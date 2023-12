OTTAWA, ON, le 6 déc. 2023 /CNW/ - Dans un monde où les filières énergétiques connaissent une rapide mutation, la mise en valeur de l'éolien marin créera des emplois durables et contribuera à stimuler l'économie canadienne. Jouissant du plus long littoral de la planète, le Canada est bien placé pour devenir un chef de file du marché mondial de l'éolien marin, d'une valeur d'un billion de dollars; c'est particulièrement vrai pour le Canada atlantique.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Dr Andrew Furey, ont signé un protocole d'entente sur l'éolien marin qui permettra à la province de prendre la direction de l'aspect réglementaire des projets éoliens réalisés dans ses baies intérieures, ce qui favorisera le développement de projets éoliens en mer qui stimuleront l'économie terre-neuvienne. La ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, et le ministre du Travail et des Aînés, l'honorable Seamus O'Regan, étaient également présents à l'événement.

Le protocole d'entente met en place une procédure claire qui permettra à Terre-Neuve-et-Labrador d'administrer la réglementation applicable en fonction du régime foncier et du cycle de vie. Dans le contexte des ambitieux plans de croissance qu'elle souhaite mettre à exécution rapidement, Terre-Neuve-et-Labrador pourra, grâce à cette entente, décider du rythme du développement de ses baies. En signant cette entente qui établit un cadre prévisible et efficace, nos gouvernements signalent directement aux investisseurs, travailleurs et collectivités que le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador unissent leurs efforts pour favoriser la mise en valeur des énergies marines renouvelables dans les baies provinciales, tout en affirmant leur volonté commune d'adhérer à un régime de gestion conjointe en vertu des lois de mise en œuvre des accords de l'Atlantique, dans le cadre d'un secteur des énergies marines durable et florissant à l'échelle de la province.

Le protocole d'entente définit le cadre dont se servira Terre-Neuve-et-Labrador pour administrer la réglementation en fonction du régime foncier et du cycle de vie, y compris les recettes des projets d'énergie marine renouvelable dans les baies provinciales. Le protocole d'entente annoncé aujourd'hui est rendu possible par le projet de loi C-49, qui établit le cadre législatif de l'éolien marin dans les zones de gestion conjointe. La réglementation des activités énergétiques en mer (ainsi que des projets d'énergie marine renouvelable réalisés au-delà des baies) en fonction du régime foncier et du cycle de vie sera assurée par la Régie de l'énergie extracôtière, conformément aux pouvoirs qui sont conférés par les lois de mise en œuvre des accords de l'Atlantique et modifiés par le projet de loi C-49. Cette approche s'inscrit dans la logique de notre engagement à long terme pour la collaboration avec nos partenaires du régime de gestion conjointe, qui passe notamment par la mise en application du projet de loi C-49 et la réalisation des évaluations régionales pour la mise en valeur de l'éolien marin à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse.

Le Canada et Terre-Neuve-et-Labrador font ainsi un pas important pour assurer la vigueur du secteur des énergies marines à Terre-Neuve-et-Labrador, tout en contribuant à notre objectif commun de créer des emplois durables et de décarboner le réseau électrique et l'économie d'ici 2035 et 2050 respectivement.

Citations

« Grâce à la richesse de ses ressources énergétiques renouvelables, Terre-Neuve-et-Labrador est bien placée pour atteindre ses cibles de carboneutralité, atténuer les impacts des changements climatiques, développer l'emploi dans le secteur de l'énergie propre et favoriser le développement économique. Notre gouvernement continuera de veiller à ce que la population de la province demeure la principale bénéficiaire de nos précieuses ressources. En reconnaissant les eaux des baies provinciales, ce protocole d'entente accélérera la mise en valeur de l'énergie renouvelable à Terre-Neuve-et-Labrador. »

L'honorable Andrew Furey

Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Terre-Neuve-et-Labrador a un formidable potentiel éolien. Ensemble, le Canada et la province entendent en faire un levier de développement économique. Grâce à l'entente signée aujourd'hui avec Terre-Neuve-et-Labrador, nous serons plus à même d'attirer des investissements et de créer de bons emplois bien rémunérés dans le secteur extracôtier terre-neuvien en établissant un cadre qui permettra à la province d'exécuter ses ambitieux plans de mise en valeur des énergies renouvelables. Conjuguée aux sommes considérables investies par le gouvernement fédéral dans les énergies renouvelables et aux efforts déployés pour renforcer les lois de mise en œuvre des accords de l'Atlantique, cette entente appuie l'engagement du Canada de bâtir un secteur de l'énergie renouvelable fort et attrayant à Terre-Neuve-et-Labrador pour les prochaines décennies. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Ce protocole d'entente permet à la province de continuer d'aller de l'avant avec la mise en valeur de ses énergies renouvelables tout en fournissant des éclaircissements et des certitudes quant aux terres gérées conjointement qui se trouvent dans les baies provinciales. »

L'honorable Andrew Parsons

Ministre de l'Industrie, de l'Énergie et de la Technologie

Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

« La richesse des ressources naturelles de Terre-Neuve-et-Labrador et la qualité de sa main-d'œuvre ont été remarquées à l'international. Cette entente fait de la province un fournisseur de choix pour l'avenir carboneutre et garantit de bons emplois à ses travailleurs et travailleuses. »

L'honorable Gudie Hutchings

Ministre du Développement économique rural

Ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Les habitants de Terre-Neuve et du Labrador sont les principaux bénéficiaires de nos ressources dans l'industrie pétrolière et gazière offshore. Nous voulons faire de même pour l'éolien en mer. Ce protocole d'accord et les modifications apportées aux accords atlantiques permettront à notre province d'être le chef de file mondial en matière d'énergie renouvelable en mer. »

L'honorable Seamus O'Regan

Ministre du Travail et des Aînés

« Ce protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et Terre-Neuve-et-Labrador pose un jalon important dans l'édification d'une industrie de l'éolien marin dans la province. Avec l'évaluation régionale du potentiel éolien marin déjà en cours, les installations de production d'hydrogène vert qui se construisent et maintenant cette entente, Terre-Neuve prépare efficacement le terrain au développement d'un secteur de l'éolien marin porté par des acteurs locaux. Marine Renewables Canada se fera un plaisir de collaborer avec les deux gouvernements et avec ses membres de toute la chaîne d'approvisionnement de l'éolien marin pour développer cette industrie prometteuse. »

Elisa Obermann

Directrice administrative, Marine Renewables Canada

Liens pertinents

Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected] ; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-597-1725, [email protected]