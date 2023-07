BELLE-BAIE, NB, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, l'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional, Daniel Guitard, maire de Belle-Baie, et Kim Chamberlain, mairesse de Bathurst, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 8,8 millions de dollars pour améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de Belle-Baie et de Bathurst.

Cet investissement servira à améliorer, à relocaliser et à reconstruire deux stations de relèvement à Belle-Baie, ainsi qu'à améliorer des conduites d'égout sanitaire. Ces travaux permettront de réduire le risque d'inondation des stations de relèvement, qui sont présentement situées dans une zone vulnérable à l'élévation du niveau de la mer.

De plus, les résidents de Bathurst bénéficieront du renouvellement de toutes les conduites d'eau potable, d'égout sanitaire et d'égout pluvial le long des rues Chaleur et Sainte-Anne. Cet investissement permettra également d'améliorer le drainage et d'aménager des trottoirs. L'installation de bordures et d'un système d'égout pluvial permettra de diminuer l'infiltration d'eaux pluviales et les débordements d'égout sanitaire à la station de traitement des eaux usées de Bathurst.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Des investissements comme celui que nous réalisons aujourd'hui en partenariat avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick et les villes de Belle-Baie et de Bathurst sont essentiels à la santé de nos citoyens et de nos écosystèmes. Alors que les communautés côtières le long de la Baie des Chaleurs font de plus en plus face à des événements météorologiques extrêmes, nous sommes là pour les aider à s'adapter et à devenir plus résilientes. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Ces projets permettront à Bathurst et à Belle-Baie de bénéficier d'un meilleur accès à l'eau potable, d'une plus grande capacité de gestion des eaux usées et des eaux pluviales, ainsi que de rues de meilleure qualité. Le financement de travaux d'amélioration comme ceux-ci s'inscrit dans le cadre de l'engagement qu'a pris notre gouvernement de bâtir des collectivités dynamiques et durables. »

Serge Cormier, député d'Acadie--Bathurst

« Nous sommes heureux d'investir, à Bathurst et à Belle-Baie, dans des travaux qui permettront d'accroître la résilience et la durabilité à long terme des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Cela aidera à soutenir la croissance future et la viabilité économique de ces collectivités. »

L'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional

« Partout au pays, les collectivités subissent les impacts des changements climatiques. Face à cet enjeu, la Ville de Belle-Baie tient à exprimer sa gratitude envers les gouvernements fédéral et provincial pour cet appui financier qui permettra d'améliorer la qualité de vie des citoyens et d'assurer un environnement sain. Ce partenariat joue un rôle essentiel pour une Belle-Baie forte et durable. »

Daniel Guitard, maire de Belle-Baie

« Nous sommes heureux de nous associer aux gouvernements provincial et fédéral pour apporter ces améliorations nécessaires au système d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées de Bathurst. Des infrastructures fiables et efficaces sont essentielles pour permettre à des communautés comme la Ville de Bathurst de croître et de prospérer. »

Kim Chamberlain, mairesse de Bathurst

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 4 276 400 $ dans ces projets. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick y investit 2 964 370 $, la Ville de Bathurst y investit 1 413 510 $ et Belle-Baie y consacre 239 720 $.

provient du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ces volets soutiennent le développement de collectivités plus vertes en favorisant la préparation aux changements climatiques, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et les technologies renouvelables, ainsi qu'en améliorant l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires, ainsi que de la connectivité Internet pour les collectivités rurales et nordiques.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 126 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du volet Infrastructures vertes et du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, pour une contribution fédérale totalisant plus de 422 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 251 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue au titre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

