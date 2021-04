CAP-BRETON, NS, le 12 avril 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que la pandémie de COVID-19 a touché de différentes façons les petites collectivités et les collectivités rurales de la Nouvelle-Écosse. C'est pourquoi il effectue des investissements stratégiques dans les infrastructures afin de répondre aux besoins particuliers des collectivités rurales de la province.

Ensemble, le gouvernement fédéral et les administrations locales prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

Aujourd'hui, Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, au nom de Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, l'honorable Geoff MacLellan, ministre des Infrastructures et du Logement, l'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Éducation et de Développement de la petite enfance, et Amanda McDougall, mairesse de la municipalité régionale du Cap-Breton, ont annoncé l'octroi d'un financement pour la phase I du réaménagement du terrain Hawks Dream, à Dominion, afin de créer un espace de loisirs entièrement accessible.

Une fois le projet terminé, le terrain de baseball amélioré sera doté d'abris accessibles pour les joueurs, d'un champ intérieur où les fauteuils roulants pourront faire le tour des buts, de plateformes élévatrices pour les aides à la mobilité motorisées, ainsi que de gradins qui pourront accueillir tous les supporteurs. Le projet permettra d'offrir des infrastructures de sport accessibles et améliorées au Cap-Breton. Le nouveau terrain Hawks Dream sera un lieu inclusif et positif pour tous les résidents, qui pourront profiter des avantages des activités physiques et maintenir des liens avec les membres de la collectivité dans un lieu sans obstacles.

Le gouvernement du Canada investit 400 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet Infrastructures rurales et nordiques (VIRN) du programme Investir dans le Canada. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse alloue plus de 333 000 $ au projet, tandis que la Municipalité régionale du Cap-Breton y consacre plus de 266 000 $.

Citations

« Le projet Hawk's Dream Field témoigne du leadership communautaire que nous avons ici à Cape Breton-Canso. Je suis très heureux de voir des investissements comme celui-ci dans des régions rurales comme les nôtres, qui sont essentielles au bien-être et à la réussite économique du Canada, aujourd'hui et à l'avenir. Le Hawk's Dream Field favorisera l'accès aux loisirs à Cape Breton-Canso et contribuera à bâtir une communauté plus forte et plus inclusive pour nos résidents. Notre gouvernement sait que des projets comme ceux-là sont essentiels à la prospérité des petites communautés rurales et nous continuerons à soutenir des projets de ce genre dans la région de l'Atlantique et au Canada. »

Mike Kelloway, député de Cape Breton-Canso, au nom de Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« En tant que gouvernement, une de nos priorités est de veiller à ce que tous les Néo-Écossais aient la possibilité de profiter d'un mode de vie qui les mènera à une meilleure santé individuelle et communautaire. Le terrain Hawks Dream est un excellent exemple d'un environnement actif accueillant, sécuritaire, inclusif et accessible pour les personnes de tous âges. Nous sommes fiers de faire équipe avec Infrastructure Canada et la Municipalité régionale du Cap-Breton pour la phase 1 de l'aménagement de ce futur site. »

L'honorable Geoff MacLellan, ministre des Infrastructures et du Logement, au nom de l'honorable Suzanne Lohnes-Croft, ministre des Collectivités, de la Culture et du Patrimoine

« L'investissement d'aujourd'hui est un autre engagement envers des collectivités plus saines et plus dynamiques. Le Hawks Dream Field modernisé sera un ajout inestimable pour notre collectivité, le Cap-Breton et notre province pour les années à venir. »

L'honorable Derek Mombourquette, ministre de l'Éducation et de Développement de la petite enfance

« La jouissance saine et sécuritaire du plein air est un droit pour tous les citoyens de notre municipalité. Le développement d'installations récréatives accessibles est une autre étape positive pour la municipalité régionale du Cap-Breton, alors que nous aspirons à devenir une collectivité pleinement inclusive dont nous pouvons tous être fiers. »

Amanda McDougall, mairesse de la municipalité régionale de Cap-Breton

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, 2 milliards de dollars appuient des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques afin de développer les économies locales, d'améliorer l'intégration sociale, de mieux protéger la santé et l'environnement des collectivités rurales et nordiques, et d'améliorer la connectivité à large bande.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 831 millions de dollars dans 204 projets d'infrastructure en Nouvelle-Écosse depuis 2015.

Liens connexes

Investir dans le Canada : le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/carte/

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Possibilités rurales, prospérité nationale : une stratégie de développement économique du Canada rural :

https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Marie-Pier Baril, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, 613-295-8123, [email protected]; Natasha Kochhar, Bureau de Mike Kelloway, Député de Cap-Breton-Canso, Cellulaire: 902-577-3299, [email protected]; Amelia T. Jarvis, Agente des communications, Ministère des Collectivités, de la Culture et du Patrimoine, Cell. : 902-430-5680, [email protected]; Christina Lamey, Agente de communications et d'information, Municipalité régionale du Cap-Breton, 902-574-0178, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca