LAVAL, QC, le 11 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Annie Koutrakis secrétaire parlementaire du ministre des Transports et députée de Vimy ainsi que Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme, ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose, au nom d'Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 24 millions de dollars pour un nouveau réseau de conduites pluviales dans le secteur Monty à Laval.

Ce projet vise à contrôler les refoulements d'égouts récurrents dans le secteur des rues Monty et Cyrano. Le financement servira notamment à séparer les réseaux d'égout par l'ajout de nouvelles conduites pluviales et à mettre en place de nouvelles mesures pour le traitement de la qualité des eaux de pluie.

En investissant dans les infrastructures, les gouvernements du Canada et du Québec font croître l'économie, augmentent la résilience des collectivités, et améliorent la vie des citoyennes et des citoyens.

« Notre gouvernement est fier de contribuer à ce projet qui permettra de contrôler les refoulements d'égout et de réduire les débordements d'eaux usées dans la rivière des Prairies. En investissant dans des infrastructures de traitements des eaux usées efficaces, nous nous assurons que les Canadiens aient accès à des milieux de vie plus verts, plus propres, plus sains et plus sécuritaires. »

Annie Koutrakis secrétaire parlementaire du ministre des Transports et députée de Vimy, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Au nom de ma collègue et ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, je salue la réalisation d'un projet important pour Laval. Je suis heureux que le gouvernement du Québec investisse une fois de plus dans l'amélioration des installations de gestion des eaux de la Ville. Nous pouvons être fiers de participer à la mise en œuvre de ce projet essentiel visant à offrir aux Lavalloises et Lavallois un environnement de qualité. »

Chistopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval et député de Sainte-Rose

« Cette enveloppe du MAMH est une excellente nouvelle pour Laval, et un grand pas en avant dans notre désir d'étroite collaboration entre la municipalité et les autres paliers de gouvernement. Cette annonce est un exemple de l'importance du dialogue amorcé sur le partage du fardeau économique lié aux besoins d'adaptation de nos infrastructures en raison des changements climatiques. Nous considérons en effet que la coopération est la clé de la résilience climatique! Sur le terrain, nous serons en mesure de démarrer des travaux d'envergure pour l'implantation de solutions pérennes et adaptées qui offriront, à terme, une meilleure qualité de vie aux citoyens qui résident dans ce secteur tout en contribuant à la protection de l'environnement. »

Stéphane Boyer, maire de la Ville de Laval

Faits en bref

Les gouvernements du Canada et du Québec investissent chacun 12 264 400 de dollars dans le projet annoncé aujourd'hui, tandis que la Ville de Laval contribue à la hauteur de 6 132 200 de dollars

et du Québec investissent chacun 12 264 400 de dollars dans le projet annoncé aujourd'hui, tandis que la contribue à la hauteur de 6 132 200 de dollars Rappelons que les gouvernements du Canada et du Québec ont annoncé, le 4 septembre 2020, un investissement partagé en parts égales de plus de 9,2 millions de dollars pour des travaux de modernisation des réseaux municipaux d'alimentation en eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées dans la région de Laval.

et du Québec ont annoncé, le 4 septembre 2020, un investissement partagé en parts égales de plus de 9,2 millions de dollars pour des travaux de modernisation des réseaux municipaux d'alimentation en eau potable, de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées dans la région de Laval. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement du gouvernement du Canada est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones. Les consultations avec les Mohawks de Kahnawà:ke et Kanehsatà:ke ont d'ailleurs été amorcées.

est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones. Les consultations avec les Mohawks de Kahnawà:ke et Kanehsatà:ke ont d'ailleurs été amorcées. L'investissement du gouvernement du Québec provient du Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 267 projets d'infrastructure ont été financés au Québec dans le cadre du volet Infrastructures vertes, avec une contribution fédérale totale de plus de 1,2 milliard de dollars et une contribution du gouvernement du Québec totale de près de 1,9 milliard de dollars.

