IQALUIT, NU, le 7 juin 2022 /CNW/ - Investir dans des infrastructures clés permet de bâtir des collectivités fortes et saines partout au Canada. Qu'il s'agisse de routes, de bâtiments, de projets d'énergie propre ou de systèmes de ventilation, des infrastructures fiables permettent aux collectivités de croître et de se développer aujourd'hui afin d'être mieux préparées à relever les défis de demain.

Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et l'honorable Pamela Hakongak Gross, ministre territoriale de l'Éducation, ont annoncé un financement conjoint pour améliorer la qualité de l'air dans 45 écoles du Nunavut.

Cet investissement permettra de nettoyer et d'équilibrer les unités de traitement de l'air et les conduits de ventilation, ainsi que de remplacer les filtres connexes. On nettoiera plus de 130 unités de traitement de l'air et conduits afin de réduire la transmission de virus. On remplacera également plus de 900 filtres afin d'équilibrer la circulation d'air et d'améliorer la capacité de purification de l'air.

Une fois terminés, ces travaux d'amélioration permettront aux élèves, aux enseignants et au personnel de tout le Nunavut de bénéficier d'une meilleure ventilation et d'une meilleure filtration de l'air, ce qui se traduira par un environnement plus sain et plus sûr.

Le gouvernement du Canada investit plus de 4,5 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada, et le gouvernement du Nunavut fournit plus de 2,1 millions de dollars.

Citations

« La pandémie de COVID-19 a mis en lumière l'importance d'avoir une bonne ventilation dans les installations publiques du Canada. En finançant le nettoyage et l'équilibrage des systèmes de ventilation dans les écoles du territoire, nous créons des milieux d'apprentissage plus sains et plus sûrs pour les enfants du Nunavut. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ce financement permettra d'améliorer la ventilation dans nos écoles, ce qui est essentiel pour minimiser la transmission de la COVID-19. Une circulation et une filtration d'air efficaces dans les salles de classe aideront à préserver la santé des élèves et du personnel. »

L'honorable Pamela Hakongak Gross, ministre territoriale de l'Éducation

Faits en bref

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Durant cette période, plus de 1,9 milliard de dollars ont été investis dans plus de 2000 projets réalisés partout au pays dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

. Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

