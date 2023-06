VICTORIA, BC, le 30 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, et Marianne Alto, mairesse de la Ville de Victoria, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 293 millions de dollars pour réaménager le terminal de Belleville et améliorer l'expérience de voyage des passagers des traversiers.

Le projet intégrera les normes les plus strictes en matière d'efficacité énergétique et de résilience aux changements climatiques. Le nouveau bâtiment du terminal utilisera exclusivement de l'énergie électrique et il comprendra des éléments en bois massif et des matériaux renouvelables afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d'atténuer la contamination du site. Il répondra aux normes LEED Or et soutiendra les engagements des gouvernements en matière de réduction des émissions.

Cette modernisation permettra au terminal de Belleville d'être conforme à l'Accord bilatéral Canada-ÉU relatif au pré-contrôle dans le domaine du transport terrestre, ferroviaire, maritime et aérien. Grâce au processus de pré-dédouanement, les voyageurs effectueront toutes les formalités de douane et d'immigration américaines à Victoria et pourront ainsi profiter de la commodité d'un débarquement aux États-Unis sans délai supplémentaire.

En tant que porte d'entrée internationale pour les marchandises, les services et les passagers, le nouveau terminal stimulera les économies régionales et provinciales. On s'attend à ce qu'il permette d'amener 257 millions de dollars en dépenses des visiteurs et de créer 3 200 emplois supplémentaires par an dans la région d'ici 20 ans. Le terminal de Belleville soutient actuellement environ 2 000 emplois dans le sud de l'île de Vancouver.

Avec un budget approuvé de 303,9 millions de dollars, le projet devrait être achevé à temps pour la saison touristique 2028.

Le terminal de Belleville génère 220 000 séjours d'une nuit et permet aux exploitants de traversiers de vendre plus de 16 000 forfaits vacances par an, tous fournis par des entreprises locales de Victoria. Les voyageurs dépensent environ 174 millions de dollars par an, ce qui génère 268 millions de dollars de production économique et 155 millions de dollars de PIB provincial.

Le terminal de Belleville est situé sur le territoire traditionnel des Lekwungen - également connus aujourd'hui sous le nom de Nations Songhees et Esquimalt - ainsi que d'autres peuples salish de la côte. Le ministère des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique travaille en collaboration avec les Nations Songhees et Esquimalt pour cerner les possibilités de mettre en valeur l'importance culturelle et géographique de l'emplacement du projet dans l'arrière-port de Victoria et d'accueillir les visiteurs sur le territoire des Lekwungen.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« En investissant dans une porte d'entrée internationale de premier plan, conforme aux normes modernes en matière de sûreté et de sécurité, notre gouvernement contribuera à la croissance de l'économie de la Colombie-Britannique et lui assurera un avenir prospère et durable. Ce projet permettra d'accueillir les touristes du monde entier et les voyageurs d'affaires au cœur de l'arrière-port de Victoria avec un service de classe mondiale, tout en créant des emplois bien rémunérés et en facilitant la circulation des marchandises. »

L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le nouvelle installation que nous construisons va générer des centaines d'emplois et des centaines de millions de dollars de dépenses supplémentaires par les visiteurs au cours des prochaines décennies. Un terminal de prédédouanement moderne facilitera les déplacements des touristes tout en renforçant la sécurité et le commerce entre l'île de Vancouver et l'État de Washington, ce qui améliorera le secteur touristique de l'île de Vancouver et stimulera les investissements des entreprises régionales. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure

« Des visiteurs du monde entier viennent en Colombie-Britannique pour profiter des offres touristiques de classe mondiale qui y sont offertes, et bon nombre d'entre eux arrivent à Victoria en ferry, par le terminal de Belleville. Le réaménagement du terminal n'est qu'un moyen parmi d'autres pour notre gouvernement de travailler avec nos partenaires du secteur du tourisme pour offrir aux visiteurs de meilleures expériences, créer davantage de possibilités pour les gens qui travaillent dans ce secteur et offrir aux communautés autochtones de nouveaux moyens de partager leur culture et leur art et de les mettre en valeur dans le secteur du tourisme de la Colombie-Britannique. »

L'honorable Lana Popham, ministre du Tourisme, des Arts, de la Culture et des Sports

« L'État de Washington se réjouit que cet important projet de modernisation du terminal de Belleville aille de l'avant. Je remercie les gouvernements de la Colombie-Britannique et du Canada, ainsi que tous leurs partenaires, de s'être mobilisés pour mener à bien ce projet. Ce projet garantit que les populations et les économies de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington continueront à être profondément intégrés les uns aux autres, ce qui rend nos vies plus riches. »

