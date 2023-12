ABBOTSFORD, BC, le 1er déc. 2023 /CNW/ - Les efforts de réduction des risques d'érosion additionnelle sur les berges du fleuve Fraser et, plus particulièrement, sur la digue de Matsqui, reçoivent un soutien indispensable grâce à l'investissement combiné de plus de 19 millions de dollars des gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique, en plus des fonds fournis par la Ville d'Abbotsford.

Annoncé par le député John Aldag, le ministre Nathan Cullen et le maire Ross Siemens, le projet permettra d'accroître la résilience de la digue, qui se trouve sur le territoire de pêche traditionnel de la Première Nation de Sumas, et qui protège aussi la Première Nation Matsqui en aval.

Ce projet est le premier du genre pour répondre aux préoccupations relatives aux inondations et à l'érosion des berges à Abbotsford, dans le cadre d'une approche conjointe entre la Première Nation de Sumas, la Ville et la province. La conception du projet réunit les connaissances autochtones, l'ingénierie et les solutions environnementales afin de réduire au minimum le risque d'inondations causées par le fleuve Fraser en raison d'une rupture de la digue de Matsqui, tout en restaurant les sites de pêche et en améliorant l'habitat des poissons.

Dans l'ensemble, le projet réduira la probabilité que l'érosion des berges en raison des changements climatiques crée une brèche dans la digue.

Les investissements effectués aujourd'hui dans les mesures d'adaptation auront d'importantes retombées économiques plus tard. Chaque dollar investi dans l'adaptation et la préparation aux catastrophes liées au climat peut rapporter entre 13 et 15 dollars de bénéfices.

Citations

« En raison de l'importance croissante de la protection de notre environnement et de nos collectivités contre les changements climatiques, les investissements dans l'atténuation des catastrophes sont une autre mesure prise par le gouvernement fédéral pour protéger les Canadiens. Avec cette annonce, nous travaillons en vue d'atténuer les enjeux ayant trait au climat qui continuent d'avoir des répercussions sur le fleuve Fraser et la digue de Matsqui, en protégeant cette zone contre une érosion accrue. Nous continuerons de travailler avec tous les ordres de gouvernement pour assurer l'avenir des Canadiens, mieux protéger les foyers et renforcer la résilience climatique. »

John Aldag, député de Cloverdale--Langley City, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le climat en constante évolution continue de mettre au défi nos infrastructures et notre résilience aux inondations, pas seulement en Colombie-Britannique, mais partout dans le monde, ce qui souligne davantage l'importance d'aider nos collectivités à prévenir ces risques dès maintenant. Cet investissement est essentiel à notre engagement pour la sécurité et la durabilité à long terme de la prairie Matsqui et des gens qui y vivent, et j'attends avec impatience l'achèvement de ce projet essentiel. »

L'honorable Nathan Cullen, ministre de l'Eau, des Terres et de la Gestion des ressources

« La Ville d'Abbotsford remercie les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique pour leur investissement important dans notre collectivité au moyen de ce financement. Cet investissement est utilisé par la Ville et les Premières Nations locales afin de mettre en place une protection contre l'érosion pour la digue de Matsqui le long du fleuve Fraser, qui sert à stabiliser environ trois kilomètres des berges jusqu'à la limite nord d'Abbotsford. Les travaux de stabilisation réduisent le risque d'inondation pour la prairie Matsqui, et aident non seulement à protéger les terres, les fermes, les maisons, les infrastructures régionales essentielles et les gens qui y vivent, mais aident aussi à restaurer et à remettre à neuf les sites de pêche traditionnels. Bien que nous nous soyons concentrés sur la prairie Sumas après les inondations de 2021, les dommages qui seraient causés par une inondation dans la prairie Matsqui seraient encore plus dévastateurs, et c'est pourquoi la Ville d'Abbotsford a passé des années à demander du soutien pour cette zone. Nous avons hâte de commencer les travaux. »

Ross Siemens, maire d'Abbotsford

« Nous sommes heureux que ce projet soit axé sur la priorisation de la surveillance des poissons et de la restauration des sites de pêche et de l'habitat des poissons, tout en visant aussi à atteindre les objectifs d'atténuation des inondations. Il s'agit d'un pas dans la bonne direction et nous avons hâte d'avoir l'occasion de travailler avec nos voisins afin d'augmenter la sécurité publique et de préserver S'ólh Téméxw - notre terre. »

Chef Dalton Silver, Première Nation de Sumas

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 7 263 320 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC), le gouvernement provincial investit 10 800 000 $ et la Ville d' Abbotsford fournit 1 028 866 $.

la Ville d' fournit 1 028 866 $. Depuis 2018, le gouvernement fédéral a engagé plus de 3,8 milliards de dollars dans le cadre du FAAC.

À ce jour, plus de 2,3 milliards de dollars ont été annoncés dans le cadre du FAAC pour 87 projets d'infrastructure qui aident les collectivités à mieux se préparer et à mieux résister aux effets potentiels des catastrophes naturelles, à prévenir les défaillances des infrastructures et à garder les Canadiens en sécurité.

Ce financement soutiendra des projets comprenant la construction de nouvelles infrastructures publiques ou la modification ou le renforcement d'infrastructures publiques existantes qui aident les collectivités à résister aux catastrophes naturelles et aux risques liés au climat.

Les municipalités, les administrations locales, les provinces et les territoires, les organismes du secteur public, les organisations autochtones, ainsi que les organismes à but lucratif et non lucratif, en partenariat avec d'autres demandeurs admissibles ne faisant pas partie du secteur privé, peuvent soumettre une demande de financement. Les coûts admissibles totaux du projet doivent s'élever à au moins 1 million de dollars pour qu'une demande soit jugée admissible.

Le 24 novembre 2022, le gouvernement fédéral a publié la Stratégie nationale d'adaptation du Canada : Bâtir des collectivités résilientes et une économie forte , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs.

: , dont l'objectif est de verser 1,6 milliard de dollars de nouveaux fonds fédéraux pour aider les collectivités canadiennes à faire face aux risques climatiques immédiats et futurs. Dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation, qui a été publié parallèlement à la Stratégie nationale d'adaptation, le Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes a reçu une somme additionnelle de 489,1 millions de dollars.

Liens connexes

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

https://www.infrastructure.gc.ca/dmaf-faac/index-fra.html

Stratégie nationale d'adaptation du Canada

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/strategie-nationale-adaptation.html

Carte des projets du Plan Investir dans le Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

