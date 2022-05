OTTAWA, ON, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Volet de réponse rapide du Fonds pour la large bande universelle (FLBU) et l'Opération haute vitesse permettent aux gouvernements du Canada et du Québec de prendre des mesures immédiates pour s'assurer que les résidents des communautés rurales et éloignées ont accès à Internet haute vitesse.

Aujourd'hui, la ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings; ainsi que l'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger, ont annoncé l'octroi d'un financement de près de 200 000 $ de la part de leur gouvernement respectif, ce qui représente un investissement total de 398 610 $, pour trois projets de déploiement de services Internet haute vitesse. Ces projets permettront à 55 foyers situés dans des régions rurales du Québec d'avoir accès à une connectivité adéquate. Le financement sera attribué comme suit :

Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec verseront chacun 28 125 $ pour un projet de Bell qui profitera à la communauté de L'Épiphanie.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. Pendant la relance post pandémique, le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements dans l'infrastructure pour bâtir des communautés plus dynamiques, plus compétitives et plus résilientes pour tous au Canada.

« Cet investissement permettra à 55 foyers de L'Épiphanie, de Boucherville et de Bromont, au Québec, d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables. Il favorisera aussi la création d'emplois, l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne, et les contacts entre les gens. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a engagé 7,2 milliards de dollars pour brancher les Canadiens des milieux ruraux à des services Internet meilleurs et plus rapides. Nous continuerons de faire des investissements de cet ordre dans les communautés rurales et éloignées pour aider tous les Canadiens à avoir accès aux services Internet haute vitesse dont ils ont besoin. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Les Canadiens doivent avoir accès à une infrastructure Internet abordable et fiable. L'annonce d'aujourd'hui illustre bien les efforts que déploie notre gouvernement pour s'assurer que la majorité des Québécois des régions rurales ont accès aux services Internet haute vitesse dont ils ont besoin. Nous allons continuer de tout mettre en œuvre pour que tous les foyers soient branchés dans un avenir rapproché. »

- La ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge

« Avec l'avènement du télétravail, et dans un souci de développement social et économique des régions, l'accès à une connexion Internet haute vitesse est incontournable. Aujourd'hui, les emplois, les cours, la socialisation et même la médecine se passent en ligne. Tous les Québécois et toutes les Québécoises doivent donc avoir accès aux technologies qui leur permettent de s'en prévaloir. Nous voulons un Québec prospère, moderne et tourné vers l'avenir, et il est impensable que cela se fasse sans une desserte en Internet haute vitesse de qualité. Dans la dernière année, aucun effort n'a été ménagé afin d'accélérer le déploiement de la desserte dans toutes les régions du Québec. Au fil des derniers mois, grâce à la collaboration avec les différents partenaires, nous sommes parvenus à remédier à plusieurs difficultés rencontrées et nous en sommes fiers. »

- L'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, volet Internet haute vitesse, M. Gilles Bélanger

« Plus que jamais, les Canadiens ont besoin d'un accès Internet rapide et fiable. L'accès à des réseaux à large bande à haute vitesse est un moteur clé de la prospérité économique du pays. En plus de nos propres investissements en capital entièrement financés, nous sommes fiers d'investir 132 000 $ de plus pour nous associer aux gouvernements du Canada et du Québec afin de permettre à plus de résidents de L'Épiphanie, de Bromont et de Boucherville d'avoir accès aux services Internet résidentiels par fibre les plus rapides qui soient. »

- La présidente, direction du Québec, Bell, Karine Moses

Faits en bref

Aujourd'hui les gouvernements du Canada et du Québec investissent près de 200 000 $ chacun pour que 55 foyers de régions rurales du Québec puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse.

et du Québec investissent près de 200 000 $ chacun pour que 55 foyers de régions rurales du Québec puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse. La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. Le gouvernement du Canada a annoncé 467 millions de dollars en financement au titre du FLBU pour l'Opération haute vitesse Canada-Québec. Ce financement conjoint avec le gouvernement du Québec permettra de brancher jusqu'à 166 000 foyers à des services Internet haute vitesse.

a annoncé 467 millions de dollars en financement au titre du FLBU pour l'Opération haute vitesse Canada-Québec. Ce financement conjoint avec le gouvernement du Québec permettra de brancher jusqu'à 166 000 foyers à des services Internet haute vitesse. Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse dans tout le Canada .

. Depuis 2015, le gouvernement du Canada finance des projets visant à offrir Internet haute vitesse à plus de 1,2 million de foyers dans les collectivités rurales et éloignées du Canada .

