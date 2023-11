FUNDY ALBERT, NB, le 14 nov. 2023 /CNW/ - Fundy Albert construira de nouveaux puits et des infrastructures connexes grâce à un investissement combiné de plus de 12 millions de dollars des gouvernements du Canada et du Nouveau-Brunswick ainsi que la municipalité. Annoncé par Wayne Long, Mike Holland, Membre de l'Assemblée Législative et le maire Robert Rochon, ce projet visera à remédier aux avis d'ébullition récurrents, réduire la durée de pompage du puits actuel et améliorer l'accès à l'eau potable dans la municipalité.

Ce projet prévoit la construction de deux nouveaux puits et de nouvelles infrastructures d'approvisionnement en eau. Cette initiative vise à corriger les niveaux élevés de turbidité et le manque de capacité pour répondre à la demande. La construction de nouveaux puits, de réservoirs, d'une station de pompage et de surpression, d'une usine de traitement de l'eau et d'une nouvelle conduite principale pour relier les nouveaux puits aux services municipaux augmentera la capacité du système à répondre aux besoins en eau de la ville tout au long de l'année.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures vertes sont essentiels à des collectivités dynamiques et durables. Les investissements que nous réalisons aujourd'hui offriront aux habitants et aux visiteurs des services de haute qualité pour les années à venir. »

Wayne Long, député, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

"Ce projet vise à remédier aux avis d'ébullition de l'eau que le village a connus à plusieurs reprises au cours des dernières années. Les résidents bénéficieront certainement de ces améliorations et les entreprises locales pourront continuer à accueillir des visiteurs du monde entier dans cette communauté emblématique de la baie de Fundy.

Mike Holland, député provincial d'Albert, au nom de Réjean Savoie, ministre responsable de la société du développement régional.

"Le conseil municipal de Fundy Albert est très heureux de cette annonce et apprécie les contributions fédérales et provinciales à ce projet extrêmement important pour la communauté d'Alma. Une fois réalisé, cette nouvelle source d'eau et l'infrastructure s'y rattachant offriront la stabilité et la prévisibilité nécessaires aux résidents et aux propriétaires d'entreprises de notre importante communauté touristique. Nous apprécions les résidents et les propriétaires d'entreprises d'Alma qui ont coopéré malgré les nombreuses demandes d'avis d'ébullition. Avec cette annonce, nous avons toutes les raisons d'être optimistes.

Robert Rochon, maire de Fundy Albert

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 7 344 000 $ provenant du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à 4 079 592 $ et le village de Fundy Albert contribue avec 816 408 $.

investit 7 344 000 $ provenant du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à 4 079 592 $ et le village de Fundy Albert contribue avec 816 408 $. Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

