VICTORIA, BC, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, l'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, et Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 16,8 millions de dollars pour soutenir l'adoption de la technologie NextRide dans les réseaux de transport en commun de la Colombie-Britannique.

NextRide utilise des technologies de pointe telles que du matériel de localisation automatique des véhicules (LAV) et un logiciel de répartition assistée par ordinateur (RAO) afin d'améliorer la collecte de données pour les réseaux de transport en commun. Cet investissement permettra d'acheter du matériel de LAV et un logiciel de RAO pour 638 autobus répartis dans 21 réseaux de transport en commun régionaux en Colombie-Britannique. Il permettra également d'améliorer l'accessibilité du transport en commun grâce à des annonciateurs vocaux automatisés et à des affichages visuels sur les autobus pour les arrêts à venir.

En élargissant la technologie NextRide, on pourra s'assurer que le parc de véhicules conventionnels de BC Transit a recours à une solution pour les données opérationnelles tout en fournissant d'importants renseignements sur l'emplacement en temps réel des véhicules, le respect des horaires, les pannes et d'autres urgences. Cette technologie permettra également de fournir aux usagers du transport en commun des renseignements en temps réel sur la localisation des véhicules au moyen des panneaux d'annonce sur les véhicules, ainsi qu'au moyen d'applications mobiles et d'applications Web de tiers.

L'amélioration de la technologie utilisée par les réseaux de transport en commun régionaux de la province permettra aux usagers de mieux planifier leurs déplacements. L'accroissement de la fiabilité et de l'efficacité des services de transport en commun incite un plus grand nombre de personnes à choisir des modes de déplacement plus propres.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

« Investir dans la technologie moderne et les solutions de données est un moyen sûr d'améliorer la fiabilité et l'efficacité des transports en commun. L'expansion de la technologie NextRide dans toute la province encouragera les usagers en permettant aux Britanno-Colombiens de planifier leur trajet en temps réel et de connaître l'heure d'arrivée et de départ de leur autobus. Notre gouvernement reste déterminé à améliorer l'infrastructure des transports en commun et à construire des communautés plus vertes, plus accessibles et mieux connectées. »

Patrick Weiler, député de West Vancouver--Sunshine Coast--Sea to Sky Country, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Notre gouvernement continue d'investir dans des infrastructures de transport en commun qui permettent de rendre les services d'autobus plus fiables. Grâce aux renseignements disponibles en temps réel sur l'emplacement des autobus dans les réseaux de transport en commun régionaux de la province, les Britanno-Colombiens peuvent plus facilement planifier leurs déplacements en ligne, ce qui fait gagner du temps et rend les modes de transport plus propres plus accessibles pour tous. »

L'honorable Rob Fleming, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique

« La version améliorée de NextRide offrira à nos clients des renseignements en temps réel sur l'emplacement des autobus, l'horaire des lignes et les déviations. Cette technologie moderne aide les usagers à mieux planifier leurs déplacements, ce qui leur permet de gagner du temps tout au long de la journée. Nous sommes heureux de travailler avec nos partenaires financiers pour déployer NextRide dans nos réseaux de transport en commun partout dans la province, et c'est avec enthousiasme que nous commençons à planifier la mise en œuvre de ce service amélioré et élargi. »

Erinn Pinkerton, présidente-directrice générale de BC Transit

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 5 717 437 $ dans ce projet et le gouvernement de la Colombie-Britannique contribue 6 784 777 $. Les gouvernements locaux fournissent 4 385 787 $.

investit 5 717 437 $ dans ce projet et le gouvernement de la Colombie-Britannique contribue 6 784 777 $. Les gouvernements locaux fournissent 4 385 787 $. Le financement du gouvernement du Canada provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada .

provient du volet Infrastructures de transport en commun du Programme d'infrastructure Investir dans le . Ce volet appuie la construction, le développement et l'amélioration de réseaux de transport en commun urbains et ruraux.

Les investissements dans le transport en commun aident les Canadiens à se rendre là où ils doivent aller, à créer de nouveaux emplois dans les secteurs de la construction et de la fabrication, à réduire la pollution, ainsi qu'à rendre la vie plus abordable.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 48 projets ou groupes de projets d'infrastructure ont été financés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures de transport en commun, pour une contribution fédérale totalisant plus de 2,4 milliards de dollars et une contribution provinciale totalisant près de 3,7 milliards de dollars.

Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces.

a investi plus de 24,8 milliards de dollars dans des projets de transport en commun à l'échelle du pays afin d'offrir aux Canadiens des options de déplacement plus propres et plus efficaces. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

