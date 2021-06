ST. JOHN'S, TN, le 18 juin 2021 /CNW/ - La santé et le bien-être des Canadiens sont des priorités absolues pour les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Alors que le pays et la province commencent à se remettre des impacts de la pandémie de COVID-19, les deux gouvernements savent à quel point les investissements dans les infrastructures essentielles sont importants pour rebâtir en mieux.

Des mesures décisives pour aider les familles, les entreprises et les collectivités sont indispensables au bien-être de la province et l'annonce d'aujourd'hui est un élément clé de ce soutien.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles et député de St. John's-Sud--Mount Pearl, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Long Range Mountains, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, et l'honorable Lisa Dempster, ministre responsable des Affaires du Labrador, au nom de l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ont annoncé l'octroi d'un financement conjoint de 50 millions de dollars pour améliorer des infrastructures publiques pour les résidents partout à Terre-Neuve-et-Labrador.

Yvonne Jones, députée de Labrador, Churence Rogers, député de Bonavista--Burin--Trinity, et Ken McDonald, député d'Avalon, étaient également présents.

Les projets qui ont reçu un financement comprennent un nouveau mur en pierre de taille qui restaurera le rivage sur le chemin Harbour à Witless Bay afin de protéger la chaussée, un système de refroidissement de la fabrique de glace de l'aréna qui sera remplacé au complexe récréatif de Bay D'Espoir afin de créer une installation plus durable, plus fiable et plus sûre pour la collectivité.

En outre, 12 municipalités verront des améliorations à leurs réseaux d'approvisionnement en eau potable. Ces améliorations comprendront la remise en état et le prolongement des conduites et des raccordements d'alimentation en eau, de nouvelles bornes d'incendie pour améliorer la sécurité incendie, un nouveau bâtiment pour la station de pompage dans la ville de Jackson's Cove-Langdon's Cove-Silverdale, et un nouveau système de chloration dans la ville de La Scie.

À Happy Valley-Goose Bay, la modernisation du système de CVC du campus du College of the North Atlantic offrira un environnement confortable et propre au personnel et aux étudiants. En outre, le financement d'un projet de revêtement dur de la route translabradorienne près de Happy Valley-Goose Bay rendra la route plus sécuritaires pour les voyageurs. Les travaux d'asphaltage, qui ont déjà commencés, se poursuivront cet été et seront terminés dans deux saisons de construction.

Dans l'ensemble, ces investissements soutiendront 26 projets qui permettront aux résidents de continuer à bénéficier de services d'infrastructures publiques sûrs et fiables pour les années à venir.

Le gouvernement du Canada investit plus de 25 millions de dollars dans ces projets dans le cadre de divers fonds du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador investit plus de 25 millions de dollars dans ces projets, tandis que la contribution des municipalités et des collectivités totalise plus de 2 millions de dollars.

« Ces 26 projets locaux permettront de mettre en place des infrastructures publiques dans toute la province, qu'il s'agisse de meilleurs systèmes d'approvisionnement en eau potable ou de routes plus sûres. Les résidents de la province bénéficieront d'infrastructures modernes et fiables pendant de nombreuses années. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles et député de St. John's Sud--Mount Pearl

« Nous savons qu'il est essentiel d'effectuer des investissements stratégiques, éclairés et judicieux pour faire croître nos économies locales partout au pays, tandis que nous commençons à nous remettre de la pandémie. Le financement fédéral de 25 millions de dollars annoncé aujourd'hui aidera directement les résidents des collectivités rurales de Terre-Neuve-et-Labrador puisqu'il permettra d'améliorer des infrastructures essentielles que nous utilisons chaque jour. Notre gouvernement continuera d'appuyer des projets comme celui-ci dans notre province et partout au pays, car nous savons que lorsque nos petites collectivités prospèrent, c'est nous tous qui prospérons. »

Gudie Hutchings, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et députée de Long Range Mountains

« Ces investissements permettent d'améliorer les routes dans les collectivités rurales, de veiller à ce que les infrastructures et les services puissent continuer à fonctionner sans interruption, ainsi que de créer des emplois pour les gens de métier dans leur ville natale. Nous avons travaillé avec les collectivités, qui ont identifié leurs besoins, et nous avons formé un partenariat avec le gouvernement fédéral en vue de répondre à ces préoccupations. L'annonce de financement d'aujourd'hui montre ce que l'on peut accomplir lorsque les trois ordres de gouvernement travaillent ensemble, et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer encore davantage à l'avenir. »

