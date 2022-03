Les résidents de communautés rurales auront accès à une meilleure connectivité

HAPPY VALLEY-GOOSE BAY, NL, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle (FLBU), le gouvernement du Canada prend des mesures pour brancher à Internet haute vitesse les résidents des communautés rurales et éloignées.

En février 2022, les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador ont annoncé un plan historique visant à brancher à des services Internet haute vitesse fiables l'ensemble des foyers encore mal desservis de la province. Un financement pouvant aller jusqu'à 116 millions de dollars sera fourni par le gouvernement du Canada par l'entremise du FLBU, et jusqu'à 20 millions de dollars seront investis par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

Aujourd'hui, la députée de Labrador, Yvonne Jones, a annoncé, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, l'octroi d'un financement de 22 355 503 $ qui permettra de brancher à Internet haute vitesse plus de 1 000 foyers de régions rurales du Labrador. Le financement sera attribué au gouvernement du Nunatsiavut pour un projet qui bénéficiera aux communautés de Rigolet, Postville, Makkovik, Nain, Hopedale et Natuashish. Le réseau sera construit et exploité par Bell Canada.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. Pendant que nous travaillons tous à la relance postpandémique, le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements dans les infrastructures pour bâtir au pays des communautés plus dynamiques, plus compétitives et plus résilientes pour tous.

Citations

« Cet investissement permettra à plus de 1 000 foyers du Labrador d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables. Il permettra aussi de créer des emplois, d'améliorer l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne, et de faciliter les contacts entre les gens. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a engagé 7,2 milliards de dollars pour brancher les Canadiens des milieux ruraux à des services Internet meilleurs et plus rapides. Nous continuerons de faire des investissements de ce genre dans les communautés rurales et éloignées pour que tous les Canadiens puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador est ravi de s'associer au gouvernement fédéral pour brancher à Internet haute vitesse six communautés autochtones et isolées de la côte nord du Labrador. De tels investissements permettent d'éliminer l'écart qui subsiste en matière de connectivité et aident grandement les communautés rurales et isolées à avoir accès à toute une gamme de services, notamment en santé et en éducation. »

- La ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation et ministre responsable des Affaires du Labrador de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Lisa Dempster

« Le financement de plus de 22 millions de dollars visant à améliorer la connectivité à Internet haute vitesse annoncé aujourd'hui se traduira par des services plus rapides et plus fiables pour les communautés de Rigolet, Postville, Makkovik, Nain, Hopedale et Natuashish. La pandémie a démontré à quel point il était essentiel d'avoir un accès fiable à Internet. Brancher les communautés autochtones à Internet haute vitesse est une priorité absolue, et ce projet du gouvernement du Nunatsiavut nous aide à atteindre notre objectif et à tenir notre engagement de ne pas laisser les communautés autochtones pour compte. »

- La députée de Labrador, Yvonne Jones

« Les résidents des cinq communautés inuites du Nunatsiavut sont aux prises avec des obstacles dans de nombreuses sphères de leur vie en raison d'un manque de connexion Internet sûre. Cette initiative sera une première étape vers l'élimination de ces lacunes et permettra d'offrir aux Inuits du Labrador un accès adéquat aux possibilités d'emploi, aux soins de santé et à l'apprentissage en ligne. Brancher les Inuits du Labrador vivant au Nunatsiavut à Internet haute vitesse est une grande priorité pour le gouvernement du Nunatsiavut, et nous sommes heureux de recevoir des fonds pour la concrétiser. »

- Le ministre des Finances, des Ressources humaines et des Technologies de l'information du Nunatsiavut, Anthony Andersen

« Cette annonce était certainement très attendue. Nous habitons dans une communauté isolée de la côte nord du Labrador, où les communications sont problématiques en raison de notre position géographique et de notre environnement. Pour notre communauté, une connexion Internet sûre, rapide et fiable est essentielle, et permettra d'améliorer grandement la qualité de vie. Nous mettons en œuvre notre stratégie sociale et économique, et il sera d'autant plus important pour notre communauté d'avoir un accès sûr, fiable et efficace aux services Internet. Nous sommes très heureux de l'annonce de ce projet aujourd'hui et nous sommes impatients de le voir prendre vie. »

- Le chef de la Première Nation innue de Mushuau à Natuashish, John Nui

« La priorité de Bell consiste à brancher plus de gens à plus d'endroits. Le projet de large bande dans le Nord du Labrador permettra aux communautés de Rigolet, Postville, Makkovik, Nain, Hopedale et Natuashish de profiter d'un meilleur accès à Internet. Nous sommes fiers de nous associer au gouvernement du Nunatsiavut et d'offrir à ces communautés une connectivité à haute vitesse améliorée dans le cadre de cette initiative historique. »

- Le vice-président exécutif et chef des affaires financières de BCE inc. et de Bell Canada et vice-président exécutif, région Atlantique, de Bell Canada, Glen LeBlanc

Faits en bref

Le projet annoncé aujourd'hui reçoit un financement de plus de 22 millions de dollars des gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et- Labrador pour brancher à Internet haute vitesse plus de 1 000 foyers du Labrador . Le réseau sera construit et exploité par Bell Canada .

pour brancher à Internet haute vitesse plus de 1 000 foyers du . Le réseau sera construit et exploité par . La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 2,75 milliards de dollars. Ce fonds a été conçu pour aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100 % de la population d'ici 2030.

100 % de la population d'ici 2030. Au 1 er mars 2022, 171 projets avaient déjà été annoncés au titre du Volet de réponse rapide du FLBU pour brancher à Internet haute vitesse plus de 75 000 foyers des communautés rurales et éloignées au Canada.

mars 2022, 171 projets avaient déjà été annoncés au titre du réponse rapide du FLBU pour brancher à Internet haute vitesse plus de 75 000 foyers des communautés rurales et éloignées au Canada. Le FLBU s'inscrit dans une série d'investissements fédéraux destinés à améliorer l'accès à Internet haute vitesse. Pour en savoir plus, consultez la page Accès à Internet haute vitesse dans tout le Canada.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada finance des projets visant à offrir Internet haute vitesse à plus de 1,2 million de foyers dans les collectivités rurales et éloignées du Canada.

Liens connexes

Restez branchés

