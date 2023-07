SAINT-DENIS-DE-BROMPTON, QC, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Brome-Missisquoi, et André Bachand, député de Richmond, au nom d'Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, ont annoncé un investissement conjoint de 951 682 $ afin de permettre la rénovation et l'aménagement d'infrastructures sportives pour les gens de Saint-Denis-de-Brompton.

Cet investissement permettra d'améliorer les terrains de tennis et de pickleball, notamment grâce à un meilleur éclairage et marquage et à l'installation de nouveaux filets. Le terrain de baseball sera lui aussi amélioré, entre autres grâce à l'ajout d'estrades et à la modernisation des systèmes de drainage et d'éclairage du terrain. L'aménagement d'une salle multifonctionnelle supplémentaire et la construction d'un espace multisport extérieur couvert à même le centre sportif existant sont également prévus, ce qui aidera à bâtir une collectivité dynamique où il fait bon vivre.

Ce projet fort attendu dans la communauté permettra aux résidents de Saint-Denis-de-Brompton d'avoir accès à des infrastructures récréatives et sportives de meilleure qualité afin d'adopter un mode de vie sain et actif.

En investissant dans les infrastructures, les gouvernements du Canada et du Québec font croître l'économie, augmentent la résilience des collectivités, et améliorent la vie des citoyennes et des citoyens.

Citations

« Notre gouvernement fait le choix d'investir dans des infrastructures de loisirs et de sports comme celles de la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton. Nous savons que les espaces collectifs comme celui-ci jouent un rôle important dans le bien-être et le développement de nos communautés et ce n'est pas différent pour les gens des Canton-de-l'Est. Cet investissement permettra à la population d'être active et encouragera à un mode de vie sain. Chapeau à ceux et celles qui ont participé à la réalisation de ce projet ! »

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec et députée de Brome-Missisquoi, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce projet est une excellente nouvelle pour les familles de la région. L'accès à proximité à des infrastructures récréatives sécuritaires et de qualité permettra à plusieurs générations de s'amuser en pratiquant une multitude de sports. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« L'activité physique apporte d'importants bienfaits tant en ce qui a trait à la santé physique qu'à la santé mentale. En mon sens, ce projet constitue un incontournable pour petits et grands de Saint-Denis-de-Brompton et des environs. Un tel projet ne constitue absolument pas une dépense, mais un investissement porteur qui se fait au bénéfice de l'ensemble de la communauté. »

André Bachand, député de Richmond

« Les aides financières du PAFIRS et du PIIC, de plus de 950 000 $, permettront de contribuer à plus de 66 % des coûts des travaux nécessaires au projet de rénovation et d'aménagement de certaines de nos infrastructures sportives qui sont en fin de vie utile. Entre autres, nous pourrons procéder d'ici les trois prochaines années à la réfection de notre terrain de baseball et notre terrain de tennis, en plus de la construction d'un nouveau préau. Une portion du montant servira également à la mise à niveau d'une partie de l'aréna. »

Daniel Veilleux, maire de Saint-Denis-de-Brompton

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 475 841 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement du Québec s'élève à 475 841 $. La municipalité de Saint-Denis-de-Brompton contribue 475 984 $.

investit 475 841 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement du Québec s'élève à 475 841 $. La municipalité de contribue 475 984 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le . Les projets du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada visent à améliorer des infrastructures culturelles, à rénover des installations récréatives et à améliorer des infrastructures communautaires.

visent à améliorer des infrastructures culturelles, à rénover des installations récréatives et à améliorer des infrastructures communautaires. En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 215 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Québec dans le cadre du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , avec une contribution fédérale totale de plus de 284 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 269 millions de dollars.

, avec une contribution fédérale totale de plus de 284 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 269 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

