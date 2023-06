MOUNT PEARL, NL, le 2 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre du Travail et député de St. John's South-Mount Pearl, l'honorable Dr. Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et Lucy Stoyles, députée de Mount Pearl Nord, ont annoncé un investissement conjoint de 30 millions de dollars pour améliorer la route 3 à Terre-Neuve-et-Labrador.

Cet investissement permettra de construire une autoroute de dégagement nord-sud à St. John's et à Mount Pearl. L'extrémité de l'autoroute Team Gushue sera reliée à la jonction entre la promenade Pitts Memorial (route 2) et la promenade Robert E. Howlett Memorial (route 3). Cela implique de prolonger la route asphaltée du chemin Topsail -- là où se termine actuellement l'autoroute Team Gushue -- jusqu'à l'avenue Commonwealth, au chemin Brookfield et au chemin Heavy Tree. Un carrefour giratoire permettra d'accéder à la jonction entre les routes 2 et 3. L'installation de ponceaux, d'un viaduc et de voies d'accès secondaires est également prévue, de même que la réorientation d'une partie du chemin Brookfield.

Ces améliorations permettront de réduire la congestion routière, d'améliorer la sécurité et d'offrir un meilleur accès aux villes de St. John's et de Mount Pearl et aux collectivités urbaines et rurales environnantes.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Notre partenariat avec le premier ministre Furey et le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador a comme objectif de livrer des résultats pour les gens de Terre-Neuve-et-Labrador, et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. Ces améliorations à la Route 3, attendues depuis longtemps, feront en sorte qu'il sera plus facile et plus sécuritaire pour les résidents de St. John's, Mount Pearl et du sud de la péninsule d'Avalon de se rendre à leur destination, tout en soutenant de bons emplois dans les métiers. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous terminons l'autoroute Team Gushue. Cela signifie que nous passerons moins de temps en voiture et plus de temps à la maison avec la famille. C'est un atout majeur pour nous à St. John's, Mount Pearl et dans toute la péninsule d'Avalon. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre du Travail et député de St. John's South-Mount Pearl

« La dernière phase de l'autoroute Team Gushue est un des derniers éléments clés d'un réseau routier régional conçu pour le nord-est de la péninsule d'Avalon, initialement prévu dans le cadre d'un plan de développement régional global il y a plus de 50 ans. Il change la donne pour les résidents du sud d'Avalon qui pourront accéder plus efficacement aux services provinciaux et aux infrastructures sociales, notamment aux plus importantes installations de soins de santé et d'enseignement postsecondaire de la province. Notre gouvernement est déterminé à mener à bien ce projet, et je suis très fier que cet engagement se réalise. »

L'honorable Dr. Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« L'annonce d'aujourd'hui permettra de terminer un projet autoroutier d'envergure qui améliorera la sécurité de même que l'accès aux villes de St. John's, de Mount Pearl ainsi qu'aux secteurs environnants. C'est le fruit d'un travail incroyable de l'équipe d'ingénierie du ministère, dont profitera le secteur grâce à une meilleure intégration du quartier rural de Goulds de St. John's et de diverses collectivités rurales du sud de la péninsule d'Avalon au réseau autoroutier provincial du nord-est de la péninsule. »

L'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« L'achèvement de la dernière phase de construction de l'autoroute Team Gushue est une excellente nouvelle pour l'ensemble de la région. Cela contribuera à réduire le volume de circulation et les embouteillages dans la Ville de Mount Pearl, tout en améliorant la sécurité et l'efficacité des déplacements des résidents de toute la région d'Avalon. »

Lucy Stoyles, députée provinciale de Mount Pearl North

Les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et- Labrador investissent chacun 15 millions de dollars dans ce projet.

et de Terre-Neuve-et- investissent chacun 15 millions de dollars dans ce projet. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet soutient des projets qui permettent d'améliorer l'accès à des sources d'énergie plus efficaces et plus fiables, l'état des infrastructures communautaires et la connectivité Internet dans les collectivités rurales et nordiques.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 117 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés à Terre-Neuve-et- Labrador dans le cadre du Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques avec une contribution fédérale totale de plus de 68,6 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 64,8 millions de dollars.

dans le cadre du Volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques avec une contribution fédérale totale de plus de 68,6 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 64,8 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le cadre du travail que le gouvernement du Canada effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

effectue dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives. Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière d'évaluation environnementale.

