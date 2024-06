QUÉBEC, le 12 juin 2024 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec annoncent la signature de l'Entente administrative relative au Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) pour la période 2024-2034. Dans le cadre de cette entente, le Québec recevra plus de 2,8 milliards de dollars de financement du FDCC au cours des cinq prochaines années, dont 535 millions de dollars pour l'exercice 2024-2025, ce qui aidera les municipalités à répondre aux priorités locales en matière d'infrastructure.

Annoncé par le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Sean Fraser, le ministre des Transports et lieutenant du Québec, l'honorable Pablo Rodriguez, et le ministre des Finances du Québec, Eric Girard, cet investissement aidera les collectivités du Québec à planifier, à construire et à revitaliser leurs infrastructures publiques. Le FDCC contribuera à la réalisation de projets d'infrastructure qui renforceront le bien‑être des résidents.

Le Fonds pour le développement des collectivités du Canada soutient des projets d'infrastructure. Il fournit aux collectivités un financement prévisible et souple dans le cadre de 19 catégories de projets, entre autres les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, les infrastructures de traitement des eaux usées, le transport en commun et les systèmes énergétiques communautaires, lesquels sont nécessaires pour réduire les besoins en logement présentés dans les Portraits régionaux de l'habitation du Québec.

« Grâce au renouvellement du Fonds pour le développement des collectivités du Canada, nous offrons aux collectivités du Québec la flexibilité nécessaire pour s'engager dans des projets d'infrastructure cruciaux. Dans un contexte de crise du logement, les projets soutenus par le FDCC continueront de jouer un rôle important dans l'accessibilité et l'expansion de l'offre de logements au Québec. Nous maintenons notre engagement à collaborer étroitement avec le gouvernement du Québec pour surmonter les défis en matière de logement auxquels nous sommes confrontés. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Investir dans nos infrastructures, c'est investir concrètement dans le bien-être des gens de chez nous. Avec le renouvellement de cette entente, nos villes auront les fonds et la flexibilité nécessaires pour continuer leur développement et s'assurer que les Québécois puissent compter sur des infrastructures qui répondent à leurs besoins. On continue de livrer pour les Québécois à travers des investissements qui font une réelle différence dans leur vie de tous les jours. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec

« Je salue cet engagement sans condition du gouvernement fédéral qui bénéficiera aux municipalités de toutes les régions du Québec pour les 10 prochaines années. Nous unissons nos forces pour offrir aux citoyens des infrastructures de qualité qui répondent à leurs besoins. »

Eric Girard, ministre des Finances

« La conclusion de cette entente est une excellente nouvelle pour nos municipalités et pour tous les citoyens du Québec. Je suis particulièrement heureuse de la souplesse obtenue, mais également de l'élargissement des catégories d'investissements admissibles qui permettra de développer de nouveaux projets dans des secteurs où les besoins sont importants. Cet investissement permettra de développer et de maintenir des infrastructures de qualité pour les citoyens d'aujourd'hui et les générations futures! »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits en bref

Partout au Canada , le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du Canada (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base.

, le gouvernement fédéral renouvelle le Fonds pour le développement des collectivités du (FDCC) et investira 26,7 milliards de dollars au cours des dix prochaines années (2024-2034) afin de soutenir des projets d'infrastructure de base. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 24,2 milliards de dollars dans tout le Canada dans le cadre du FDCC, dont 5,5 milliards de dollars dans les collectivités du Québec.

a investi 24,2 milliards de dollars dans tout le dans le cadre du FDCC, dont 5,5 milliards de dollars dans les collectivités du Québec. Au Québec, c'est la Société de financement des infrastructures locales (SOFIL) qui administre les programmes permettant de bénéficier du financement lié au FDCC via différents programmes.

Le FDCC constitue une source permanente et indexée de financement qui est versé directement deux fois par année aux provinces et aux territoires qui, à leur tour, transfèrent ces fonds aux administrations locales et à d'autres entités pour soutenir les priorités locales en matière d'infrastructure.

