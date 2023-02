MONTRÉAL, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec et la Ville de Montréal ont procédé aujourd'hui à l'inauguration du projet Les voisines de Lartigue de l'organisme la Mission Old Brewery qui offre 12 studios à des femmes en situation d'itinérance.

Ce projet, réalisé au coût de 3 M$, a vu le jour en 2022 grâce à une contribution financière de 840 187 $ du gouvernement du Canada via la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL). Le gouvernement du Québec va allouer pour sa part 12 suppléments au loyer, ce qui permettra aux résidentes de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger. Cela pourrait représenter un investissement de 1,5 M$ sur 20 ans.

Ces nouveaux logements accueillent des femmes qui sont suffisamment autonomes pour vivre en communauté et qui nécessitent un accompagnement psychosocial moindre. Ainsi, le projet Les Voisines de Lartigue procure à ces femmes un milieu de vie sécuritaire leur permettant de développer leur autonomie et de reprendre le contrôle de leur vie. Le bâtiment de l'avenue Lartigue est situé tout près du Pavillon Patricia McKenzie, le centre de services d'urgence et d'hébergement pour femmes de la Mission Old Brewery. Cette proximité permet d'offrir aux résidentes des Voisines de Lartigue des services d'accompagnement et de soutien au quotidien. À cet effet, notons qu'une équipe dédiée d'intervenantes et de conseillères psychosociales accompagnent chaque femme dans son cheminement vers une réintégration complète au sein de la communauté.

« Les logements des Canadiens et des Canadiennes doivent leur permettre de vivre de façon sûre, digne et abordable. En créant plus de logements abordables comme les logements ici à Les voisines de Lartigue, nous avançons vers une société plus juste où tous peuvent se loger convenablement. Bienvenue chez vous aux nouvelles résidantes. » - L'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie et ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Notre gouvernement est heureux de financer le projet Les voisines de Lartigue de l'organisme, la Mission Old Brewery, qui s'inscrit dans une série de logements qui répondent aux besoins de personnes vulnérables. Ces 12 studios réunissent des conditions favorables à la réintégration au sein de la communauté de femmes en situation d'itinérance ou à risque de l'être. » - Soraya Martinez Ferrada, Secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion et députée d'Hochelaga

« Je félicite l'organisme Mission Old Brewery pour la mise sur pied de ce projet qui donnera espoir à des femmes qui veulent développer leur autonomie et reprendre le contrôle de leur vie. Le gouvernement du Québec est fier de donner un élan supplémentaire à leur motivation en accordant des suppléments au loyer aux résidentes leur permettant ainsi de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger. » - France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation au gouvernement du Québec

« L'offre supplémentaire de logements supervisés répondant aux besoins spécifiques des femmes est une très bonne nouvelle et je tiens à féliciter la Mission Old Brewery ainsi que tous les partenaires qui ont assuré la réussite de ce projet. Je m'en réjouis d'autant plus que cette initiative est parfaitement alignée avec la vision de notre gouvernement, qui mise sur l'accompagnement des personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir afin de favoriser leur mieux-être et le retour vers l'autonomie. La lutte contre l'itinérance est une priorité du Québec et je suis très heureux de voir tous les partenaires se serrer les coudes pour soutenir les organismes qui y travaillent au quotidien. » - Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux au gouvernement du Québec

« Ce projet de la Mission Old Brewery est un ajout important aux services qu'offre l'organisme pour mieux accompagner et soutenir les femmes vulnérables. Plusieurs initiatives, comme la création de ces 12 logements, témoignent de nos efforts pour enrayer les enjeux d'itinérance dans la métropole. » - Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional, et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La mise en œuvre des Voisines de Lartigue aura d'importants bénéfices pour améliorer le quotidien de citoyennes parmi les plus vulnérables de notre société. Cela témoigne de la nécessité de poursuivre la réalisation des projets financés par l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), qui ciblent des personnes qui ont souvent un accès plus difficile ou limité aux programmes d'habitation habituels. Pour nous, l'habitation, accompagnée des services adaptés, c'est la réponse adéquate pour venir en aide aux gens dans le besoin et pour leur offrir des milieux de vie dignes. Notre administration continuera de déployer une réponse forte et durable aux enjeux d'abordabilité et d'itinérance dans la métropole, particulièrement là où les besoins sont criants. » - Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques.

