignité. » - Johann Thiffault, directeur général de la Caisse Desjardins de l'Est de Trois-Rivières
