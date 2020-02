Les gouvernements du Canada et du Québec investissent pour assurer la pérennité d'un lien routier clé dans le nord du Québec

CHISASIBI, QC, le 20 févr. 2020 /CNW/ - Investir de façon stratégique dans des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques est essentiel pour bâtir des communautés plus fortes et plus inclusives où tous ont la possibilité de réussir.

L'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ont annoncé aujourd'hui un investissement conjoint pour remplacer 31 ponceaux sur le chemin Chisasibi dans le nord du Québec.

Ce chemin est la seule voie d'accès à la communauté crie de Chisasibi, qui compte environ 6 000 habitants. Plusieurs ponceaux ont atteint la fin de leur vie utile et doivent être remplacés afin d'assurer la pérennité du lien routier et de réduire les risques d'interruption du transport des aliments à destination de cette communauté.

Le coût global du projet s'élève à plus de 6,2 millions de dollars. Le gouvernement du Canada y investit près de 2,9 millions de dollars par l'entremise du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. De son côté, le Gouvernement du Québec octroie près de 3,4 millions de dollars dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2019-2029.

« C'est un réel plaisir de souligner notre contribution à ce projet, qui permettra de maintenir l'accès à cette importante région du nord du Québec et d'améliorer la sécurité alimentaire de la communauté crie de Chisasibi. Nous avons de l'ambition pour nos régions, car elles sont le moteur de notre succès en tant que pays. C'est pourquoi nous veillons à ce qu'elles reçoivent leur juste part du financement des infrastructures afin d'améliorer la qualité de vie de tous les Canadiens. »

La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Maryam Monsef

« Notre contribution à ce projet d'infrastructure routière me rend particulièrement fier puisqu'il est primordial pour notre gouvernement de faciliter l'accès au territoire au nord du 49e parallèle. De plus, la sécurité et le confort des usagers de cette route sont d'une grande importance et nous sommes heureux de contribuer à leur amélioration. Nous croyons fermement que c'est grâce à des investissements dans des projets stratégiques, tels que celui-ci, que la région du Nord-du-Québec poursuivra son développement. »

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien

« La réfection de cette route stratégique reflète l'engagement de notre gouvernement à maintenir la qualité de nos infrastructures de transport dans la région du Nord-du-Québec. Les fonds investis permettront d'assurer un accès sécuritaire au territoire pour tous, et plus particulièrement pour les habitants de Chisasibi. »

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour

« En effectuant ces travaux, nous rendons l'accès à la communauté à une route sécuritaire. Notre gouvernement le démontre, le développement nordique est une priorité. Je suis fier de représenter cette circonscription et de porter ces dossiers à l'Assemblée nationale. »

Le député d'Ungava, M. Denis Lamothe

« Nous sommes particulièrement heureux de cette annonce puisque les travaux qui seront réalisés grâce à cet investissement permettront de rendre la route d'accès à notre communauté plus sécuritaire, à la fois pour les résidents, mais également pour le transport de marchandises et les activités de tourisme. Cet investissement démontre bien la volonté de nos gouvernements à agir de manière significative pour encourager la croissance de la région du Nord-du-Québec. »

Le chef de la communauté crie de Chisasibi, M. Davey Bobbish

« La route de la Baie-James de même que le chemin de Chisasibi sont des actifs importants de la Société de développement de la Baie-James puisqu'ils sont essentiels pour assurer le développement de la région du Nord-du-Québec. En ce sens, nous sommes ravis que les deux paliers de gouvernement partagent cette vision en investissant afin d'assurer la pérennité de ce lien routier. »

Le président-directeur général de la Société de développement de la Baie-James, M. Alain Coulombe

Par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, dans le transport en commun, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les infrastructures vertes et sociales, dans les infrastructures de transport à l'appui du commerce, dans le transport en commun, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 2 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, tels que des projets visant des installations servant à assurer la sécurité alimentaire, la sécurité des routes locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

La Loi sur le développement de la région de la Baie James , qui a créé la SDBJ, a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec en 1971. Par conséquent, la SDBJ existe depuis plus de 45 ans. Sa mission est de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l'exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d'Hydro-Québec, du territoire de la Baie-James. Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins.

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure - Québec : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/index-fra.html

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

Plan québécois des infrastructures 2019-2029 (PQI) : https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/19-20/fr/8-Infrastructures_publiques_Quebec.pdf

