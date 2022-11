Les résidents de plusieurs communautés rurales bénéficieront ainsi d'un accès à Internet haute vitesse

ÎLE DE VANCOUVER, BC, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, a annoncé, de concert avec la députée provinciale de North Island, Michele Babchuk, un investissement fédéral-provincial de 24,7 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse plus de 5 000 foyers de communautés rurales de la Colombie-Britannique.

Dans le cadre de cette annonce, une somme de 19,5 millions de dollars en cofinancement a été annoncée pour brancher 4 000 foyers des districts régionaux suivants : Mount Waddington, North Coast, Bulkley-Nechako, qathet, Columbia-Shuswap et Cowichan Valley. Les détails de ces projets, ainsi que le nom des communautés qui seront desservies, seront annoncés à une date ultérieure.

L'autre portion de ce financement fédéral-provincial, soit 5,2 millions de dollars, permettra à plus de 1 100 foyers de l'île de Vancouver et des alentours d'être branchés à Internet haute vitesse grâce à sept projets qui seront menés par CityWest.

Ce financement s'inscrit dans une entente qui a été conclue entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique. En effet, en mars 2022, les deux gouvernements ont annoncé qu'ils avaient conclu un partenariat historique afin d'investir jusqu'à 830 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse tous les foyers non encore desservis des communautés rurales, éloignées et autochtones de la province.

L'annonce d'aujourd'hui fait fond sur les progrès réalisés par le gouvernement du Canada pour s'assurer que 98 % des Canadiens auront accès à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 % de la population d'ici 2030. Le gouvernement du Canada continuera d'investir dans les infrastructures afin de bâtir des communautés vigoureuses, et un pays plus concurrentiel et résilient pour tous.

« Nous savons tous qu'Internet n'est plus un luxe de nos jours, c'est une nécessité. L'accès à des services Internet rapides et fiables permet à toutes les communautés d'être sur un même pied d'égalité. Leurs membres peuvent ainsi avoir accès aux services essentiels, comme les soins de santé et l'éducation, participer à l'économie numérique ou simplement communiquer avec leurs proches. Notre gouvernement continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour atteindre ses objectifs en matière de connectivité et pour veiller à ce que tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, puissent avoir accès à des services Internet haute vitesse d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« La connectivité est primordiale dans le monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi je suis enchantée d'annoncer un financement fédéral-provincial de 24,7 millions de dollars qui permettra à des communautés rurales, éloignées et autochtones d'obtenir les services Internet haute vitesse auxquels elles ont droit. Les membres des communautés qui bénéficient d'une connexion fiable et de qualité peuvent profiter des occasions offertes par l'économie numérique, avoir accès à de l'enseignement et de la formation en ligne, et communiquer avec les personnes qui leur tiennent le plus à cœur. Aujourd'hui, nous nous approchons un peu plus de notre objectif, qui est de brancher l'ensemble de la population de la Colombie-Britannique à Internet haute vitesse d'ici 2027. »

- La députée provinciale de North Island, Michele Babchuk

Le Fonds pour la large bande universelle (FLBU) représente un investissement de 3 225 milliards de dollars du gouvernement du Canada . Il vise à aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026 et à permettre au gouvernement d'atteindre l'objectif national de pleine connectivité qu'il s'est fixé d'ici 2030.

. Il vise à aider à brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici à permettre au gouvernement d'atteindre l'objectif national de pleine connectivité qu'il s'est fixé d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse ou ont été ciblés dans le cadre d'engagements de programme existants, alors que ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

ont accès à Internet haute vitesse ou ont été ciblés dans le cadre d'engagements de programme existants, alors que ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014. La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à ce que tous les Canadiens aient accès à la large bande à des vitesses d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) en téléchargement et à des vitesses d'au moins 10 Mbps en téléversement.

Le 8 mars 2022, les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Cette entente vise à brancher à Internet haute vitesse tous les foyers des régions rurales qui ne sont pas encore desservis en Colombie-Britannique. Pour y parvenir, les deux ordres de gouvernement ont convenu d'investir ensemble jusqu'à 830 millions de dollars.

et de la Colombie-Britannique ont annoncé un partenariat touchant la large bande. Cette entente vise à brancher à Internet haute vitesse tous les foyers des régions rurales qui ne sont pas encore desservis en Colombie-Britannique. Pour y parvenir, les deux ordres de gouvernement ont convenu d'investir ensemble jusqu'à 830 millions de dollars. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 523 millions de dollars dans des projets de connectivité en Colombie-Britannique.

