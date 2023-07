CARAQUET, NB, le 21 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst, l'honorable Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional et Bernard Thériault, maire de Caraquet, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 22,5 millions de dollars pour la construction du nouveau Centre régional des générations à Caraquet.

Cet investissement va permettre de remplacer le Colisée Léopold-Foulem, qui est en fin de vie, par une nouvelle installation moderne qui répondra mieux aux besoins des gens de la région. Le nouveau centre comprendra une patinoire intérieure aux dimensions réglementaires de la LNH avec 600 sièges, une piste de marche à plusieurs couloirs, des vestiaires et une cantine. Les nouvelles installations comprendront également un espace intérieur pour le club de plein air de Caraquet, y compris des casiers de location et des toilettes, en plus d'un espace communautaire polyvalent et des locaux administratifs.

Le nouveau centre améliorera l'accès à des infrastructures récréatives sûres et de qualité pour les résidents de Caraquet et des collectivités environnantes.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Le nouveau Centre régional des générations va permettre aux gens de Caraquet et des communautés environnantes d'avoir accès à une infrastructure récréative de grande qualité pour pratiquer leur sport préféré et socialiser. C'est un projet attendu depuis longtemps dans la région - et nous sommes fiers de pouvoir participer à sa réalisation. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Centre régional des générations sera une infrastructure moderne et de qualité. Ce projet qui fut longuement attendu est maintenant sur le point de voir le jour. Le travail de la ville de Caraquet, l'appui des communautés voisines et les généreuses contributions des donateurs dans ce magnifique projet sont les raisons pour lesquelles les résidents de nos communautés pourront pratiquer leurs sports favoris. »

Serge Cormier, député d'Acadie-Bathurst

« Des infrastructures de loisirs modernes sont importantes pour la santé et le bien-être des résidents, ainsi que pour la croissance et la durabilité de Caraquet et des communautés qui l'entourent. C'est pourquoi notre gouvernement est heureux de faire un investissement important dans la construction d'un nouveau centre récréatif multifonctionnel. »

Réjean Savoie, ministre responsable de la Société de développement régional

« Aujourd'hui est un grand jour, tant pour les citoyens de Caraquet, que pour ceux des municipalités de la région, en particulier ceux de Rivière-du-Nord et des Hautes Terres. Un merci spécial aux conseils municipaux actuels et passés qui ont cru en ce projet, en particulier le conseil municipal mené par Kevin J. Haché qui en sont les instigateurs. Merci également aux gouvernements fédéral et provincial pour leur appui. Nous sommes heureux de pouvoir avoir une telle infrastructure contribuant au mieux-être de toute la population. »

Bernard Thériault, maire de Caraquet

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 11,9 millions de dollars dans ce projet. La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à plus de 5,1 millions de dollars et la Ville de Caraquet contribue 5,4 millions de dollars.

investit 11,9 millions de dollars dans ce projet. La contribution du gouvernement du Nouveau-Brunswick s'élève à plus de 5,1 millions de dollars et la Ville de Caraquet contribue 5,4 millions de dollars. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 60 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés au Nouveau-Brunswick dans le cadre du volet Infrastructure des collectivités rurales et nordique, avec une contribution fédérale totale de plus de 189 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 92,9 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