L'honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« Un investissement dans les infrastructures est un investissement dans nos collectivités. En travaillant avec nos collègues fédéraux, nous veillons à ce que des modifications et des améliorations soient apportées aux bâtiments publics et aux infrastructures afin qu'ils puissent continuer à fonctionner sans interruption. Tout ce financement permet de créer de l'emploi dans ces collectivités et nous aide à atteindre notre objectif qui consiste à achever la construction de la route translabradorienne. Nous avons hâte de voir la route terminée l'année prochaine. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Grâce à la collaboration fédérale-provinciale, les collectivités et les résidents du Labrador bénéficient d'investissements dans des projets d'infrastructure. Nous attendons avec impatience les travaux d'asphaltage qui permettront de terminer le tronçon de route entre Happy Valley-Goose Bay et la jonction Cartwright. »

L'honorable Lisa Dempster, ministre responsable des Affaires du Labrador

Document d'information

Investir dans l'infrastructure publique pour les résidents de Terre-Neuve-et-Labrador

Le financement conjoint fédéral-provincial municipal fourni dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada appuiera 26 projets, dont des améliorations des infrastructures de services et de transports.

Le gouvernement du Canada investit plus de 25 millions de dollars dans ces projets au moyen de divers fonds du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de Terre‑Neuve-et-Labrador contribue plus de 25 millions de dollars, alors que les municipalités et les collectivités contribuent à raison de plus de 2 millions de dollars.

Information sur le projet :

Projets d'infrastructures vertes

Lieu Fonds Nom du projet Description du projet Fonds fédéraux Fonds

provinciaux Fonds municipaux Carmanville VIV Phase 3 du Réseau d'aqueduc et d'égout Installation de nouvelles canalisations d'égout pour 18 maisons, un bureau de poste et une église. 401 232 $ 501 541 $ 203 361 $ Deadman's Bay VIV Deadman's Bay Amélioration de l'approvisionnement en eau Le remplacement des raccords de canalisation d'eau, l'installation d'une nouvelle pompe et d'un système de chloration et les améliorations du bâtiment d'épuration de l'eau donneront à la collectivité plus d'accès à l'eau potable. 66 200 $ 82 750 $ 33 553 $ Glenburnie-Birchy Head-Shoal Brook VIV Avis d'ébullition de l'eau de Crouchers Brook Amélioration du système actuel d'approvisionnement en eau afin de mettre fin à l'avis d'ébullition de l'eau en vigueur depuis longtemps et de fournir de l'eau potable salubre à 60 foyers, quatre hébergements touristiques et une entreprise. 67 942 $ 84 927 $ 16 985 $ Marystown FPC Canalisations latérales sur Marine Drive - de la route Pidgeon's à la route Kelly Pond Le retrait et le remplacement des connections du service d'eau pour chaque maison de ce secteur permettra aux résidents d'avoir accès à une eau de qualité supérieure. 105 787 $ 148 127 $ 63 478 $ Queen's Cove FPC Amélioration du réseau d'aqueduc Aménagement d'un nouveau puits d'eau souterraine et évaluation hydrogéologique en vue d'assurer que l'eau est adéquatement chlorée et ainsi améliorer la qualité de l'eau pour les résidents. 128 455 $ 218 410 $ 38 540 $ Riverhead VIV Installation d'une fosse septique L'Installation d'une nouvelle fosse septique au Centre culturel Riverhead augmentera la capacité de traitement et de gestion des eaux usées, créant ainsi un environnement propre et sécuritaire pour les visiteurs. 23 986 $ 29 982 $ 12 157 $ St. Joseph's VIV Ébullition de l'eau et Assainissement L'installation d'un système d'hypochloration de l'eau permettra la levée de l'avis d'ébullition de l'eau et approvisionnera environ 30 foyers en eau potable propre. 10 445 $ 13 056 $ 2 611 $ Witless Bay VIV Protection du littoral Harbour Road Remise en état des parties érodées de la digue le long de la Harbour Road avec de nouvelles pierres de carapace 139 948 $ 174 935 $ 70 932 $

Projets d'infrastructures récréatives

Lieu Fonds Nom du projet Description du projet Fonds

fédéraux Fonds provinciaux Fonds municipaux Gander ICCR Modernisation du pont ferroviaire de T'Railway Amélioration du tablier et des rambardes du pont ferroviaire du T'Railway afin d'améliorer la sécurité pour tous les usagers du sentier. 5 609 9 391 $ 0 $ St. Alban's ICCR Remplacement du système de refroidissement du complexe récréatif de Bay D'Espoir Remplacement du système de refroidissement du système de glace de patinoire qui rendra l'infrastructure récréative plus durable et plus fiable pour la collectivité. 126 075 126 037 $ 164 887 $