Denny Heck, lieutenant-Gouverneur de l'État de Washington

« Il s'agit d'un projet de transformation qui répond à la priorité du conseil municipal pour la santé économique et la vitalité de notre ville. Nous remercions vivement les gouvernements provincial et fédéral pour leur investissement dans des infrastructures essentielles qui soutiennent divers emplois dans le secteur du tourisme et des services dans toute la région. »

Marianne Alto, mairesse de la Ville de Victoria

« Le partenariat de la nation Songhees dans le projet de réaménagement du terminal de Belleville ouvre la voie à d'immenses possibilités et à la croissance de notre communauté. Ce partenariat n'est pas seulement une question d'espace physique, mais aussi de promotion des échanges culturels, d'autonomisation économique et de développement communautaire. Il s'agit d'une affirmation de notre engagement commun à construire des ponts, à honorer notre patrimoine et à créer un meilleur avenir pour notre peuple. Ensemble, nous exploiterons le pouvoir de la collaboration et créerons un espace dynamique qui célébrera nos traditions, élèveront nos voix et nourriront le bien-être de notre nation. »

Chief Ron Sam, Nation Songhees

« Nous sommes heureux de nous associer à la Colombie-Britannique et au Canada dans le cadre de ce projet passionnant. Le terminal de Belleville est situé sur l'un des sites des villages du peuple Lekwungen. Notre participation à la conception, à la construction et à l'exploitation du nouveau terminal témoigne du rôle essentiel que notre nation joue et jouera dans le développement futur de la région de Victoria. Il s'agit d'une reconnaissance attendue depuis longtemps de notre existence et de nos droits. Nous nous réjouissons à l'idée de construire ensemble un avenir meilleur pour tous les habitants de nos terres traditionnelles. »

Chief Rob Thomas, Nation Esquimalt

« Nous sommes ravis de l'annonce de ce projet d'infrastructure essentiel qui permettra d'assurer l'avenir et de propulser l'économie du tourisme dans le Grand Victoria. Nous sommes reconnaissants à la province, au gouvernement du Canada, aux opérateurs des traversiers partenaires et aux nombreux leaders de l'industrie qui ont travaillé sur ce dossier au cours des trois dernières décennies. Je tiens à remercier tout particulièrement le ministre Fleming pour sa détermination à mener ce dossier à bien. »

Paul Nursey, PDG de Destination Greater Victoria

Faits en bref

Notre gouvernement investit 41 644 000 $ dans ce projet, tandis que la contribution du gouvernement de Colombie-Britannique s'élève à 252,274,058.

Des discussions avec les opérateurs des traversiers Black Ball Ferry Line et FRS Clipper sont en cours pour déterminer leurs contributions respectives au projet. Les achats et approvisionnements débuteront dans les semaines à venir.

La première phase du projet, qui devrait être achevée l'année prochaine, prévoit la construction d'un terminal temporaire dans l'immeuble Steamship et d'un nouveau quai pour accueillir le terminal Clipper ainsi que le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (USCBP).

L'Agence des services frontaliers du Canada et le ferry Black Ball continueront d'utiliser les espaces, les rampes et les aires de stationnement existants.

La deuxième phase consistera à démolir l'infrastructure existante du terminal Clipper et à la remplacer par un terminal de pré-dédouanement LEED Or.

La deuxième phase, qui débutera après l'achèvement de la première, comprendra également une nouvelle installation de traitement des marchandises commerciales.

Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada.

Ce volet vise à soutenir la construction, l'élargissement et la modernisation de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements ciblant les transports en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, créent de nouveaux emplois dans le secteur de la fabrication et de la construction et réduisent la pollution tout en rendant la vie plus abordable.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 48 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet de transport en commun, avec une contribution fédérale totale de plus de 2,4 $ billions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 3,8 billions de dollars.

Au cours des huit prochaines années, le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux permanents et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

Le précontrôle est le processus par lequel les agents frontaliers américains effectuent des inspections douanières, d'immigration et d'agriculture, en plus de satisfaire aux exigences du Canada avant de permettre à la marchandise et aux personnes de traverser la frontière .

Le Canada et les États-Unis effectuent depuis longtemps des opérations de précontrôle fructueuses. Avant la pandémie de COVID-19, plus de 16 millions de passagers à destination des États-Unis faisaient chaque année l'objet de précontrôles dans les huit plus grands aéroports du Canada.

Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

