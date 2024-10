Les gouvernements du Canada et du Québec, la Ville de Montréal et leurs partenaires inaugurent 900 unités de nouveaux logements hors marché

MONTRÉAL, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, Bâtir son quartier ainsi que leurs partenaires sont fiers d'annoncer la construction ou l'inauguration de neuf projets d'habitation sociaux et abordables à Montréal. Ces projets permettront à près de 900 ménages de trouver un nouveau logement.

Coordonnés par Bâtir son quartier, une entreprise d'économie sociale qui coordonne la réalisation de projets immobiliers communautaires ou sociaux, ces projets, en cours ou déjà réalisés, comptent au total 893 logements, représentant un investissement de près de 340 M$ des 3 ordres de gouvernement. Ces logements conserveront un loyer abordable de manière pérenne, avec des augmentations moins élevées et plus lentes que celles rencontrées sur le marché privé.

Détail des contributions financières

Gouvernement du Canada : 57,7 M$

: 57,7 M$ Gouvernement du Québec : 228,7 M$

Ville de Montréal : 52,8 M$

Il est à noter que plus de la moitié des 893 ménages des logements concernés par cette annonce pourront bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la Société d'habitation du Québec, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

Découvrez les projets

Habitation Héritage de Pointe Saint-Charles

Coopérative d'habitation de la Pointe Amicale

Résidence LoReli Habitations Libr'Elles Logifem Maison des RebElles

Coopérative d'habitation le Trapèze

Espace la Traversée-Soeurs-de- Sainte-Anne

Coopérative d'habitation Laurentienne

Loge-Accès OSHA phase 7

Maison Glaneuses

Mission Old Brewery

Consultez la carte des projets annoncés aujourd'hui

Consultez les projets (+PDF)

Citations

« Je l'ai dit souvent : il faut innover pour construire plus et mieux, surtout en contexte de crise du logement. Cette collaboration avec Bâtir son quartier et ses partenaires est encore une preuve que notre gouvernement agit concrètement, de pair avec les municipalités et les acteurs du milieu, pour mieux loger les Québécoises et les Québécois vivant avec un revenu faible ou modeste. Nous continuons d'innover et de proposer de nouvelles solutions pour construire plus, plus vite et bien. »

- France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement est fier de soutenir la construction de ces neuf nouveaux projets de logements abordables. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour répondre aux besoins dans le sud-ouest de Montréal et partout sur l'île. Je remercie les partenaires impliqués dans la réalisation de ces projets importants pour notre communauté, qui feront une réelle différence dans le quotidien de ces gens. Nous bâtissons ensemble une génération de nouveaux logements dont nous pouvons tous être fiers. »

- Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada et députée d'Ahuntsic-Cartierville

« C'est une merveilleuse annonce que nous faisons aujourd'hui, pour les gens de la métropole et ceux de la grande région de Montréal ! Je suis fière de constater que notre gouvernement déploie toutes les actions nécessaires afin que toutes et tous puissent vivre dans des milieux de vie sécuritaires et abordables. »

- Christine Fréchette, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Alors que la Ville de Montréal traverse actuellement une crise du logement, à laquelle est directement liée la crise de l'itinérance, la concrétisation de ces projets soulage les besoins criants auxquels la population vulnérable est confrontée. Grâce à ces projets, ce sont plus de 1 000 personnes qui seront à l'abri de la rue et qui pourront vivre dans des conditions dignes et sécuritaires. Quand tous les paliers et les partenaires se mobilisent, nous sommes capables de livrer des projets comme ceux d'aujourd'hui et c'est ce que nous devons continuer de faire. Avec la série de mesures Loger+ que nous avons mis en place pour céder plus rapidement des terrains aux organismes, réduire les délais des permis et couvrir les frais de démarrage des projets de logements hors marché portés par les OBNL, Montréal s'est donnée des moyens supplémentaires pour mutiplier ce type de projets partout, et plus vite. »

- Valérie Plante, mairesse de Montréal

« La diversité des projets présentés aujourd'hui démontre clairement la capacité du secteur de l'habitation communautaire à répondre aux besoins des ménages montréalais. Des coopératives d'habitation, de nouvelles ressources pour les personnes en situation d'itinérance, des logements pour les familles, les personnes aînées ou les femmes à faible revenu, tous ces projets permettent de se loger à un coût accessible à long terme, dans un environnement solidaire et inclusif. Grâce au soutien financier du Gouvernement du Canada, du Gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, notre équipe collabore étroitement avec les coopératives, les organisations à but non lucratif et tous nos partenaires pour réaliser ces projets immobiliers qui changent des vies. »

- Edith Cyr, directrice générale de Bâtir son quartier

À propos de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiennes et aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation de la population du Québec par son expertise et ses services aux citoyennes et aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

À propos de Bâtir son Quartier

Bâtir son quartier est une entreprise d'économie sociale qui coordonne la réalisation de projets d'habitation et d'immobilier communautaire. Depuis 1976, Bâtir son quartier a coordonné la réalisation de 470 projets coopératifs ou à but non lucratif totalisant près de 16 000 logements dans la région grande région métropolitaine, en plus de quelque 40 projets non résidentiels, dont des centres de la petite enfance, des centres communautaires et des installations pour des entreprises d'économie sociale. www.batirsonquartier.com

SOURCE Ville de Montréal

Renseignements : Simon Charron, Attaché de presse, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, Ville de Montréal, 438 864-4368; Justine Vézina, Attachée de presse de la ministre responsable de l'Habitation, Gouvernement du Québec, [email protected]; Sofia Ouslis, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Gouvernement du Canada, [email protected]; Anne-Marie Brunelle, Responsable des communications - Bâtir son quartier, [email protected]; Ville de Montréal, Direction des affaires publiques et du protocole, [email protected]