« Je remercie tous les partenaires qui se sont concertés pour assurer la réussite de ce projet essentiel qui permet à des femmes vulnérables de bénéficier d'un environnement rassurant et confortable, qui favorisera leur inclusion sociale. Nous le réitérons, les solutions pérennes aux enjeux de l'itinérance résident dans l'habitation et il faut continuer de soutenir ce type de projets. » - Josefina Blanco, responsable de l'itinérance et de la diversité et de l'inclusion sociale au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal

« Les projets comme celui des Voisines de Lartigue sont primordiaux pour réduire l'itinérance à Montréal. Il est important de reloger rapidement les personnes en situation d'itinérance dans des logements adaptés à leurs besoins individuels afin de minimiser le temps passé dans les services d'hébergement d'urgence et ainsi augmenter leurs chances de sortir de l'itinérance pour de bon. La Mission Old Brewery est extrêmement fière d'offrir ces services aux femmes vulnérables dans notre réseau. » - James Hughes, président et chef de la direction de la Mission Old Brewery

En 2021, la Mission Old Brewery a acquis au coût de 1,7 M$ un immeuble de l'avenue Lartigue dans l'arrondissement de Ville-Marie afin d'offrir du logement et des services à des femmes itinérantes ou à risque de le devenir. Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment de trois étages, qui date de 1955, ont nécessité des investissements de 1,3 M$.





afin d'offrir du logement et des services à des femmes itinérantes ou à risque de le devenir. Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment de trois étages, qui date de 1955, ont nécessité des investissements de 1,3 M$. Les travaux de réhabilitation de ce bâtiment ont été complétés en août 2022. L'immeuble dispose de 12 studios neufs meublés et équipés d'un réfrigérateur, d'un comptoir cuisine et d'une salle de bain privée. L'immeuble offre aussi un salon communautaire, une buanderie, des espaces de stockage et une petite cour à l'arrière du bâtiment.





Le bâtiment de l'avenue Lartigue fait partie des quatre nouvelles propriétés de la Mission Old Brewery, acquises en 2021 et 2022. Ces nouvelles acquisitions ajoutent 70 unités au portefeuille de 332 unités existantes de l'organisme.





2022. Ces nouvelles acquisitions ajoutent 70 unités au portefeuille de 332 unités existantes de l'organisme. Le gouvernement du Québec alloue 12 suppléments au loyer, ce qui permet aux résidentes de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger. Cette aide est assumée a 90 par la Société d'habitation du Quebec (SHQ) et a10 % par la Ville de Montréal.





(SHQ) et a10 % par la Ville de Montréal. Le gouvernement du Canada a accordé une somme de 840 187 $ pour la réalisation de ce projet via la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de l'Entente Canada-Québec concernant la première phase de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

Fondée en 1889, la Mission Old Brewery est la plus importante ressource pour hommes en situation d'itinérance au Québec et la plus importante pour les femmes au Canada . La Mission offre du soutien au logement et développe ses propres projets immobiliers depuis 2006 afin de proposer une solution concrète et durable à l'itinérance chronique à Montréal, tout en offrant aux personnes en situation d'itinérance des services adaptés à leurs besoins. La Mission Old Brewery offre des programmes de services d'urgence, de prévention, du soutien à la transition et des initiatives de relogement.





. La Mission offre du soutien au logement et développe ses propres projets immobiliers depuis 2006 afin de proposer une solution concrète et durable à l'itinérance chronique à Montréal, tout en offrant aux personnes en situation d'itinérance des services adaptés à leurs besoins. La Mission Old Brewery offre des programmes de services d'urgence, de prévention, du soutien à la transition et des initiatives de relogement. Pour l'ensemble des projets du volet « Grandes villes » des phases 1 et 2 de l'ICRL, la Ville de Montréal accompagne les organismes porteurs tout au long de leur projet. En plus d'offrir un soutien technique, la Ville s'assure de la viabilité des projets et du maintien à long terme du caractère abordable des logements. Au total, 19 projets, représentant plus de 370 unités, sont sélectionnés grâce à la contribution financière de plus de 103 M$ du gouvernement du Canada , dans le cadre du volet « Grandes villes » de l'Entente Canada-Québec concernant l'ICRL, et au soutien du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal.

