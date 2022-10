Des résidents de communautés rurales bénéficieront d'une connectivité accrue

OTTAWA, ON, le 18 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Tous les Canadiens ont besoin d'un accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables, peu importe où ils vivent, pour pouvoir obtenir des services essentiels et du soutien, et profiter des possibilités qui s'offrent à eux. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador prennent des mesures pour brancher à Internet haute vitesse les populations qui vivent dans des collectivités rurales et éloignées.

La députée de Labrador, Yvonne Jones, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement fédéral-provincial combiné de 231 756 $ à la Community Recreation Rebroadcasting Service Association, ce qui permettra de fournir un accès à Internet haute vitesse à 664 foyers à Wabush et à Labrador City, dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Le projet devrait être terminé en mai 2023.

Ce financement s'inscrit dans le cadre d'une entente entre les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador. Cette entente historique a été annoncée en février 2022 par les deux gouvernements, qui se sont ainsi engagés à investir jusqu'à 136 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse toute la population vivant dans des communautés rurales, éloignées et autochtones de la province.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour atteindre son objectif de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 % de la population d'ici 2030. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans des projets d'infrastructure afin de bâtir des communautés plus robustes, et un pays plus concurrentiel et résilient pour tous.

« Nous savons tous que l'accès à Internet n'est plus un luxe, il est essentiel. Nous devons combler l'écart de connectivité et veiller à ce que l'ensemble de Terre-Neuve-et-Labrador ait un accès fiable à Internet haute vitesse. L'annonce d'aujourd'hui, qui permettra de brancher plus de 650 foyers, est une excellente nouvelle pour les Labradoriens. L'accès rapide et fiable à Internet aide les communautés rurales à obtenir des services essentiels comme les soins de santé et l'apprentissage en ligne, à participer à l'économie numérique ou simplement à demeurer en contact avec leurs proches. Le gouvernement continuera de faire en sorte que toutes les Canadiennes et tous les Canadiens, peu importe leur lieu de résidence, aient accès à Internet haute vitesse d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Ce partenariat historique entre les gouvernements fédéral et provincial, doté d'une enveloppe de 136 millions de dollars, nous aide à diversifier l'économie et à favoriser le bien-être des citoyens. Un investissement dans la connectivité est synonyme d'investissement dans les communautés et dans la population. Fournir aux Terre-Neuviens et aux Labradoriens un accès fiable à Internet haute vitesse demeure une priorité pour notre gouvernement. »

- Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Andrew Furey

« Nous n'avons jamais été aussi conscients de l'importance de la connectivité, en particulier dans les communautés rurales et éloignées. L'accès à des services Internet haute vitesse fiables n'est plus un luxe, il est essentiel. Je suis ravie que la collaboration avec nos partenaires fédéraux et un plan ciblé permettent de combler les lacunes en matière de connectivité dans des communautés comme Wabush. Nous veillerons à maintenir la cadence en vue d'améliorer l'accès à Internet dans les autres communautés du Labrador. »

- La ministre responsable des Affaires du Labrador et ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Lisa Dempster

« Les résidents de Wabush sont encore trop nombreux à être privés d'un accès fiable à Internet. Notre gouvernement est conscient que l'accès à Internet est loin d'être un luxe. Il s'agit d'un service essentiel sur lequel de nombreux Labradoriens comptent pour rester en contact avec leurs proches, faire leurs études et gérer leur entreprise. L'annonce d'aujourd'hui permettra de brancher 664 foyers de Wabush à des services Internet haute vitesse fiables. C'est un pas de plus vers l'atteinte de notre objectif de connecter 98 % des Terre-Neuviens et des Labradoriens d'ici 2026. »

- La députée de Labrador, Yvonne Jones

« Nous sommes un organisme communautaire à but non lucratif, et ce type de financement est particulièrement important et bénéfique pour nous et les gens que nous servons. Notre mandat a toujours été de fournir le meilleur service possible à nos membres, et l'aide du Fonds pour la large bande universelle nous permet de veiller à ce qu'ils aient accès à un service du plus haut calibre. »

- Le gestionnaire de l'exploitation de la Community Recreation Rebroadcasting Service Association, Robert Burton

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030. Seuls les foyers les plus difficiles à atteindre pourraient devoir attendre jusqu'en 2030.

est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 100 % de la population d'ici 2030. Seuls les foyers les plus difficiles à atteindre pourraient devoir attendre jusqu'en 2030. La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

En février 2022, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et- Labrador ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Dans le cadre de cette entente, tous les foyers de la province qui n'ont pas encore accès à Internet haute vitesse seront branchés à la large bande grâce à un investissement pouvant atteindre 136 millions de dollars. Les deux ordres de gouvernement assureront le financement.

et de Terre-Neuve-et- ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Dans le cadre de cette entente, tous les foyers de la province qui n'ont pas encore accès à Internet haute vitesse seront branchés à la large bande grâce à un investissement pouvant atteindre 136 millions de dollars. Les deux ordres de gouvernement assureront le financement. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 145 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité à Terre-Neuve-et- Labrador et a aidé au branchement de plus de 78 940 foyers dans cette province.

