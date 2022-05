PRINCE ALBERT, SK, le 6 mai 2022 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont annoncé aujourd'hui l'inauguration d'un immeuble de 14 logements locatifs abordables pour les personnes handicapées de Prince Albert.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Alana Ross, députée provinciale de Prince Albert Northcote, au nom de l'honorable Lori Carr, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, se sont joints à des représentants de la Prince Albert Community Housing Society Inc. (PACHSI) pour accueillir officiellement les locataires dans leurs nouveaux logements, qui favorisent leur autonomie au sein de la collectivité.

Les logements sont situés au 861 River Street West, à Prince Albert et comprennent huit logements d'une chambre, dont deux sont accessibles, et six logements de deux chambres, dont un est accessible. Un intervenant en services de soutien aux pairs de la PACHSI est disponible sur place pour fournir du soutien aux locataires.

Ces logements ont pu être aménagés en partie grâce à un investissement fédéral total de 2,1 millions de dollars du gouvernement du Canada dans le cadre de l'Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA), conclue avec le gouvernement de la Saskatchewan, et du Fonds national de co-investissement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Le budget fédéral de 2022 propose d'avancer 2,9 milliards de dollars en financement, selon la comptabilité de caisse, dans le cadre du FNCIL, afin que tous les fonds restants de ce programme soient dépensés d'ici 2025-2026. Cette mesure accélérera la création d'un maximum de 4 300 logements et la réparation d'un maximum de 17 800 logements pour les Canadiens et les Canadiennes qui en ont le plus besoin.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. Dans le cadre de sa Stratégie nationale sur le logement, notre gouvernement travaille fort pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées ici, à Prince Albert, et partout au pays. Des logements neufs, sûrs et abordables comme ceux-ci sont essentiels à la santé et à la prospérité, et je suis certain qu'ils amélioreront la vie d'une dizaine de familles. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« En collaboration avec nos partenaires fédéraux et communautaires, le gouvernement de la Saskatchewan est fier d'appuyer cet immeuble, qui permet aux personnes handicapées de vivre de façon autonome dans notre collectivité. Notre gouvernement continuera de travailler avec les secteurs à but lucratif et sans but lucratif pour respecter son engagement d'améliorer l'abordabilité du logement et de mieux soutenir les personnes et les familles ayant les plus grands besoins en matière de logement. » ‒ Alana Ross, députée provinciale de Prince Albert Northcote

« Sans les contributions de la SCHL, de la Provincial Métis Housing Corporation (PMHC), de la Saskatchewan Housing Corporation et de la Ville de Prince Albert, il n'aurait pas été possible de construire ce magnifique immeuble près de la rivière Saskatchewan Nord et de maintenir les loyers abordables. Ces logements sont un excellent exemple de la façon dont la collaboration avec les différents ordres de gouvernement peut permettre d'offrir un logement sûr aux personnes qui en ont le plus besoin. L'immeuble a été conçu pour nos clients et clientes ayant une déficience physique, mentale ou cognitive ou une lésion cérébrale acquise. Les logements étaient entièrement occupés deux mois après la fin des travaux, ce qui démontre l'énorme besoin de logements comme ceux-ci à Prince Albert. » - Linda Boyer, gestionnaire, PACSHI

« Je suis heureux de constater que les personnes âgées et les personnes handicapées auront accès à ces beaux logements abordables à Prince Albert. Tout le monde dans notre collectivité profite du logement abordable, mais dans le cas des locataires, il améliore directement leur qualité de vie et leur offre la possibilité de maintenir leur stabilité financière. Merci à tous les partenaires qui ont fait de cet immeuble de logements abordables une réalité. » ‒ M. Greg Dionne, maire de la Ville de Prince Albert

Le total des coûts d'immobilisation de l'immeuble s'élève à 3,3 millions de dollars, montant qui a été offert dans le cadre de l' Entente concernant l'Investissement dans le logement abordable (IDLA) 2014-2019 . Il s'agit d'une entente d'une durée de cinq ans qui prévoit le partage des coûts avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Tout le financement consenti aux termes de l'IDLA prévoit un partage à parts égales des coûts par les gouvernements fédéral et provincial pour un large éventail de programmes.

En 2019, les gouvernements de la Saskatchewan et du Canada ont conclu une entente dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement. Cette entente bilatérale prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

La PACHSI est une société sans but lucratif qui exerce ses activités à Prince Albert depuis 1977 et dont le parc immobilier total comporte environ 400 logements. Elle offrira du soutien aux locataires par l'entremise d'un intervenant en services de soutien aux pairs et selon les recommandations d'organismes sans but lucratif, notamment l'Association canadienne pour la santé mentale ‒ division de Prince Albert , la Saskatchewan Health Authority, le centre Our House, le Native Co-ordinating Council, l'organisme métis local et d'autres organisations, au besoin.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux immeubles qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

En octobre 2012, le gouvernement de la Saskatchewan a publié un document intitulé Plan de croissance pour la Saskatchewan - Vision 2020 et au-delà, qui établit la vision du gouvernement pour la province, dont la population prévue était de 1,2 million d'habitants en 2020. Le plan précise les principes, les objectifs et les mesures visant à garantir que la Saskatchewan saisit les occasions et relève les défis d'une province en pleine croissance. Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a investi plus de 806 millions de dollars pour créer ou réparer plus de 18 000 logements dans l'ensemble de la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

