MUNICIPALITÉ DU DISTRICT DE CHESTER, NS, le 9 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Kody Blois, député de Kings--Hants, Danielle Barkhouse, députée provinciale de Chester-St. Margaret's, et Allen Webber, préfet de la municipalité du district de Chester, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 8,3 millions de dollars pour améliorer le réseau de gestion des eaux usées de Chester.

Cet investissement permettra à la municipalité d'améliorer les infrastructures d'eaux usées, la prestation de services et le rendement, ainsi que d'augmenter la capacité tout en fournissant des services de traitement des eaux usées pour un nouveau projet de développement immobilier dans la collectivité. Ces travaux permettront de moderniser la station d'épuration et de rejeter une eau plus propre dans les cours d'eau avoisinants.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à soutenir les efforts que les collectivités font pour devenir plus vertes. Les investissements dans les infrastructures, comme la modernisation du réseau de traitement des eaux usées de la municipalité de Chester, contribueront à bâtir des collectivités plus saines et plus résilientes, tout en renforçant notre économie. »

Kody Blois, député de Kings--Hants, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos municipalités se fient à des infrastructures modernes pour soutenir la concurrence et pour attirer de nouveaux résidents. Grâce à cet investissement, nous assurons le déversement d'une eau plus propre dans les cours d'eau voisins et nous jetons les bases d'une croissance continue pour les années à venir. »

Danielle Barkhouse, députée provinciale de Chester-St. Margaret's, au nom de l'honorable John Lohr, ministre des Affaires municipales et du Logement

« Nous sommes ravis que notre demande de financement d'immobilisations ait été approuvée dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Un investissement de cette ampleur est essentiel à la croissance du village de Chester et permettra de mettre en œuvre un projet de modernisation et de renforcement des capacités dont nous avons grand besoin - un projet qui favorisera le développement à l'avenir. »

Allen Webber, préfet de la municipalité du district de Chester

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 3 336 000 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 2 780 000 $ et que celle de la municipalité de Chester s'élève à 2 224 000 $.

investit 3 336 000 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de la Nouvelle-Écosse s'élève à 2 780 que celle de la municipalité de Chester s'élève à 2 224 000 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet vise à permettre aux collectivités de devenir plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 63 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été annoncés en Nouvelle-Écosse dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada , pour une contribution fédérale totale de plus de 357 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 4,6 millions de dollars.

, pour une contribution fédérale totale de plus de 357 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 4,6 millions de dollars. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres. Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique afin de créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, de renforcer les économies locales et de bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Les infrastructures en Nouvelle-Écosse

Volet Infrastructures vertes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

Plan climatique renforcé

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Krista Higdon, Conseillère en communications, Communications Nouvelle-Écosse, 902-220-6619, [email protected]; Tara Maguire, Chef des Affaires administratives, 902-275-4132, [email protected]