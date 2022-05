Les gouvernements du Canada et du Québec investissent plus de 65 M$ pour agrandir les installations de biométhanisation de la SÉMECS à Varennes

VARENNES, QC, le 16 mai 2022 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, au nom du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Dominic LeBlanc, ainsi que le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, Monsieur Benoit Charette, sont heureux d'annoncer un financement conjoint pour agrandir les installations de biométhanisation appartenant à la Société d'économie mixte de l'est de la couronne sud (SÉMECS). Ces installations sont situées dans le parc industriel Novoparc de Varennes, en Montérégie.

Ce projet de près de 100 M$ profitera d'un investissement gouvernemental conjoint maximal de 65 178 887 $. Le gouvernement du Canada contribue jusqu'à 25 200 000 $ provenant du volet Infrastructure verte du Programme Investir dans le Canada (PIIC) pour l'agrandissement de l'usine de traitement. Pour sa part, le Québec verse 39 978 887 $ provenant du Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC). La contribution du Québec comprend une somme maximale de 36 992 768 $ pour l'agrandissement de l'usine de traitement et 2 986 119 $ pour l'achat de bacs de collecte des matières organiques.

Les travaux, qui ont commencé de façon préliminaire à l'été 2020, permettront d'augmenter la capacité de traitement par biométhanisation des installations existantes de la SÉMECS. Ce projet d'agrandissement fait suite à la conclusion avec la SÉMECS d'une entente de 20 ans, renouvelable une fois, pour le traitement des matières organiques résiduelles provenant des municipalités et des industries, commerces et institutions (ICI) de l'agglomération de Longueuil. Celle-ci comprend la Ville de Longueuil et les municipalités de Boucherville, Brossard, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert. Par ailleurs, une plus forte demande du secteur ICI des MRC constituantes de la SÉMECS (Vallée-du-Richelieu, Marguerite-D'Youville et Rouville) ainsi que d'autres ICI de l'agglomération de Montréal feront également traiter leurs matières organiques aux installations bonifiées de la SÉMECS. La mise en exploitation de la nouvelle partie de l'usine est envisagée d'ici 2023.

Les travaux comprennent, entre autres :

La mise en place d'une nouvelle aire de réception des matières organiques munie d'une fosse

L'ajout de trois nouveaux digesteurs

L'ajout d'équipements plus performants pour le traitement de l'air, de l'eau, du biogaz et du digestat

La mise en place d'une plateforme de transfert du gaz à Énergir

L'ajout d'un nouveau déchiqueteur

Au terme de la cinquième année d'exploitation, l'agrandissement des installations actuelles permettra de traiter 85 000 tonnes de matières organiques de plus par année, provenant de quelque 220 000 logis occupés par près de 455 000 habitants. La capacité totale des installations de la SÉMECS passera alors à 120 000 tonnes par an.

De plus, l'agrandissement des installations actuelles permettra des réductions additionnelles d'émissions de gaz à effet de serre (GES) de 13 404 tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone par année. C'est l'équivalent de quelque 3 850 voitures de moins sur les routes. Le projet d'agrandissement contribuera donc à l'amélioration du bilan carbone du Québec, où le secteur des déchets est la 5e plus grande source de GES, selon les plus récentes données.

L'annonce d'aujourd'hui a eu lieu en présence de la députée de Verchères, Madame Suzanne Dansereau, du maire de Varennes, président de la SÉMECS et premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec, Monsieur Martin Damphousse, de la mairesse de Longueuil, Madame Catherine Fournier, du directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Marguerite-D'Youville et directeur général de la SÉMECS, Monsieur Sylvain Berthiaume, ainsi que d'autres élues et élus concernés.