Projet d'amélioration des édifices

Lieu Fonds Nom du projet Description du projet Fonds

fédéraux Fonds

provinciaux Fonds municipaux Lower Island Cove VRCV Améliorations du plancher du garage du dépôt routier de Flambro Head Améliorations au plancher du garage du dépôt routier du ministère des Transports et de l'Infrastructure de Flambro Head. 24 000 $ 6 000 $ 0 $ Labrador City VRCV Remplacement de l'interrupteur de la génératrice de l'édifice de la Force constabulaire royale de Terre‑Neuve Replacer l'interrupteur de la génératrice de l'édifice de la Force royale constabulaire de Terre‑Neuve à Labrador City. 44 800 $ 11 200 $ 0 $ Badger; Baie Verte; Bishop's Falls; Clarenville; Gander; Grand Falls-Windsor; La Scie; Lewisporte; Robert's Arm; Springdale VRCV Amélioration de l'éclairage des immeubles gouvernementaux et publics de la région du centre de Terre-Neuve Conversion à l'éclairage à DEL afin de créer un environnement confortable. 320 000 $ 80 000 $ 0 $ Fogo Island VRCV Amélioration du système électrique du dépôt routier de Fogo Island Modernisation des systèmes électriques du dépôt routier de Fogo Island. 32 000 $ 8 000 $ 0 $ Milltown-Head de Bay D'Espoir VRCV Réparation de la fondation et rénovation de l'intérieur du dépôt routier de Milltown La réparation de la fondation et l rénovation de l'intérieur du dépôt routier de Milltown améliorera la sécurité pour le personnel. 24 000 $ 6 000 $ 0 $ Lewisporte VRCV Amélioration système de CVC du bureau maritime de Lewisporte La mise à niveau des systèmes de CVC du bureau maritime du ministère des Transports et de l'Infrastructure assurera au personnel un environnement sécuritaire et confortable. 24 000 $ 6 000 $ 0 $ Happy Valley-Goose Bay VRCV Modernisation du système de CVC du Collège de l'Atlantique Nord (Campus de Happy Valley - Goose Bay) La modernisation du système CVC du campus du Collège de l'Atlantique Nord à Happy Valley - Goose Bay assurera au personnel et aux étudiants un environnement sécuritaire et confortable. 440 000 110 000 0 $ Gander VRCV Amélioration du système de CVC de l'édifice provincial public à Gander L'amélioration du système de CVC de l'édifice provincial public assurera un environnement sécuritaire et confortable. 36 000 $ 9 000 $ 0 $

Projets d'infrastructures routières

Lieu Fonds Nom du projet Description du projet Fonds

fédéraux Fonds provinciaux Fonds municipaux Bishop's Falls RNIS, GTF Main Street Road Upgrade Replacement of asphalt, curbs and gutters to provide reliability and safety for residents. $151,732 $126,399 $140,065 Clarke's Beach; Corner Brook; French-man's Cove; Greens-pond RNIS Various 2020 Rural Road Rehabilitations Rehabilitating and repaving existing provincial-owned rural roads and replacement of drainage culverts to improve the quality of the road network and increase access for motorists. $4,370,000 $4,370,000 $0 Conception Bay South RNIS Street Upgrading and Paving - Anchorage Road Paving 2 kilometres of Anchorage Road to improve traffic flow and public safety. $302,339 $302,248 $395,413 Hampden VIV Armourstone Protect for Existing Bayside Outfall Constructing erosion protection for roads and sewers to avoid washouts and damage, ensuring a safe and clean environment. $106,744 $133,429 $54,102 Hant's Harbour; New Perlican ICRN Rural Road Rehabilitation on Routes 70 and 80 Rehabilitation of rural road infrastructure to improve travel and transportation for surrounding communities. $3,500,000 $3,500,000 $0 Labrador NRP Trans Labrador Highway - Route 510: Hard Surfacing of Phase III - 80 km east of Happy Valley-Goose Bay towards 160 km east of Happy Valley-Goose Bay (80 km section) Paving of the remaining 80 km gravel section of the highway will create safer roads for transportation and travel. $13,999,700 $13,999,700 $0 Logy Bay-Middle Cove-Outer Cove ICRN Cadigan's Road and O'Brien Place Stream Crossing Upgrades Replacement of two larger capacity culverts to provide sustainable and safe road infrastructure for the community. $256,081 $256,004 $334,915 Torbay ICRN Nouveau trottoir sur la route Torbay Road depuis la route de Mahon jusqu'à Juniper Ridge Asphaltage et construction d'une bordure de trottoir et d'un caniveau, d'une infrastructure de drainage et d'un trottoir le long de deux section de la route Torbay Road afin d'améliorer la sécurité des piétons. 695 379 $ 695 170 $ 909 450 $

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Dans le cadre du volet Résilience à la COVID-19, la part des coûts des projets d'infrastructure publique assumée par le fédéral est de 80 % dans les provinces et de 100 % dans les territoires et pour les projets destinés aux collectivités autochtones.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 539 millions de dollars dans plus de 738 projets d'infrastructure à Terre-Neuve-et-Labrador dans le cadre du plan Investir dans le Canada .

