Les gouvernements fédéral et provincial annoncent les détails de 14 projets

CHEMAINUS, BC, le 4 mars 2024 /CNW/ - Tous les Canadiens ont besoin d'Internet haute vitesse et d'une connectivité mobile fiables et abordables, peu importe où ils vivent. Les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique mettent en œuvre des mesures pour améliorer la connectivité au sein des communautés moins bien desservies de la province.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé, de concert avec le ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable George Chow, l'octroi d'un financement fédéral-provincial de plus de 37 millions de dollars à 14 projets pour donner accès à Internet haute vitesse à diverses communautés de la province. Plus de 7 500 foyers sont visés par ces projets, dont 1 320 foyers autochtones. L'un de ces projets fournira notamment des services mobiles le long d'une route moins bien desservie sur le territoire de la Nation des Nisga'a.

Les bénéficiaires du financement sont le gouvernement nisga'a Lisims, la société TELUS, la Nation des Ktunaxa (FlexiNET), la CityWest Cable & Telephone Corp. et la Kaslo infoNet Society.

Les engagements en matière de financement fédéral-provincial annoncés aujourd'hui s'inscrivent dans une entente existante entre les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique. En effet, en mars 2022, ceux-ci ont annoncé qu'ils investiraient jusqu'à 830 millions de dollars, dans le cadre d'un partenariat sans précédent, pour brancher à Internet haute vitesse tous les foyers encore mal desservis des communautés rurales, éloignées et autochtones de la province.

Ces projets s'inscrivent dans les progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour atteindre ses objectifs de brancher 98 % de la population à Internet haute vitesse d'ici 2026, et l'ensemble de la population d'ici 2030, et améliorer la connectivité mobile partout au pays. Le gouvernement fédéral, qui est en bonne voie de dépasser son objectif de 2026, continuera d'investir dans les infrastructures afin de bâtir des communautés vigoureuses et un pays plus concurrentiel et résilient pour tous.

Citations

« La connectivité est essentielle pour accéder aux services d'éducation et de soins de santé, et pour permettre aux entreprises de prendre de l'expansion. Elle renforce aussi la sécurité et offre une paix d'esprit. Votre gouvernement a pris l'engagement sans précédent de brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026. Ces investissements permettront la prestation d'un accès fiable à Internet haute vitesse à plus de 7 500 foyers de communautés moins bien desservies de la Colombie-Britannique. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« Accroître l'accès à Internet haute vitesse nous permet de bâtir des communautés vigoureuses et résilientes en Colombie-Britannique, où tous peuvent prospérer. Pour les personnes qui habitent dans les régions rurales et éloignées de la province, le financement annoncé aujourd'hui représente l'occasion de participer pleinement à l'économie numérique et d'avoir accès à des ressources en ligne. Nous nous sommes engagés à offrir Internet haute vitesse à chaque communauté moins bien desservie d'ici 2027 afin que nous puissions tous tirer parti d'une Colombie-Britannique plus prospère et mieux branchée. »

- Le ministre des Services aux citoyens de la Colombie-Britannique, l'honorable George Chow

« L'annonce d'aujourd'hui nous permet d'améliorer la connectivité d'un plus grand nombre de communautés moins bien desservies de la province. Les projets de fibre optique jusqu'au domicile fourniront une connectivité comparable à celle des villes, ouvrant ainsi des possibilités égales pour les Britanno-Colombiens des communautés rurales, éloignées et autochtones. Nous tenons à remercier le gouvernement de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral, pour lesquels il est essentiel de permettre à ces communautés d'atteindre tout leur potentiel en matière de connectivité. »

- Le chef de la direction de la CityWest Cable & Telephone Corp., Stefan Woloszyn

« L'annonce d'aujourd'hui représente beaucoup plus qu'une meilleure connectivité Internet. Il s'agit d'un véritable récit de notre capacité, en tant que nation autonome, à créer des partenariats qui améliorent la vie des citoyens de la Nation des Nisga'a et qui contribuent au développement de notre économie sur notre territoire. Nos investissements dans le réseau de notre nation nous permettront d'être à la tête de notre propre réussite et de renforcer la capacité de nos citoyens, de nos entreprises et de nos jeunes à participer pleinement à notre monde de plus en plus numérique, et à prospérer dans celui-ci. »

- La présidente de la Nation des Nisga'a, Eva Clayton

« En tant qu'organisme communautaire sans but lucratif, la Kaslo infoNet Society (KiN) connaît en détail les répercussions que la connectivité peut avoir dans une petite communauté rurale. KiN a été témoin des façons dont l'accès à Internet haute vitesse peut transformer des vies en permettant notamment aux entreprises locales de prospérer, aux étudiants de renforcer leur apprentissage et aux services de soins de santé d'être plus efficaces. Ce généreux financement, dont nous sommes ravis et reconnaissants, souligne à quel point la connectivité peut aplanir les inégalités subies par les régions rurales. Il nous donne les moyens de nous engager à améliorer l'accès à Internet haute vitesse et à assurer le branchement de notre communauté pour lui permettre de progresser comme les autres dans notre monde actuel de plus en plus numérique. »

- Le directeur général de la Kaslo infoNet Society, Isaac Maxfield

« TELUS est déterminée à ce que tous les Britanno-Colombiens disposent d'un accès fiable à Internet haute vitesse pour prospérer dans le monde numérique d'aujourd'hui. Nous sommes fiers de collaborer avec le gouvernement du Canada pour offrir notre réseau PureFibre de calibre mondial à un plus grand nombre de communautés rurales et autochtones, ce qui leur permettra de communiquer avec leurs proches et d'obtenir l'information qui compte pour elles. Grâce à cette connectivité essentielle, dont la vitesse s'exprime en gigabits, ces communautés pourront se brancher au reste de la planète, ce qui aura des répercussions positives sur les plans économique et social ainsi qu'en matière de santé et d'éducation. »

- La vice-présidente de la Planification des réseaux clients chez TELUS, Shazia Zeb Sobani

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement, et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse, comparativement à seulement 79 % en 2014. En mars 2022, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Cette entente vise à brancher à Internet haute vitesse tous les foyers des régions rurales qui sont encore mal desservis en Colombie-Britannique. Pour y parvenir, les deux ordres de gouvernement ont convenu d'investir ensemble jusqu'à 830 millions de dollars.

et de la Colombie-Britannique ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Cette entente vise à brancher à Internet haute vitesse tous les foyers des régions rurales qui sont encore mal desservis en Colombie-Britannique. Pour y parvenir, les deux ordres de gouvernement ont convenu d'investir ensemble jusqu'à 830 millions de dollars. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi près de 533 millions de dollars dans des projets de connectivité en Colombie-Britannique.

a investi près de 533 millions de dollars dans des projets de connectivité en Colombie-Britannique. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a investi 584 millions de dollars dans la connectivité Internet depuis 2017.