Citations

« Notre gouvernement reconnaît qu'il est urgent d'agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et freiner les changements climatiques. Le projet que nous annonçons aujourd'hui va en ce sens. Grâce à ce projet, les municipalités environnantes pourront réduire une plus grande quantité de matières organiques de façon plus efficace et plus saine. Cela favorise tant l'économie verte que le développement durable. Bravo à tous les partenaires qui continuent de collaborer à la réalisation d'un projet aussi important pour notre environnement et notre avenir. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Québec génère encore des quantités importantes de matières organiques. C'est pourquoi la Stratégie de valorisation de la matière organique vise à valoriser au moins 70 % de ces matières d'ici 2030. La première étape pour y arriver est très certainement la mise en place des infrastructures de traitement nécessaires. Avec l'agrandissement de son usine de biométhanisation de Varennes, soutenu notamment par le gouvernement du Québec, la SÉMECS pourra continuer de transformer le poids économique et environnemental que représente la gestion des matières organiques en une belle occasion de participer à l'essor de l'économie verte. Je félicite les gestionnaires de la SÉMECS et tous les élus qui la soutiennent! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Avec cette belle infrastructure verte, la SÉMECS a réussi à détourner de l'enfouissement des tonnes de matières organiques de ses municipalités membres en les transformant en biogaz. Si bien que d'autres municipalités ont voulu utiliser ses services et qu'aujourd'hui, nous sommes là pour souligner l'agrandissement du site, qui va permettre de réduire encore plus les émissions de gaz à effet de serre de la région, produire davantage d'amendement de sol organique et fournir du biométhane et encore plus de biogaz. L'usine va pouvoir recevoir, dès l'an prochain si tout va bien, encore plus de matières organiques résiduelles. C'est une excellente nouvelle! »

Suzanne Dansereau, députée de Verchères

« À la suite du succès sans précédent de la première phase de ce projet d'envergure, nous sommes choyés et honorés d'accueillir l'agglomération de Longueuil à l'issu de la deuxième phase des travaux qui seront complétés d'ici 2023. Je tiens à remercier nos partenaires gouvernementaux sans qui ce projet n'aurait pu voir le jour. Nous croyons que la SÉMECS jouera davantage un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques et qu'elle inspirera sans doute d'autres initiatives similaires dans un futur proche. »

Martin Damphousse, président de la SÉMECS, préfet de la MRC de Marguerite-D'Youville et maire de Varennes

« Cette aide financière nous permet aujourd'hui de franchir un pas de plus vers une transition écologique et durable de nos villes. L'augmentation de la capacité de traitement de l'usine de biométhanisation de la SÉMECS permettra de détourner de l'enfouissement plusieurs dizaines de milliers de tonnes de matières organiques tout en réduisant l'empreinte carbone de nos territoires. Je tiens ainsi à remercier le ministre de l'Environnement et du Changement climatique du gouvernement du Canada, M. Steven Guilbeault, ainsi que le ministre de l'Environnement du gouvernement du Québec, M. Benoit Charrette pour cet important investissement. »

Catherine Fournier, mairesse de la Ville de Longueuil

Faits saillants :

Digestat

À la cinquième année d'exploitation, les installations dans leur ensemble produiront de 30 000 à 35 000 tonnes de digestat, dont 18 729 tonnes par an seront attribuables à l'agrandissement. Un groupe d'agriculteurs locaux, qui fournit notamment des matières organiques du secteur agricole servant à la production d'énergie de la distillerie voisine Greenfield Global, recevra le digestat généré par les installations de la SÉMECS. Ce digestat sera utilisé comme amendement de sol organique.

Biométhane

Le projet d'agrandissement prévoit la production de 4,3 millions de m3 de biométhane par année, qui seront épurés et injectés dans le réseau gazier d'Énergir. De même, 1,4 million de m3 de biogaz généré sera envoyé à la distillerie voisine Greenfield Global afin de réduire sa consommation de gaz naturel.

Promoteur

La SÉMECS est une société d'économie mixte issue d'un partenariat entre les MRC de La Vallée-du- Richelieu , de Marguerite- D'Youville et de Rouville, et Biogaz EG, formé de Greenfield Global et du Groupe Valorr. Elle a pour mission de traiter les matières organiques afin de produire une énergie renouvelable, de diminuer les quantités de matières organiques envoyées à l'enfouissement et de diminuer les GES.

Liens connexes :

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec :

www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/qc-fra.html

Pour s'informer sur les divers projets de biométhanisation et de compostage soutenus par le gouvernement du Québec :

www.environnement.gouv.qc.ca/programmes/biomethanisation/liste-projets.htm

Site Web de la SÉMECS : www.semecs.ca

